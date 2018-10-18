Жилищно-коммунальное хозяйство испытывает острый кадровый дефицит, жалуются чиновники. Дворниками и сантехниками наши ЖЭКи более-менее укомплектованы, а вот управленцев и инженеров не хватает, отмечают "Ведомости".

Дефицит квалифицированных специалистов ЖКХ в России приближается к 70%, сказал Владимир Путин 31 мая на питерском заседании …