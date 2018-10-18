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Осталось 10: стало известно, чьим именем хотят назвать «Курумоч»

Осталось 10: стало известно, чьим именем хотят назвать «Курумоч»

В Общественной палате Самарской области подвели промежуточные итоги проекта «Великие имена России». Напомним, гражданам страны предлагают выбрать и проголосовать за выдающихся соотечественников, в честь которых предстоит назвать 45 воздушных гаваней. 
 
О старте проекта «Великие имена России» было объявлено 11 октября. 
18 октября 2018, 09:57
Предварительную причину крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» назовут в конце недели

Предварительную причину крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» назовут в конце недели

Предварительная версия крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» будет официально обнародована в конце рабочей недели, когда специальная комиссия, работавшая на «Прогрессе», подготовит соответствующий отчет.  А пока, как пишет «Коммерсант», эксперты склоняются к тому, что приоритетной версией аварии является ошибка при сборке на «Байконуре».
18 октября 2018, 09:38
В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

Администрация Кировского района проанонсировала в "Твиттере", что завтра, 19 октября, в 15:00 после реконструкции открывается Парк им. 50-летия Октября. Жители Металлурга дождались своего праздника. Чиновники приглашают всех на большой праздник. Взрослых и детей ждут концерт, контактный зоопарк, мастер-классы, запуск 
18 октября 2018, 05:29
В блогах: привет из прошлого!

В блогах: привет из прошлого!

Блогер Дмитрий Павлов показал вид из прошлого. "Проезжая не так давно мимо заброшенной, забытой деревни Волчьей Шенталинского района, я встретил вот такой телефонный аппарат, - пишет автор. - Изначально его установили, наверное, на бывшей центральной улице! Телефонная будка, которых 
18 октября 2018, 05:18
Не хватает управдомов

Не хватает управдомов

Жилищно-коммунальное хозяйство испытывает острый кадровый дефицит, жалуются чиновники. Дворниками и сантехниками наши ЖЭКи более-менее укомплектованы, а вот управленцев и инженеров не хватает, отмечают "Ведомости". 

Дефицит квалифицированных специалистов ЖКХ в России приближается к 70%, сказал Владимир Путин 31 мая на питерском заседании 

5 июня 2013, 10:00
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