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В Сызрани 11-летний мальчик застрял в дыре на детской горке
В Сызрани во время игры на детской площадке во дворе дома № 66 по улице Володарского 11-летний мальчик провалился ногой в дыру, зияющую на верхнем мостике конструкции. Выбраться самостоятельно ребенок не мог, передает КТВ -ЛУЧ. Мальчик застрял в дыре …
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24 июня 2017, 03:10
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В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки
О вопиющем случае нарушения ПДД поведал сызранский портал КТВ-ЛУЧ. Возле многоквартирного дома № 8 по улице Комарова местные автолюбители устраивают рискованную езду по территории детской площадки. Таким образом они пытаются первыми занять места для парковки автомобилей во дворе.
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29 апреля 2017, 06:39
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В Зубчаниновке открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Самаре открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он был построен в сердце Зубчаниновки, и стал первым спортивным объектом такого уровня в поселке.
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15 сентября 2016, 09:17
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В Самаре в Юнгородке открылся ФОК «Маяк» с катком и бассейном
На территории устаревшего стадиона «Маяк» оборудовали новый физкультурно-оздоровительный центр. Спортивный объект расположен в Промышленном районе Самары около станции метро «Юнгородок».
Открытие ФОК «Маяк» состоялось 7 сентября. Там есть универсальный спортивный зал, ледовая арена и два бассейна – малый для …
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8 сентября 2016, 03:25
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К 2018 году в Комсомольском районе Тольятти появится уникальный ФОК
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22 августа 2016, 03:48
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В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео
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23 июля 2016, 06:29
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Два ФОКа и один МФЦ в Самарской области построены с нарушениями на миллионы рублей
В Самарской области завершается сооружение двух физкультурно-оздоровительных комплексов - "Орбита" в Самаре и "Труд" в Тольятти. И оба построены с нарушениями, показала последняя проверка Госфинконтроля. Часть работ подрядчиками не выполнена. Однако оплату в размере 20, 5 миллионов рублей они получили. …
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3 июня 2016, 05:28
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В блогах: Очередная стройка на месте детской площадки в Самаре
Блогер Анна Носова пожаловалась на "очередную стройку на месте детской площадки". "Во дворе на улице Дачной, рядом с домами №№ 74 и 72 по Пензенской, собираются возводить 16-этажный жилой дом. Однако, по мнению местных жителей, строительство на этом участке …
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30 марта 2016, 05:00