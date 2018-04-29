Два ФОКа и один МФЦ в Самарской области построены с нарушениями на миллионы рублей В Самарской области завершается сооружение двух физкультурно-оздоровительных комплексов - "Орбита" в Самаре и "Труд" в Тольятти. И оба построены с нарушениями, показала последняя проверка Госфинконтроля. Часть работ подрядчиками не выполнена. Однако оплату в размере 20, 5 миллионов рублей они получили. …