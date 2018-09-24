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В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась
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24 сентября 2018, 11:00
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«Гулять так гулять!»: в Самарской области пьяная мать забыла годовалого сына на озерах
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24 сентября 2018, 09:56
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В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди
В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью …
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24 сентября 2018, 08:58
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В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов
В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе …
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24 сентября 2018, 08:39
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Самарцы провожают в последний путь Виктора Сазонова
В эти минуты в спорткомплексе МТЛ "Арена" проходит церемония прощания со спикером Самарской губернской думы Виктором Сазоновым. Проводить его в последний путь собрались десятки человек: родные, близкие, коллеги по депутатскому корпусу, представители исполнительной власти и просто неравнодушные жители города. После …
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22 сентября 2018, 11:07
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Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу
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20 сентября 2018, 09:41
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Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов
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20 сентября 2018, 08:53
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На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов
Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной …
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17 сентября 2018, 10:06