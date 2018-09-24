В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась … В воскресенье, 23 сентября, произошла трагедия на Приморском бульваре в Тольятти. Примерно в 8:30 там нашли тело 70-летней женщины. По предварительной информации, пенсионерка могла упасть из окна дома. От страшных травм она погибла на месте событий, сейчас обстоятельства ее гибели