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Материалы по теме:

В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась

В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась

В воскресенье, 23 сентября, произошла трагедия на Приморском бульваре в Тольятти. Примерно в 8:30 там нашли тело 70-летней женщины. По предварительной информации, пенсионерка могла упасть из окна дома. От страшных травм она погибла на месте событий, сейчас обстоятельства ее гибели 
24 сентября 2018, 11:00
«Гулять так гулять!»: в Самарской области пьяная мать забыла годовалого сына на озерах

«Гулять так гулять!»: в Самарской области пьяная мать забыла годовалого сына на озерах

В Самарской области полицейские нашли женщину, которая оставила своего годовалого мальчика на озерах. Сейчас он находится в больнице. В пятницу, 21 сентября, житель Кинеля привез в отдел полиции коляску с годовалым малышом. Мужчина рассказал, что обнаружил необычную находку на Алексеевских 
24 сентября 2018, 09:56
В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью 
24 сентября 2018, 08:58
В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе 
24 сентября 2018, 08:39
Самарцы провожают в последний путь Виктора Сазонова

Самарцы провожают в последний путь Виктора Сазонова

В эти минуты в спорткомплексе МТЛ "Арена" проходит церемония прощания со спикером Самарской губернской думы Виктором Сазоновым. Проводить его в последний путь собрались десятки человек: родные, близкие, коллеги по депутатскому корпусу, представители исполнительной власти и просто неравнодушные жители города. После 
22 сентября 2018, 11:07
Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу

Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу

Место похорон председателя Самарской губдумы Виктора Сазонова еще определяется, но известно, что они состоятся в субботу, 22 сентября. Виктор Федорович  ушел из жизни в 1:30 в четверг, 20 сентября. Напомним, что политик занимал пост председателя губдумы долгие 17 лет, с 
20 сентября 2018, 09:41
Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

В ночь на четверг, 20  сентября, после продолжительной болезни ушёл из жизни спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с Виктором Федоровичем пройдет в Самаре в субботу.

Виктор Сазонов родился 26 ноября 1947 
20 сентября 2018, 08:53
На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов

На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов

Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
17 сентября 2018, 10:06
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