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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти
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27 мая 2019, 11:00
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Противоклещевую обработку скверов и парков в Самаре должны закончить до 20 мая
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30 апреля 2019, 08:26
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В двух клещах, которых сняли с самарцев, нашли энцефалит
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17 апреля 2019, 11:11
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Самарские парки защитят от клещей
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16 апреля 2019, 12:42
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В Самарской области активизировались клещи: зафиксировано 6 укусов
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10 апреля 2019, 09:48
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«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков
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29 марта 2019, 12:02
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В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный
В Самаре собираются отремонтировать парк Молодежный, расположенный в границах улиц Ставропольской, Ново-Вокзальной и Воронежской. Ремонтные работы запланированы на 2019-2020 годы, сообщили в муниципальном предприятии «Парки Самары». Что именно хотят изменить в зоне отдыха, пока в компании не уточняют. По всей …
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5 февраля 2019, 08:27
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Половину Самары обработали от клещей
Специалисты муниципального "Спецремстройзеленхоза" приступили к акарицидной (противоклещевой) обработке скверов, бульваров и транспортных развязок на территории областного центра.
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11 мая 2017, 10:28
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Ученые объяснили, почему в США резко выросло число комаров
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7 декабря 2016, 10:33
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Ученые в Бразилии специально создают комаров-переносчиков вируса Зика
В бразильском штате Сан-Паулу появилась частная лаборатория по созданию генетически модифицированных комаров. С их помощью ученые намерены бороться с распространением смертельно опасного вируса Зика. Возможности учреждения позволяют производить в неделю до 60 миллионов особей Aedes aegypti, которые являются переносчиками болезни.
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27 октября 2016, 10:12
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Клещи атакуют: безопасно ли гулять в самарских парках?
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26 мая 2016, 08:05
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Туристы завозят в Россию из Юго-Восточных стран смертельно опасную лихорадку Денге
Поездка в страны Юго-Восточной Азии может закончиться для россиян заражением смертельно опасным вирусом. С предостережением выступили Роспотребнадзор и Ростуризм.
Сразу в нескольких популярных у наши соотечественников странах бушует лихорадка Денге. В Тайване ею заболели около 11 с половиной тысяч …
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21 сентября 2015, 01:17
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Комары смогут помочь искать людей под завалами - ученые
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20 августа 2015, 04:52
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В Самарской губернии будут обрабатывать лес от вредителей
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области убедительно просит граждан воздержаться от посещения лесов с 10 мая по 1 июня на территории Кинельского, Клявлинского, Похвистневского, Шенталинского и Шигонского лесничеств.
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30 апреля 2013, 04:51
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