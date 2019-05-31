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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В понедельник, 27 мая, в парке 60-летия Советской власти в Кировском районе начнут убирать стихийную свалку. Ранее жители столицы 63-го региона пожаловались в соцсетях на переполненные мусором урны, грязь и беспорядок. 
 
- Парк им 60-летия Советской Армии зарастает мусором! Все урны 
27 мая 2019, 11:00
Противоклещевую обработку скверов и парков в Самаре должны закончить до 20 мая

Противоклещевую обработку скверов и парков в Самаре должны закончить до 20 мая

Сезон активности клещей в разгаре. По состоянию на конец прошлой недели в Самарской области они укусили 491 человека, в том числе 131 ребенка. Для того, чтобы защитить жителей губернской столицы от кровососов, в парках и скверах началась масштабная дезинфекция.
 
Дезинсекторы, которые 
30 апреля 2019, 08:26
В двух клещах, которых сняли с самарцев, нашли энцефалит

В двух клещах, которых сняли с самарцев, нашли энцефалит

С начала этого эпидемического сезона в Самарской области клещи укусили 112 человек, в том числе 28 детей. С 8 по 12 апреля случаи заболевания среди жителей региона клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом не зарегистрированы.
 
- На 2019 год запланированы 
17 апреля 2019, 11:11
Самарские парки защитят от клещей

Самарские парки защитят от клещей

В самарских городских парках проведут противоклещевую обработку территорий. При подходящей погоде это сделают в период с 22 апреля по 5 мая, информирует муниципальное предприятие "Парки Самары". После осадков в течение трех дней акарицидная дезинсекция невозможна, отмечают в компании. По данным 

16 апреля 2019, 12:42
В Самарской области активизировались клещи: зафиксировано 6 укусов

В Самарской области активизировались клещи: зафиксировано 6 укусов

В Самарской области активизировались клещи. Уже зафиксировано 6 случаев укусов людей, пока обошлось без летальных исходов. Клещи появились во всех 26 муниципальных районах Самарской области в начале апреля. 6 человек уже пожаловались на укусы. Возбудителей инфекционных заболеваний у кровососов не 
10 апреля 2019, 09:48
«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков

«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков

Жители областной столицы жалуются в соцсетях на собачников, питомцы которых оставляют на улицах и в городских парках экскременты. В частности, такая ситуация сложилась на Воронежских озерах. 
 
- Идёт активный выгул собак, которые всё загадили! А на озёрах ещё и дети гуляют, 
29 марта 2019, 12:02
В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный

В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный

В Самаре собираются отремонтировать парк Молодежный, расположенный в границах улиц Ставропольской, Ново-Вокзальной и Воронежской. Ремонтные работы запланированы на 2019-2020 годы, сообщили в муниципальном предприятии «Парки Самары». Что именно хотят изменить в зоне отдыха, пока в компании не уточняют. По всей 
5 февраля 2019, 08:27
Половину Самары обработали от клещей

Половину Самары обработали от клещей

Специалисты муниципального "Спецремстройзеленхоза" приступили к акарицидной (противоклещевой) обработке скверов, бульваров и транспортных развязок на территории областного центра.
 
По данным предприятия, в настоящее время эта работа выполнена на 38 городских объектах на общей площади 41,5 гектаров. Всего МП предстоит разбрызгать 

11 мая 2017, 10:28
Ученые объяснили, почему в США резко выросло число комаров

Ученые объяснили, почему в США резко выросло число комаров

Американские ученые установили, что за последние 50 лет популяция комаров в США выросла в 10 раз, а количество видов - в 2-4 раза. Причина этого явления заключается в отказе от применения известного инсектицида ДДТ. Ранее препарат активно использовался в борьбе с 

7 декабря 2016, 10:33
Ученые в Бразилии специально создают комаров-переносчиков вируса Зика

Ученые в Бразилии специально создают комаров-переносчиков вируса Зика

В бразильском штате Сан-Паулу появилась частная лаборатория по созданию генетически модифицированных комаров. С их помощью ученые намерены бороться с распространением смертельно опасного вируса Зика. Возможности учреждения позволяют производить в неделю до 60 миллионов особей Aedes aegypti, которые являются переносчиками болезни.

27 октября 2016, 10:12
Клещи атакуют: безопасно ли гулять в самарских парках?

Клещи атакуют: безопасно ли гулять в самарских парках?

В Самарской области растет число пострадавших от укусов клещей. В травмпункты и поликлиники с начала сезона обратились уже почти 3 тысячи жителей региона. Каждый пятый исследованный кровосос заражен вирусом энцефалита. Терять бдительность опасно для жизни. Тем более, что подцепить клеща 
26 мая 2016, 08:05
Туристы завозят в Россию из Юго-Восточных стран смертельно опасную лихорадку Денге

Туристы завозят в Россию из Юго-Восточных стран смертельно опасную лихорадку Денге

Поездка в страны Юго-Восточной Азии может закончиться для россиян заражением смертельно опасным вирусом. С предостережением выступили Роспотребнадзор и Ростуризм.

Сразу в нескольких популярных у наши соотечественников странах бушует лихорадка Денге. В Тайване ею заболели около 11 с половиной тысяч 
21 сентября 2015, 01:17
Комары смогут помочь искать людей под завалами - ученые

Комары смогут помочь искать людей под завалами - ученые

Известно, что в организме некоторых насекомых, в первую очередь комаров, вырабатывается специальный белок, который может впитывать в себя испарения от тел животных и людей. Именно поэтому комары так легко находят "еду" - ориентиром им служит запах пота, исходящий от тела.
20 августа 2015, 04:52
В Самарской губернии будут обрабатывать лес от вредителей

В Самарской губернии будут обрабатывать лес от вредителей

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области убедительно просит граждан воздержаться от посещения лесов с 10 мая по 1 июня на территории Кинельского, Клявлинского, Похвистневского, Шенталинского и Шигонского лесничеств.
Ограничение связано с предстоящими авиационными и наземными работами 

30 апреля 2013, 04:51
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