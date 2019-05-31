Комары смогут помочь искать людей под завалами - ученые Известно, что в организме некоторых насекомых, в первую очередь комаров, вырабатывается специальный белок, который может впитывать в себя испарения от тел животных и людей. Именно поэтому комары так легко находят "еду" - ориентиром им служит запах пота, исходящий от тела. …