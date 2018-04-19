Назначен новый генеральный директор особой экономической зоны «Тольятти». С 19 апреля в эту должность вступил Сергей Андреев. Совет директоров организации одобрил его кандидатуру еще 4 апреля.
До последнего времени Сергей Андреев был временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Самарской области. До этого он возглавлял мэрию Тольятти (2012 – 2017 гг.), избирался депутатом Тольяттинской городской Думы (2000 – 2007 гг.) и Самарской Губернской Думы (2007 – 2010 гг.).
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30 октября 2017, 04:43
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В ОЭЗ «Тольятти» поменяли руководителя
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20 октября 2017, 04:19
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Деньги на пол: инвесторы вложат 170 миллионов в самарский ламинат
Под Самарой, в особой экономической зоне «Тольятти», планируют создать завод по производству ламината. Проект ООО ПК «Альтернатива» 3 октября был одобрен в правительстве Самарской области на очередном заседании экспертного совета.
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4 октября 2017, 10:37
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Бывший мэр Тольятти Сергей Андреев назначен заместителем председателя регионального правительства
Во вторник, 26 сентября, стало известно, что бывший мэр Тольятти Сергей Андреев, полномочия которого истекли 12 марта 2017 года, стал заместителем председателя регионального правительства по вопросам Автограда.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», должность в областном кабмине ему обещали еще весной, о чем …
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26 сентября 2017, 02:59
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Новый глава Тольятти – в сюжете ТРК «ТЕРРА»
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11 апреля 2017, 01:16
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Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля
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Напомним, на пост главы Тольятти претендуют 19 человек. Большинство из них проживает в Автограде. При этом в …
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6 апреля 2017, 05:07
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Имя нового главы Тольятти назовут 11 апреля
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6 апреля 2017, 11:51