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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Финансовым блоком «АвтоВАЗа» будет заведовать Алексей Бобров

Финансовым блоком «АвтоВАЗа» будет заведовать Алексей Бобров

На «АвтоВАЗе» произошли кадровые перестановки. Со 2 апреля должность исполнительного вице-президента по финансам автогиганта займет Алексей Бобров. Его кандидатура была поддержана советом директоров. На посту Бобров сменит Штефана Мауэрера, который принял решение покинуть автозавод. В период передачи полномочий до 1 

30 марта 2018, 01:49
Александр Карпушкин стал первым заместителем главы Самары

Александр Карпушкин стал первым заместителем главы Самары

15 февраля стало известно о кадровых назначениях в администрации Самары. Первым заместителем главы города стал Александр Карпушкин. Он будет отвечать за управление финансами, экономическое развитие, а также социальную сферу.

Напомним, Александр Карпушкин уже работал в самарской мэрии. С 2010 по 2014 

15 февраля 2018, 04:44
Сергей Безруков покинет пост врио министра промышленности Самарской области

Сергей Безруков покинет пост врио министра промышленности Самарской области

В региональном правительстве новые кадровые перестановки. Пост министра промышленности и технологий покидает Сергей Безруков, занимавший его в течение 5 лет.  Он переходит на работу  в Москву, где будет руководить департаментом региональной промышленной политики и проектного управления. Об этом стало известно 

6 февраля 2018, 10:19
В ОЭЗ «Тольятти» заработала фабрика бумаги и картона

В ОЭЗ «Тольятти» заработала фабрика бумаги и картона

В Самарской области запустили выпуск бумаги и картона. Фабрика заработала в тестовом режиме в ОЭЗ «Тольятти». «Тольяттинская бумажная фабрика» ориентирована на переработку макулатуры и производство бумаги и картона для гофроупаковки. На фабрике планируют выпускать до 42 тысяч тонн картона и 

13 ноября 2017, 03:49
У Дмитрия Азарова появился новый советник

У Дмитрия Азарова появился новый советник

В областном правительстве новые кадровые перестановки. Советником главы региона назначен Михаил Головушкин, который до этого руководил Главным управлением организации торгов. Его место заняла Наталья Катина, ранее она успела поработать и в мэрии Самары, и в белом доме. Об этих назначениях 

30 октября 2017, 04:43
Экс-глава ОЭЗ «Тольятти» Алексей Пахоменко стал топ-менеджером в АО «Вертолеты России»

Экс-глава ОЭЗ «Тольятти» Алексей Пахоменко стал топ-менеджером в АО «Вертолеты России»

Бывший генеральный директор особой экономической зоны «Тольятти» Алексей Пахоменко перешел в компанию «Вертолеты России». Он назначен на пост заместителя гендиректора по программам и стратегии.

Напомним, об уходе Пахоменко c поста гендиректора ОЭЗ «Тольятти» было официально объявлено в пятницу, 
23 октября 2017, 09:38
В ОЭЗ «Тольятти» поменяли руководителя

В ОЭЗ «Тольятти» поменяли руководителя

Алексей Пахоменко (на верхнем фото) досрочно покинул пост генерального директора управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» в связи с переходом на новое место работы. Вместе с тем он сохранит свое место в совете директоров, указано на сайте проекта. Новым руководителем назначен Сергей 
20 октября 2017, 04:19
Деньги на пол: инвесторы вложат 170 миллионов в самарский ламинат

Деньги на пол: инвесторы вложат 170 миллионов в самарский ламинат

Под Самарой, в особой экономической  зоне «Тольятти», планируют создать завод по производству ламината. Проект ООО ПК «Альтернатива» 3 октября был одобрен в правительстве Самарской области на очередном заседании экспертного совета.

«Новое предприятие обеспечит создание 43 новых рабочих мест. Объем заявленных инвестиций 

4 октября 2017, 10:37
Бывший мэр Тольятти Сергей Андреев назначен заместителем председателя регионального правительства

Бывший мэр Тольятти Сергей Андреев назначен заместителем председателя регионального правительства

Во вторник, 26 сентября, стало известно, что бывший мэр Тольятти Сергей Андреев, полномочия которого истекли 12 марта 2017 года, стал заместителем председателя регионального правительства по вопросам Автограда.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», должность в областном кабмине ему обещали еще весной, о чем 

26 сентября 2017, 02:59
Новый глава Тольятти – в сюжете ТРК «ТЕРРА»

Новый глава Тольятти – в сюжете ТРК «ТЕРРА»

Сегодня, 11 апреля, на внеочередном заседании думы Тольятти выберут главу города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте местного парламента. Напомним, документы от претендентов для участия в конкурсе принимали с 15 марта по 3 апреля. В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
11 апреля 2017, 01:16
Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля

Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля

Получил серьезное предложение. Глава Тольятти Сергей Андреев дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» и рассказал, почему он не стал выдвигать свою кандидатуру на повторный срок.

Напомним, на пост главы Тольятти претендуют 19 человек. Большинство из них проживает в Автограде. При этом в 

6 апреля 2017, 05:07
Имя нового главы Тольятти назовут 11 апреля

Имя нового главы Тольятти назовут 11 апреля

Тольяттинская Дума назначила на 11 апреля внеочередное заседание, на котором будет названо имя нового главы города. Его изберёт специальная конкурсная комиссия из 20 человек. Половину ее членов составляют те, кого выдвинули народные избранники, другую половину предложил губернатор, он же и 

6 апреля 2017, 11:51
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