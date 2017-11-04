АвтоВАЗ начал вести переговоры с рядом вьетнамских компаний об организации поставок автомобилей в эту страну. На тольяттинском заводе рассчитывают не только на реализацию моделей Lada, но и на создание дилерской сети, которая смогла бы обеспечить послепродажное обслуживание и наличие запчастей. …