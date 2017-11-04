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Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»
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17 октября 2017, 02:27
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Крышу дома премьер-министра Доминики сорвало во время урагана «Мария»
На небольшие островные государства в восточной части Карибского моря налетел мощный ураган "Мария". Как сообщают многочисленные зарубежные информагентства, стихия не пощадила даже официальную резиденцию премьер-министра Доминики в городе Розо. У постройки снесло крышу. Об этом сам Рузвельт Скеррит сообщил в …
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19 сентября 2017, 09:14
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Последствия стихии: Десятки домов в Самарской области остались без света после урагана
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15 сентября 2017, 12:46
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На техасском пляже после урагана «Харви» обнаружили загадочное зубастое существо
После урагана «Харви» на техасском побережье нашли таинственного монстра с острыми зубами. Существо было выброшено гигантскими волнами в районе популярного пляжа.
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14 сентября 2017, 12:05
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Во Вьетнаме обнаружена древнейшая фабрика в мире
Ученые из Новосибирска удивили коллег сенсационным открытием, которое может, по словам исследователей, серьезно подкорректировать представление о древней цивилизации. Во Вьетнаме наши специалисты обнаружили древнейшую фабрику в мире, которая насчитывает свыше 800 тысяч лет.
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6 июня 2016, 09:29
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Английская бизнесвумен опозорилась, приняв взрослого мужчину за мальчика
Конфуз произошёл на международной конференции предпринимателей во Вьетнаме. Мишель Мон, руководитель компании, выпускающей женское нижнее бельё, выступала перед трёхтысячной аудиторией. После этого к английской баронессе с цветами подошёл 22-летний вьетнамец Тэн Фан Нгуен. Молодой человек решил поблагодарить бизнес-леди за визит. …
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10 мая 2016, 05:52
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АвтоВАЗ начал переговоры о поставках во Въетнам
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10 мая 2016, 11:52
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Renault российской сборки будут продавать во Вьетнаме
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26 февраля 2016, 04:13