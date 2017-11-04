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17 октября 2017, 02:27
Крышу дома премьер-министра Доминики сорвало во время урагана «Мария»

Крышу дома премьер-министра Доминики сорвало во время урагана «Мария»

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Последствия стихии: Десятки домов в Самарской области остались без света после урагана

Последствия стихии: Десятки домов в Самарской области остались без света после урагана

Десятки домов в Самарской области остались без света после урагана, который обрушился на регион накануне вечером. Скорость ветра во время грозы, по данным синоптиков, достигала штормовых значений.
Удар стихии пришелся на Красноярский район. Там была повреждена линия электропередач, из-за чего 

15 сентября 2017, 12:46
На техасском пляже после урагана «Харви» обнаружили загадочное зубастое существо

На техасском пляже после урагана «Харви» обнаружили загадочное зубастое существо

После урагана «Харви» на техасском побережье нашли таинственного монстра с острыми зубами. Существо было выброшено гигантскими волнами в районе популярного пляжа.
Фотографии с загадочной находкой тут же разместили в Twitter. Пользователи обратились к биологам за разъяснениями по поводу этого чудовища.

14 сентября 2017, 12:05
Во Вьетнаме обнаружена древнейшая фабрика в мире

Во Вьетнаме обнаружена древнейшая фабрика в мире

Ученые из Новосибирска удивили коллег сенсационным открытием, которое может, по словам исследователей, серьезно подкорректировать представление о древней цивилизации. Во Вьетнаме наши специалисты обнаружили древнейшую фабрику в мире, которая насчитывает свыше 800 тысяч лет.
На протяжении семи лет раскопок и прочих 

6 июня 2016, 09:29
Английская бизнесвумен опозорилась, приняв взрослого мужчину за мальчика

Английская бизнесвумен опозорилась, приняв взрослого мужчину за мальчика

Конфуз произошёл на международной конференции предпринимателей во Вьетнаме. Мишель Мон, руководитель компании, выпускающей женское нижнее бельё, выступала перед трёхтысячной аудиторией. После этого к английской баронессе с цветами подошёл 22-летний вьетнамец Тэн Фан Нгуен. Молодой человек решил поблагодарить бизнес-леди за визит. 

10 мая 2016, 05:52
АвтоВАЗ начал переговоры о поставках во Въетнам

АвтоВАЗ начал переговоры о поставках во Въетнам

АвтоВАЗ начал вести переговоры с рядом вьетнамских компаний об организации поставок автомобилей в эту страну. На тольяттинском заводе рассчитывают не только на реализацию моделей Lada, но и на создание дилерской сети, которая смогла бы обеспечить послепродажное обслуживание и наличие запчастей. 

10 мая 2016, 11:52
Renault российской сборки будут продавать во Вьетнаме

Renault российской сборки будут продавать во Вьетнаме

Автомобили Renault Logan, Duster и Sandero, которые выпускают на российских заводах, поставят во Вьетнам. Партии машин для клиентов из Азии начали выпускать в Тольятти на АвтоВАЗе и на заводе Renault в Москве в начале февраля. Сколько автомобилей отправили в Вьетнам, 
26 февраля 2016, 04:13
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