8
54
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
18 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Названы цены билетов на 2-й тестовый матч на стадионе «Самара Арена»

Названы цены билетов на 2-й тестовый матч на стадионе «Самара Арена»

В Самаре объявлены цены на билеты на второй тестовый матч на стадионе «Самара Арена». 6 мая в рамках первенства ФНЛ сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Кубань» (Краснодар). Планируется, что игра состоится при полной заполняемости трибун, рассчитанных на 45 тысяч человек. 

26 апреля 2018, 04:50
МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

В Самаре МЧС провело 
26 апреля 2018, 03:59
Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями

Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин разработал законопроект, который предполагает введение ограничений на пользование социальными сетями. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Анохин предлагает сделать возможным вход в соцсети только с помощью портала «Госуслуги», а длительность пребывания 

25 апреля 2018, 11:14
Трио Аряпов – Каряка - Панфилов откроет первый матч на «Самара Арене»

Трио Аряпов – Каряка - Панфилов откроет первый матч на «Самара Арене»

В Самаре названы футболисты, которые нанесут первый удар по мячу перед началом матча на стадионе «Самара Арена», который состоится 28 апреля. Это ветераны ФК «Крылья Советов» Равиль Аряпов, Андрей Каряка и Валерьян Панфилов. Напомним, в субботу на новом поле для 

24 апреля 2018, 04:18
Появились схемы движения в дни тестовых матчей на «Самара Арене»

Появились схемы движения в дни тестовых матчей на «Самара Арене»

В Самаре в дни тестовых матчей по футболу на стадионе «Самара Арена» введут специальные схемы движения транспорта. В частности, будут введены специальные 
24 апреля 2018, 11:13
424 трамвая и 232 троллейбуса отмоют в Самаре

424 трамвая и 232 троллейбуса отмоют в Самаре

В Самаре полным ходом идет наведение чистоты в городском общественном транспорте. Работы предстоит много. Только в МП ТТУ нужно перемыть 424 трамвая и 232 троллейбуса. Для того чтобы справиться с такими объемами, привлекаются не только профессиональные мойщики, но и добровольцы 

18 апреля 2018, 09:11
Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа

Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа

В Самаре на некоторых улицах во вторник, 17 апреля, возник настоящий транспортный коллапс. Это связано с тем, что из-за религиозного праздника Радоница, который отмечают православные, с 7 утра и до 4 часов вечера ряд участков дорог перекрыли для движения личного 

17 апреля 2018, 11:26
7 автобусных маршрутов появятся во время ЧМ-2018 в Самаре

7 автобусных маршрутов появятся во время ЧМ-2018 в Самаре

Самарская мэрия ищет подрядчика для организации пассажирских перевозок. Это необходимо для запуска семи автобусных и одного трамвайного маршрута на время чемпионата мира по футболу. Транспорт будет ходить от парковок на въезде в Самару к фан-зоне на площади Куйбышева, а также 

8 апреля 2018, 10:55
Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет немедленно приостанавливать продажу продуктов без проведения выездной проверки. Это будет возможно в том случае, если они несут реальную угрозу для жизни и здоровья покупателей. Это следует из решения Верховного суда, которое вышло в свет в пятницу, 2 февраля, 
2 февраля 2018, 09:30
В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов

В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов

Минпромторг РФ подготовил документ, который регламентирует продажу электронных сигарет и вейпов. Он размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предполагает запрет использования устройств для нагревания табака на территриях образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждений, в общественном транспорте, в подъездах и 

29 января 2018, 06:55
В Самаре запретят парковать машины на Ново-Садовой

В Самаре запретят парковать машины на Ново-Садовой

С 24 апреля в Самаре на улице Ново-Садовой будут введены ограничения для транспорта. Речь идет об участке от Северо-Восточной магистрали до улицы Первомайской (с левой и правой стороны). Там будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Соответствующие знаки будут установлены 

17 апреля 2017, 04:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх