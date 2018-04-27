28 апреля на стадионе «Самара Арена» пройдет первый тестовый матч между «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом». В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по ряду трасс. Ограничения коснутся улиц Дальняя, Арена 2018 и 2-я стадионная. Они будут действовать с 7 до 23 часов.
Кроме того, будет запрещена парковка машин на отдельных участках Волжского шоссе, улицам Дальняя, Демократическая, Ташкентская, 2-й стадионная, Проезд № 2, Проезд № 8, Проезд № 10. Проезд автомобилей непосредственно к стадиону будет запрещен.
Для удобства зрителей перед Аквапарком будет организована специальная парковка на тысячу мест. Болельщики, смогут поставить тут свои машины и пройти до стадиона по пешеходным тротуарам вдоль Волжского шоссе и улицы Арена 2018.
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