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Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре
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28 июня 2018, 11:28
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Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева
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28 июня 2018, 10:50
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Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре
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28 июня 2018, 09:33
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Колумбийские болельщики скупили номера в гостиницах Сызрани
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28 июня 2018, 08:16
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Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на "Самара Арене"
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28 июня 2018, 06:42
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Концертная площадка на 45 тысяч зрителей появилась в Самаре
Главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников рассказал о благоустройстве местных парков и развитии территории у стадиона «Самара Арена». В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» одобрен проект реконструкции Загородного парка. Достанутся средства из госбюджета и на развитие территории вокруг стадиона …
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27 июня 2018, 05:43
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Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00
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27 июня 2018, 12:34
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Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена»
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26 июня 2018, 05:31
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Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре
В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – …
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26 июня 2018, 12:20
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Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре
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26 июня 2018, 12:04
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В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре
Блогер inst_ru в "ЖЖ"-сообществе samara_ru поделился забавной околофутбольной историей. "Я сейчас работаю в гостинице, - пишет автор. - Принимаем гостей со всего мира. 21 июня в Самаре состоялся матч Австралия - Дания. И тут поздно вечером заезжает новая гостья …
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26 июня 2018, 09:40