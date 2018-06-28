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Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре

Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре

В Самаре хэдлайнером фестиваля болельщиков FIFA в четверг, 28 июня, будет британский диджей Пол Окенфолд (Paul Oakenfold). Концерт состоится на площади Куйбышева. Напомним, он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу. 28 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные 

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Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на

Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на "Самара Арене"

В Самаре, 2 июля, в матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу сыграют сборные Бразилии и Мексики. Это определилось по итогам вчерашних групповых матчей. В группе F сборная Германии в последнем групповом матче проиграла команде Южной Кореи 0:2, в результате первое 
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Концертная площадка на 45 тысяч зрителей появилась в Самаре

Концертная площадка на 45 тысяч зрителей появилась в Самаре

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27 июня 2018, 05:43
Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

В Самаре входные ворота на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» в четверг, 28 июня, откроют в 15 часов. Там состоится четвертый по счету матч мундиаля на новом самарском поле и последний в групповом этапе – сыграют сборные Колумбии и Сенегала. На 
27 июня 2018, 12:34
Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена»

Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена»

Ближайшие два года содержание стадиона «Самара Арена» будет на 95% субсидироваться из федерального бюджета. Речь идет о сумме около 200 миллионов рублей в год. В связи с этим менеджменту клуба «Крылья Советов» поставлена задача в ближайшее время добиться средней посещаемости 

26 июня 2018, 05:31
Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – 

26 июня 2018, 12:20
Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре

Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева во вторник продолжится фестиваль болельщиков. Напомним, он открылся одновременно с ЧМ-2018 по футболу и продлится до завершения мундиаля 15 июля. Появилось расписание фанфеста на 26 июня. Фанзона откроется в 16 часов. Запланированы концерты групп «Оркестр 

26 июня 2018, 12:04
В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

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26 июня 2018, 09:40
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