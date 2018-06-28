9
38
14
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           8888888888  888    888                                888  888     888 
                 d88P  888    888                                888  888     888 
                d88P   888    888                                888  888     888 
 888  888      d88P    8888888888  888  888  888  88888b.    .d88888  888     888 
 888  888   88888888   888    888  888  888  888  888 "88b  d88" 888  888     888 
 Y88  88P    d88P      888    888  888  888  888  888  888  888  888  888     888 
  Y8bd8P    d88P       888    888  Y88b 888 d88P  888  888  Y88b 888  Y88b. .d88P 
   Y88P    d88P        888    888   "Y8888888P"   888  888   "Y88888   "Y88888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре

Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре

В Самаре хэдлайнером фестиваля болельщиков FIFA в четверг, 28 июня, будет британский диджей Пол Окенфолд (Paul Oakenfold). Концерт состоится на площади Куйбышева. Напомним, он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу. 28 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные 

28 июня 2018, 09:33
Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре

Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который пройдет в Самаре 2 июля, обещает быть действительно жарким. За право выйти в четвертьфинал на «Самара Арене» сразятся сборные Мексики и Бразилии.

Пара определилась по результатам группового этапа. Бразильцы, одолевшие в заключительном матче 

28 июня 2018, 07:56
Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на

Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на "Самара Арене"

В Самаре, 2 июля, в матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу сыграют сборные Бразилии и Мексики. Это определилось по итогам вчерашних групповых матчей. В группе F сборная Германии в последнем групповом матче проиграла команде Южной Кореи 0:2, в результате первое 
28 июня 2018, 06:42
В Самару прилетели игроки сборной Сенегала

В Самару прилетели игроки сборной Сенегала

27 июня в Самару прилетели футболисты сборной Сенегала. Сразу после приземления в «Курумоче» игроки отбыли в отель «Lotte», в котором они и будут базироваться до матча со сборной Колумбии.

Колумбийцы и сенегальцы проведут заключительный матч группового этапа ЧМ по футболу на 

27 июня 2018, 02:22
Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – 

26 июня 2018, 12:20
Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре

Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева во вторник продолжится фестиваль болельщиков. Напомним, он открылся одновременно с ЧМ-2018 по футболу и продлится до завершения мундиаля 15 июля. Появилось расписание фанфеста на 26 июня. Фанзона откроется в 16 часов. Запланированы концерты групп «Оркестр 

26 июня 2018, 12:04
В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

Блогер inst_ru в "ЖЖ"-сообществе samara_ru поделился забавной околофутбольной историей. "Я сейчас работаю в гостинице, - пишет автор. - Принимаем гостей со всего мира. 21 июня в Самаре состоялся матч Австралия - Дания. И тут поздно вечером заезжает новая гостья 
26 июня 2018, 09:40
4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани

4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани

25 июня ЧП произошло в Сызрани. Около 16:00 с балкона дома №8 по улице Студенческой выпал 4-летний ребенок. К счастью, малыш остался жив. На место прибыли спасатели и медики.

«Однако, мать ребенка, (не исключено, что от шока) вела себя 
26 июня 2018, 08:13
Молодой столяр отдал кошелек с 300 тыс. рублей, найденный на улице в Сызрани

Молодой столяр отдал кошелек с 300 тыс. рублей, найденный на улице в Сызрани

В Сызрани молодой столяр нашел на улице кошелек, в котором находилось 300 тысяч рублей. Владельцы кошелька – супружеская пара с маленьким сыном - приехали в Сызрань из другого города. Вечером в пятницу, 22 июня, мужчина обнаружил, что потерял кошелек. Он 
25 июня 2018, 11:15
Мужчина утонул в пруду под Сызранью

Мужчина утонул в пруду под Сызранью

Вечером 24 июня трагедия произошла под Сызранью. Там утонул мужчина. Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев, все случилось в пруду «Дачки» рядом с селом Трубетчино.

Об обстоятельствах ЧП информации немного. Известно, что погибший отдыхал в компании друзей. 
25 июня 2018, 10:18
Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на

Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"

В Самаре в понедельник, 25 июня, ожидается жара до +35 градусов по Цельсию. На стадионе «Самара Арена» состоится матч ЧМ-2018: Россия – Уругвай. Начало – в 18 часов. Входные ворота на арену откроют за три часа до старта – в 

25 июня 2018, 09:53
Преступное разгильдяйство: В Сызрани 2-летнюю девочку едва не ударило током на улице

Преступное разгильдяйство: В Сызрани 2-летнюю девочку едва не ударило током на улице

Жители Юго-Западного района города Сызрань пожаловались на разгильдяйский, по их мнению, способ изоляции проводов в раздаточных коробках на столбах освещения, передает «КТВ Луч».

Сразу шесть столбов, изоляция в которых вызывает опасения, насчитали горожане. И все они находятся около 
24 июня 2018, 04:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх