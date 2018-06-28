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Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре
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28 июня 2018, 09:33
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Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре
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28 июня 2018, 07:56
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Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на "Самара Арене"
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28 июня 2018, 06:42
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В Самару прилетели игроки сборной Сенегала
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27 июня 2018, 02:22
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Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре
В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – …
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26 июня 2018, 12:20
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Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре
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26 июня 2018, 12:04
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В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре
Блогер inst_ru в "ЖЖ"-сообществе samara_ru поделился забавной околофутбольной историей. "Я сейчас работаю в гостинице, - пишет автор. - Принимаем гостей со всего мира. 21 июня в Самаре состоялся матч Австралия - Дания. И тут поздно вечером заезжает новая гостья …
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26 июня 2018, 09:40
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4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани
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26 июня 2018, 08:13
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Молодой столяр отдал кошелек с 300 тыс. рублей, найденный на улице в Сызрани
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25 июня 2018, 11:15
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Мужчина утонул в пруду под Сызранью
Вечером 24 июня трагедия произошла под Сызранью. Там утонул мужчина. Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев, все случилось в пруду «Дачки» рядом с селом Трубетчино.
Об обстоятельствах ЧП информации немного. Известно, что погибший отдыхал в компании друзей. …
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25 июня 2018, 10:18
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Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"
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25 июня 2018, 09:53
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Преступное разгильдяйство: В Сызрани 2-летнюю девочку едва не ударило током на улице
Жители Юго-Западного района города Сызрань пожаловались на разгильдяйский, по их мнению, способ изоляции проводов в раздаточных коробках на столбах освещения, передает «КТВ Луч».
Сразу шесть столбов, изоляция в которых вызывает опасения, насчитали горожане. И все они находятся около …
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24 июня 2018, 04:05