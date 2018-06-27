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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре

Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре

В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.

До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на 

27 июня 2018, 03:48
В Самару прилетели игроки сборной Сенегала

В Самару прилетели игроки сборной Сенегала

27 июня в Самару прилетели футболисты сборной Сенегала. Сразу после приземления в «Курумоче» игроки отбыли в отель «Lotte», в котором они и будут базироваться до матча со сборной Колумбии.

Колумбийцы и сенегальцы проведут заключительный матч группового этапа ЧМ по футболу на 

27 июня 2018, 02:22
Два матча ЧМ-2018 покажут 27 июня на фестивале болельщиков в Самаре

Два матча ЧМ-2018 покажут 27 июня на фестивале болельщиков в Самаре

В Самаре в среду, 27 июня, на фестивале болельщиков состоится трансляция двух матчей ЧМ-2018, а также выступят две музыкальные группы. Проход на площадь Куйбышева откроют в 16 часов. Напомним, фанфест в Самаре стартовал одновременно с открытием ЧМ-2018 по футболу 14 

27 июня 2018, 11:08
Сборная Колумбии прибыла в Самару

Сборная Колумбии прибыла в Самару

Вечером 26 июня в Самару прилетела футбольная сборная Колумбии. Из аэропорта «Курумоч» команда сразу отправилась в отель «Ренессанс».

В Самаре колумбийцы будут играть 28 июня. В рамках заключительного тура группового этапа они встретятся с командой из Сенегала. Обе команды претендуют на 

27 июня 2018, 09:44
Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена»

Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена»

Ближайшие два года содержание стадиона «Самара Арена» будет на 95% субсидироваться из федерального бюджета. Речь идет о сумме около 200 миллионов рублей в год. В связи с этим менеджменту клуба «Крылья Советов» поставлена задача в ближайшее время добиться средней посещаемости 

26 июня 2018, 05:31
Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»

Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»

В Самаре в ночь на 27 июня будут введены дополнительные ограничения на движение транспорта вокруг стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Они будут действовать до полуночи 29 июня.  Это связано с проведением матча сборных Колумбии и Сенегала. Игра между ними состоится в 

26 июня 2018, 05:16
Появились подробности инцидента с трамваем у «Самара Арены»

Появились подробности инцидента с трамваем у «Самара Арены»

В Самаре движение трамвая по маршруту S5 было полностью восстановлено в понедельник, 25 июня, в 18:25, сообщили в мэрии. Напомним, накануне перед началом матча Россия – Уругвай очевидцы сообщили в соцсети, что на новой ветке у стадиона «Самара Арена» встали 
26 июня 2018, 09:30
Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»

Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»

В Самаре на ветке до стадиона ЧМ-2018 встало движение трамваев. По сообщению очевидца, сошла с рельсов средняя тележка трехсекционного трамвая. Самарец Антон Рубин опубликовал фото в соцсети.

«Движение на новой трассе, проложенной специально к стадиону, стоит», - пишет очевидец.
25 июня 2018, 05:30
Улицу Ново-Вокзальную отремонтировали в Самаре

Улицу Ново-Вокзальную отремонтировали в Самаре

В Самаре завершился ремонт дороги на улице Ново-Вокзальной. Специалисты приводили в порядок участок на отрезке между улицами Вольской и Солнечной протяженностью в 4 километра. Ремонт велся картами свыше 100 погонных метров.

Помимо основной дороги, подрядчики отремонтировали подъездные карманы для общественного транспорта, 

22 июня 2018, 09:40
Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Администрация Самары внесла изменения в сеть маршрутов муниципального транспорта. Из нее было решено убрать автобусный маршрут №77. Сделано это в связи с тем, что на линии работает коммерческий маршрут №77Д, который полностью дублирует городской. На нем курсируют 15 автобусов, сообщает 
18 июня 2018, 02:25
Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?

Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?

80% жалоб, которые сейчас поступают депутатам от населения, касаются проблем с транспортными перевозками, в частности дачными. В этом году очереди на автобусы огромные, стоять в них приходится по два часа. Такого в Самаре не было давно. Ситуацию в губернской думе 

15 июня 2018, 04:37
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