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Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре
В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.
До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на …
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27 июня 2018, 03:48
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В Самару прилетели игроки сборной Сенегала
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27 июня 2018, 02:22
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Два матча ЧМ-2018 покажут 27 июня на фестивале болельщиков в Самаре
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27 июня 2018, 11:08
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Сборная Колумбии прибыла в Самару
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27 июня 2018, 09:44
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Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена»
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26 июня 2018, 05:31
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Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»
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26 июня 2018, 05:16
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Появились подробности инцидента с трамваем у «Самара Арены»
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26 июня 2018, 09:30
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Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»
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25 июня 2018, 05:30
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Улицу Ново-Вокзальную отремонтировали в Самаре
В Самаре завершился ремонт дороги на улице Ново-Вокзальной. Специалисты приводили в порядок участок на отрезке между улицами Вольской и Солнечной протяженностью в 4 километра. Ремонт велся картами свыше 100 погонных метров.
Помимо основной дороги, подрядчики отремонтировали подъездные карманы для общественного транспорта, …
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22 июня 2018, 09:40
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Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре
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18 июня 2018, 02:25
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Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?
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15 июня 2018, 04:37