В Самаре в ночь на 27 июня будут введены дополнительные ограничения на движение транспорта вокруг стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Они будут действовать до полуночи 29 июня. Это связано с проведением матча сборных Колумбии и Сенегала. Игра между ними состоится в четверг, 28 июня. Это будет четвертая в Самаре игра чемпионата.
«С 0:00 27 июня по 0:00 29 июня будет запрещено движение по улицам Дальней, Арене-2018, 2-й стадионной, 6,7,8,9,10 проездам для транспортных средств, не имеющих аккредитации. Соответствующие временные дорожные знаки будут установлены», - сообщила пресс-служба главы региона.
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