В Самаре завершился ремонт дороги на улице Ново-Вокзальной. Специалисты приводили в порядок участок на отрезке между улицами Вольской и Солнечной протяженностью в 4 километра. Ремонт велся картами свыше 100 погонных метров.
Помимо основной дороги, подрядчики отремонтировали подъездные карманы для общественного транспорта, примыкания к пересекающим улицам, а также заменили около 150 колодезных люков.
Основные работы были завершены около двух недель назад. Сейчас завершается процедура приемки. Серьезных нареканий к качеству проведенных работ нет.
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