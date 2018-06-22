|
Президент FIFA в память о ЧМ-2018 получил в Самаре значок
|
22 июня 2018, 10:18
|
Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»
|
21 июня 2018, 06:03
|
В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре
Интересную историю рассказала в «Фейсбуке» самарская журналистка и ресторанный критик Маргарита Горкина: «Вчера вечером в ресторан «Паровоз» зашел болельщик-мексиканец лет шестидесяти с просьбой подзарядить телефоны. Подзарядил, ушел, затем вернулся поужинать. Во время ужина обнаружил, что билет на матч 21 июня …
|
21 июня 2018, 07:03
|
Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре
Дышите спокойно. Качество воздуха в Самаре сейчас проверяют круглосуточно. Самое пристальное внимание к атмосфере в районе фан-зоны и стадиона ЧМ-2018 "Самара Арена".
18 проб воздуха в день по 14 показателям, включая уровень радиации. Непрерывный мониторинг состояния атмосферы во время чемпионата мира …
|
21 июня 2018, 04:17
|
Дмитрий Азаров выдвинут от "ЕР" на выборы губернатора Самарской области
В Самарской области на региональной партийной конференции «Единой России» состоялась процедура предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора Самарской области. Она прошла в ДК «Тольятти». Максимальную поддержку получил Дмитрий Азаров, который с 25 сентября 2017 года исполняет обязанности главы …
|
20 июня 2018, 09:57
|
Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»
|
15 июня 2018, 10:37
|
У россиян может появиться дополнительный выходной
Россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной на прохождение диспансеризации. Соответствующий законопроект подготовили в Совете Федерации. По мнению сенаторов, сейчас работники относятся к диспансеризации по принципу: "хочу — не хочу", "пойду — не пойду". Проблема в наибольшей степени касается лиц старшего …
|
9 июня 2018, 07:00
|
АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе
|
7 июня 2018, 02:52
|
Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары
В Самаре студенты самарского «Политеха» (СамГТУ) разработали набор «стикеров» для мессенджеров. Героем иллюстраций стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 3 июня он пришел на встречу выпускников этого вуза. Напомним, Дмитрий Азаров сам когда-то учился там на факультете автоматики и …
|
4 июня 2018, 01:29