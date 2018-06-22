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Президент FIFA в память о ЧМ-2018 получил в Самаре значок

Президент FIFA в память о ЧМ-2018 получил в Самаре значок

В Самаре президент FIFA Джанни Инфантино получил памятный значок. В четверг, 21 июня, он присутствовал на матче ЧМ-2018 между сборными Дании и 
22 июня 2018, 10:18
Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» завершился второй матч чемпионата мира по футболу. На нем в рамках группового этапа сошлись сборные Австралии и Дании. На зрительских трибунах присутствовали почти 13 тысяч иностранных зрителей. Из них 12 тысяч прибыли с «зеленого континента» и 

21 июня 2018, 06:03
В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре

В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре

Интересную историю рассказала в «Фейсбуке» самарская журналистка и ресторанный критик Маргарита Горкина: «Вчера вечером в ресторан «Паровоз» зашел болельщик-мексиканец лет шестидесяти с просьбой подзарядить телефоны. Подзарядил, ушел, затем вернулся поужинать. Во время ужина обнаружил, что билет на матч 21 июня 

21 июня 2018, 07:03
Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре

Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре

Дышите спокойно. Качество воздуха в Самаре сейчас проверяют круглосуточно. Самое пристальное внимание к атмосфере в районе фан-зоны и стадиона ЧМ-2018 "Самара Арена". 

18 проб воздуха в день по 14 показателям, включая уровень радиации. Непрерывный мониторинг состояния атмосферы во время чемпионата мира 

21 июня 2018, 04:17
Дмитрий Азаров выдвинут от

Дмитрий Азаров выдвинут от "ЕР" на выборы губернатора Самарской области

В Самарской области на региональной партийной конференции «Единой России» состоялась процедура предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора Самарской области. Она прошла в ДК «Тольятти». Максимальную поддержку получил Дмитрий Азаров, который с 25 сентября 2017 года исполняет обязанности главы 

20 июня 2018, 09:57
Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»

Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»

Необычное фото выложил в «Твиттер» советник самарского губернатора Сергей Пименов. На открытии ЧМ-2018 в «Лужниках» он встретил Дмитрия Азарова в компании с нижегородским губернатором Глебом Никитиным. Оба возглавили свои области практически 
15 июня 2018, 10:37
У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться дополнительный выходной

Россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной на прохождение диспансеризации. Соответствующий законопроект подготовили в Совете Федерации. По мнению сенаторов, сейчас работники относятся к диспансеризации по принципу: "хочу — не хочу", "пойду — не пойду". Проблема в наибольшей степени касается лиц старшего 

9 июня 2018, 07:00
АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел первую встречу с новым президентом АвтоВАЗа Ивом Каракатзанисом. Главной темой встречи стали рабочие планы тольяттинского 
7 июня 2018, 02:52
Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары

Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары

В Самаре студенты самарского «Политеха» (СамГТУ) разработали набор «стикеров» для мессенджеров. Героем иллюстраций стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 3 июня он пришел на встречу выпускников этого вуза. Напомним, Дмитрий Азаров сам когда-то учился там на факультете автоматики и 
4 июня 2018, 01:29
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