Контрольно-счетная палата Самары оценила качество ремонта дорог. Проверке подверглись не только документы, но и фактическое состояние асфальтового полотна. Без нарушений дело не обошлось.
Например, подрядчики не выдержали норматив по толщине асфальта при обустройстве тротуаров. В частности, эта проблема обнаружилась на Волжском проспекте и на проезде от ул. Димитрова до Гимназии №1.
«При производстве ремонтных работ по пр. Кирова не запланированы и не обеспечены условия для водоотвода в месте примыкания с дорогой, в связи с чем данный участок дороги затапливается в периоды выпадения осадков и таяния снега», - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Нарекания вызвало и качество самой асфальтобетонной смеси. Проверка показала, что 9 отобранных проб не соответствуют ГОСТу.
Особо отмечается, что представители властей далеко не всегда надлежащим образом следили за качеством работ. Это позволило бы устранять дефекты во время действия гарантийного срока.
По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителей Департамента городского хозяйства и экологии и Департамента градостроительства, являвшихся заказчиками работ по мероприятиям программы, направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.
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