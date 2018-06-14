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Материалы по теме:

Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание 
15 июня 2018, 09:58
К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре

К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре

В Самаре три участка улиц на время ЧМ-2018 стали пешеходными, сообщает мэрия. Движение транспорта ограничено по улицам Куйбышева (от Венцека до Красноармейской), по Красноармейской (от Самарской до улицы Куйбышева) и Молодогвардейской (от улицы Льва Толстого до ул. Маяковского). На период 
14 июня 2018, 11:00
К ЧМ-2018 перекроют дороги в центре Самары

К ЧМ-2018 перекроют дороги в центре Самары

В Самаре с 14 июня перекроют дороги в центре города. Завтра официально стартует ЧМ-2018 по футболу. Матчи примут 11 городов-организаторов, шесть игр пройдут в Самаре на стадионе «Самара Арена» - 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля. Напомним, 
13 июня 2018, 04:17
Треснувшую детскую поликлинику на Молодежной отремонтируют в Самаре

Треснувшую детскую поликлинику на Молодежной отремонтируют в Самаре

В Самаре ищут подрядчика для капитального ремонта детской поликлиники, расположенной по адресу: улица Молодежная, 4. Напомним, в здании были обнаружены дефекты. На официальном портале госзакупок объявили тендер на проведение ремонтных работ.  Начальная максимальная цена контракта, указанная в документах – 39,6 

13 июня 2018, 03:11
Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском

Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском

Ремонтировать придется сейчас. Октябрьский районный суд Самары не дал областному Минтрансу отсрочку на выполнение работ по ремонту дороги под Чапаевском, информирует областная прокуратура. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило на въезде №1 в этот город, примыкающем к федеральной трассе «Самара-Волгоград», 

13 июня 2018, 11:02
Очередную дорогу перекроют в Самаре

Очередную дорогу перекроют в Самаре

В Самаре произойдет очередное перекрытие дороги. Теперь речь удет о Хрустальном переулке на отрезке у дома №4 в сторону улицы Мориса Тореза. Там будут проводить работы по ремонту электрических сетей и работы по благоустройству территории. Ограничение будет действовать с 08:00 
10 июня 2018, 09:35
Власти собираются обязать жителей Самары ремонтировать свои дома

Власти собираются обязать жителей Самары ремонтировать свои дома

В Самаре власти города собираются обязать жителей отремонтировать свои дома. Речь идет о частных малоэтажных строениях. В случае ненадлежащего содержания фасадов здания будут изымать в судебном порядке и выставлять на торги. Соответствующий порядок был принят администрациями четырёх районов областного центра, 

8 июня 2018, 02:45
Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

В Самаре накануне ЧМ-2018 
7 июня 2018, 11:15
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