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В блогах: Начало весны-2019 для самарского велосипедиста
Блогер Роман Еремкин рассказал про начало весны-2019 для самарского велосипедиста. "Зиму откатали, теперь очередь за весной. Проезжую часть Московского шоссе и Ново-Садовой от снега очистили, и чуть-чуть убрали его от дороги, что сводит к минимуму количество грязи в первом …
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11 марта 2019, 08:32
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В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега
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11 марта 2019, 07:57
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Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
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11 марта 2019, 05:28
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Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы
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11 марта 2019, 05:01
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В блогах: Почему в Самаре текут кровли
Самарец Дмитрий Кувшинников поведал в "Твиттере", почему в Самаре текут кровли. "Вчера общался с промышленным альпинистом насчет протечек после чистки. Течет там, где чистят "иностранцы". Квалифицированные промальпы чистят крышу по 20 раз в месяц, а гастарбайтеры - по 5. …
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5 марта 2019, 05:01
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В блогах. Курмыши, Пиня, Заволга: все мемы про Самару
Самарец Вадим Назаров решил собрать в "Фейсбуке" все мемы про жителей Самары. "Итак, самарец думает, что Жигулёвские горы - это горы. Самарец говорит обвешанному сумками, что тот как Пиня. Если самарец заблудится, то в курмышах. Самарец не знает точно, …
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27 февраля 2019, 06:06
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В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"
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27 февраля 2019, 04:47
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