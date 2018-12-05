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В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом
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5 декабря 2018, 02:25
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Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой
В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не …
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5 декабря 2018, 02:09
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Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.
- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов …
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5 декабря 2018, 01:37
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Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»
Во вторник, 4 декабря, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. 35-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Touareg по улице Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. При повороте налево на Стара-Загору мужчина сбил пешехода, который пересекал проезжую …
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5 декабря 2018, 12:53
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Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов
Жительница Самарской области задолжала налоговой службе 104 тысячи рублей. В отделе приставов-исполнителей Красноармейского района в отношении нее завели исполнительное производство. Вскоре приставы выяснили, что у женщины есть иномарка Chevrolet.
Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение налоговой …
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5 декабря 2018, 12:15
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В блогах: в Самаре появится проект "Бабушка на час"
Блогер Ольга Шелест рассказала, что в Самаре в марте 2019 года собираются запустить проект "Бабушка на час" (помощь семьям с паллиативными детьми). "История мамы-одиночки из Тольятти, которая «вышла из окна» с сыном-инвалидом, отшумела в СМИ, - пишет автор. - …
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4 декабря 2018, 07:44
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В блогах: в Самарском цирке львица поранила дрессировщика
Самарчанка Ольга Кардашевская рассказала в соцсети "ВКонтакте", что в самарском цирке львица поранила дрессировщика.
"На заключительном представлении в Самаре артистов шоу «Империя львиц» буквально завалили цветами. Гвоздем программы стали хищники и укротитель Виталий Смолянец. Настоящий герой и живая …
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4 декабря 2018, 08:09
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В блогах: что в Самаре может случиться с машиной...
Самарец Ян Налимов показал, что в нашем городе может случиться с автомобилем. "Бросил вечером машину на обочине дороги - а утром можно найти вот такие куски грязного льда. Интересно, как теперь долго придется работать, чтобы их вытащить из плена?" …
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4 декабря 2018, 08:04
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В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы
Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - …
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30 ноября 2018, 05:20