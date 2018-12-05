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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске под колесами «ГАЗели» оказалась женщина-пешеход. Во вторник, 4 декабря, 38-летний водитель ехал на ГАЗ-27660 по улице Советской. Когда он приблизился к дому №103, то остановился. Включив заднюю передачу, мужчина начал движение назад в сторону улицы Московской. При движении 
5 декабря 2018, 02:25
Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не 
5 декабря 2018, 02:09
Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.

- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов 
5 декабря 2018, 01:37
Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

Во вторник, 4 декабря, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. 35-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Touareg по улице Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. При повороте налево на Стара-Загору мужчина сбил пешехода, который пересекал проезжую 
5 декабря 2018, 12:53
Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов

Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов

Жительница Самарской области задолжала налоговой службе 104 тысячи рублей. В отделе приставов-исполнителей Красноармейского района в отношении нее завели исполнительное производство. Вскоре приставы выяснили, что у женщины есть иномарка Chevrolet.

Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение налоговой 
5 декабря 2018, 12:15
В блогах: в Самаре появится проект

В блогах: в Самаре появится проект "Бабушка на час"

Блогер Ольга Шелест рассказала, что в Самаре в марте 2019 года собираются запустить проект "Бабушка на час" (помощь семьям с паллиативными детьми). "История мамы-одиночки из Тольятти, которая «вышла из окна» с сыном-инвалидом, отшумела в СМИ, - пишет автор. - 
4 декабря 2018, 07:44
В блогах: в Самарском цирке львица поранила дрессировщика

В блогах: в Самарском цирке львица поранила дрессировщика

Самарчанка Ольга Кардашевская рассказала в соцсети "ВКонтакте", что в самарском цирке львица поранила дрессировщика.

"На заключительном представлении в Самаре артистов шоу «Империя львиц» буквально завалили цветами. Гвоздем программы стали хищники и укротитель Виталий Смолянец. Настоящий герой и живая 
4 декабря 2018, 08:09
В блогах: что в Самаре может случиться с машиной...

В блогах: что в Самаре может случиться с машиной...

Самарец Ян Налимов показал, что в нашем городе может случиться с автомобилем. "Бросил вечером машину на обочине дороги - а утром можно найти вот такие куски грязного льда. Интересно, как теперь долго придется работать, чтобы их вытащить из плена?" 
4 декабря 2018, 08:04
В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы

В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы

Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - 
30 ноября 2018, 05:20
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