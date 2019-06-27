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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов

Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов

Комплексный ремонт дорог около Крымской площади выполнен на 40 %. Напомним, что уже в октябре здесь должен заработать Шестой кассационный суд общей юрисдикции. В мэрии напомнили, что подрядчик должен завершить все работы по контракту до 30 сентября и сейчас их 
27 июня 2019, 05:28
Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено

Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено

В Самарской области рыбак выловил гигантскую щуку. Огромную рыбину на озерах в Рождествено поймал на блесну пенсионер Николай Быков, который увлекается рыбалкой более 40 лет. Удивленные домочадцы не взвешивали щуку, но она была явно тяжелее 10 кг. 

- Это не 
27 июня 2019, 05:05
Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае

В четверг, 27 июня, в первой половине дня на трассе неподалеку от Горячего Ключа в Краснодарском крае произошла массовая авария с пострадавшими. Столкновение зафиксировали на федеральной трассе рядом с поворотом на село Фанагорийское около одиннадцати часов дня. По предварительным данным, 
27 июня 2019, 04:41
В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской

В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской

В столице 63-го региона ввели в эксплуатацию дом обманутых дольщиков с надземной автостоянкой в жилом комплексе «На Владимирской», который расположен на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Владимирской в Железнодорожном районе. Ранее многоэтажку возводило с 2002 ООО «Кросс». Но позже 
27 июня 2019, 04:15
В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова

В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова

В столице 63-го региона началось устройство ливневой канализации на участке проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста. Протяженность этого отрезка дороги составляет 1,1 километра. Отметим, что проспект Кирова здесь расширят до четырех полос, построят тротуары и сделают освещение, 
11 июня 2019, 02:04
Долги за капремонт спишут с карт

Долги за капремонт спишут с карт

Министерство ЖКХ Самарской области выдало 2 млн рублей субсидий региональному Фонду капитального ремонта. Деньги направят на оплату госпошлины для подачи исковых заявлений о взыскании задолженности с населения по уплате взносов на капремонт. В ведомстве считают, что покрытие данных расходов регоператора 
25 апреля 2019, 06:47
Продлен срок ареста для бывшего главы областного Фонда капремонта Михаила Архипова

Продлен срок ареста для бывшего главы областного Фонда капремонта Михаила Архипова

29 марта в Самарском районном суде областного центра прошло заседание по делу бывшего главы регионального Фонда капремонта Михаила Архипова. Речь шла о продлении для него срока содержания под стражей. В итоге служители Фемиды решили оставить Архипова под арестом до 30 
30 марта 2019, 10:12
Фонд капремонта прокомментировал информацию о возможном увеличении взносов

Фонд капремонта прокомментировал информацию о возможном увеличении взносов

«Фонд капитального ремонта Самарской области» прокомментировал информацию о возможном увеличении размера взносов с собственников квартир. В ведомстве заявляют, что пока повышение платы не планируется, а размер платы за капремонт устанавливается постановлением правительства Самарской области.

Сейчас расценки  составляют - 5,67 
7 февраля 2019, 02:04
Ничего не треснет! Фонд капремонта хочет увеличить взнос почти вдвое

Ничего не треснет! Фонд капремонта хочет увеличить взнос почти вдвое

Региональный оператор Самарской области некоммерческий «Фонд капитального ремонта» намерен увеличить размер взносов, которые платят собственники жилья за его светлое будущее до почти 9 рублей с каждого квадратного метра.
 
Для подтверждения справедливости такого намерения регоператор привлек специалистов ООО «Центр ценообразования в строительстве», 
7 февраля 2019, 12:21
Депутат Минахмет Халиуллов подозревается в коммерческом подкупе

Депутат Минахмет Халиуллов подозревается в коммерческом подкупе

Стало известно, что в отношении депутата Совета депутатов Промышленного района Самары возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере». В сообщении регионального Следственного управления СКР не указывается фамилия фигуранта дела, но отмечается, что он избирался по 
21 ноября 2018, 12:33
Арест главы областного ФКР Михаила Архипова: подробности из зала суда

Арест главы областного ФКР Михаила Архипова: подробности из зала суда

Для врио гендиректора "Фонда капитального ремонта" Самарской области Михаила Архипова наручники атрибут еще непривычный. 2 августа в Самарском районном суде решался вопрос о выборе для него меры пресечения. Напомним, по версии следствия глава фонда разработал незаконную схему получения так называемых 

2 августа 2018, 10:41
Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция

Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция

За некоторое время до задержания директора Фонда капремонта Самарской области Михаила Архипова, в ведомстве началась проверка. Ее проводили сотрудники Госжилинспекции, рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских. Детали проверки пока не раскрываются.

Напомним, Михаил 

1 августа 2018, 12:59
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