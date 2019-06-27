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Ремонт восьми дорог около Крымской площади в Самаре сделан на 40 процентов
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27 июня 2019, 05:28
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Самарец выловил гигантскую щуку на озерах в Рождествено
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27 июня 2019, 05:05
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Самарец спровоцировал ДТП с погибшим и пострадавшими в Краснодарском крае
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27 июня 2019, 04:41
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В Самаре ввели в эксплуатацию многоэтажку обманутых дольщиков на Владимирской
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27 июня 2019, 04:15
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В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова
В столице 63-го региона началось устройство ливневой канализации на участке проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста. Протяженность этого отрезка дороги составляет 1,1 километра. Отметим, что проспект Кирова здесь расширят до четырех полос, построят тротуары и сделают освещение, …
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11 июня 2019, 02:04
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Долги за капремонт спишут с карт
Министерство ЖКХ Самарской области выдало 2 млн рублей субсидий региональному Фонду капитального ремонта. Деньги направят на оплату госпошлины для подачи исковых заявлений о взыскании задолженности с населения по уплате взносов на капремонт. В ведомстве считают, что покрытие данных расходов регоператора …
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25 апреля 2019, 06:47
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Продлен срок ареста для бывшего главы областного Фонда капремонта Михаила Архипова
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30 марта 2019, 10:12
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Фонд капремонта прокомментировал информацию о возможном увеличении взносов
«Фонд капитального ремонта Самарской области» прокомментировал информацию о возможном увеличении размера взносов с собственников квартир. В ведомстве заявляют, что пока повышение платы не планируется, а размер платы за капремонт устанавливается постановлением правительства Самарской области.
Сейчас расценки составляют - 5,67 …
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7 февраля 2019, 02:04
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Ничего не треснет! Фонд капремонта хочет увеличить взнос почти вдвое
Региональный оператор Самарской области некоммерческий «Фонд капитального ремонта» намерен увеличить размер взносов, которые платят собственники жилья за его светлое будущее до почти 9 рублей с каждого квадратного метра.
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7 февраля 2019, 12:21
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Депутат Минахмет Халиуллов подозревается в коммерческом подкупе
Стало известно, что в отношении депутата Совета депутатов Промышленного района Самары возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере». В сообщении регионального Следственного управления СКР не указывается фамилия фигуранта дела, но отмечается, что он избирался по …
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21 ноября 2018, 12:33
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Арест главы областного ФКР Михаила Архипова: подробности из зала суда
Для врио гендиректора "Фонда капитального ремонта" Самарской области Михаила Архипова наручники атрибут еще непривычный. 2 августа в Самарском районном суде решался вопрос о выборе для него меры пресечения. Напомним, по версии следствия глава фонда разработал незаконную схему получения так называемых …
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2 августа 2018, 10:41
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Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция
За некоторое время до задержания директора Фонда капремонта Самарской области Михаила Архипова, в ведомстве началась проверка. Ее проводили сотрудники Госжилинспекции, рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских. Детали проверки пока не раскрываются.
Напомним, Михаил …
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1 августа 2018, 12:59
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