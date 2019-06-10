12 июня самарцы будут отмечать День России. В этот день в городе будут работать волонтеры. У них можно получить ленточку, раскрашенную в цвета флага нашей страны. Всего к раздаче приготовлены 8 тысяч таких лент. Волонтеры самарского Дома молодежи выйдут на площадь Героев 21-й армии в 16:00.
Напомним, на День России для горожан приготовлена большая развлекательная программа. В 6 часов вечера на площади Куйбышева начнется большой концерт. Всех гостей ждет розыгрыш призов. Кроме того, в среду можно будет совершенно бесплатно посетить музеи.
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