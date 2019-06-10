Наступившая рабочая неделя будет для жителей страны короткой. В среду, 12 июня, будет отмечаться День России. В связи с праздником всех ожидает дополнительный выходной.

Следующая короткая неделя будет ждать россиян только поздней осенью. Все будут отдыхать со 2 по 4 ноября …