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Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны "Союз машиностроителей России" Владимир Гутенев провел личный 

2 февраля 2017, 10:01
Об экологической ситуации в России и в Самарской области шла речь на встрече депутата Госдумы Владимира Гутенева с жителями региона

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27 декабря 2016, 01:32
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Самара может стать центром развития речного туризма России

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27 декабря 2016, 01:26
На сцену КРЦ

На сцену КРЦ "Звезда" вышла группа D’Black Blues Orchestra

На сцену культурно-развлекательного центра "Звезда" под бурные овации вышли музыканты знаменитого интернационального коллектива D’Black Blues Orchestra. Своё выступление они начали с трогательной композиции Love, и продолжили заводными хитами Леннона и Харрисона. Напомним, в Самаре проходит "Концерт для Джона и Джорджа".
17 декабря 2016, 09:12
В Самаре начался

В Самаре начался "концерт для Джона и Джорджа"

В Самаре в культурно-развлекательном центре звезда начался "концерт для Джона и Джорджа". Сотни самарских битломанов собрались, чтобы почтить память культовых музыкантов Джона Леннона и Джорджа Харрисона.
 
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17 декабря 2016, 07:07
Самарские студенты провели акцию по спасению жизней

Самарские студенты провели акцию по спасению жизней

Сегодня студенты самарского государственного технического университета приняли участие в добровольной донорской акции. На призыв сдать кровь нуждающимся откликнулись сотни молодых людей. 

Будущие инженеры традиционно участвуют в этой гуманитарной акции, организованной крупнейшей общественной организацией страны Союз машиностроителей России.

Глеб Козлов, студент 2-го курса 

3 октября 2016, 06:09
Старт самарской ракеты с кораблем «Союз-2» отложили до ноября

Старт самарской ракеты с кораблем «Союз-2» отложили до ноября

Запуск самарской ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз-2», запланированный на 23 сентября, перенесен ориентировочно на 1 ноября, сообщает российский Центр управления полетами. Дата носит уведомительный характер, подчеркивают в ЦУПе, окончательное решение - за госкомиссией Роскосмоса. Дополнительные проверки космического аппарата не выявили 

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Выборы укрепили статус Самарской области как политически активного региона

Выборы укрепили статус Самарской области как политически активного региона

Выборы депутатов Государственной и Губернской Думы укрепили статус Самарской области как политически активного региона, поддерживающего руководство страны. На избирательные участки пришли около 55% избирателей. За последние 5 лет в регионе на треть возросло доверие населения к действующей власти. В абсолютных 

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D’Black Blues Orchestra зажгли самарскую набережную

D’Black Blues Orchestra зажгли самарскую набережную

В центре Самары завершился концерт известной интернациональной группы D’Black Blues Orchestra и Владимира Аветисяна. Музыканты зажгли набережную танцевальными блюзовыми хитами.  Кроме того, D’Black Blues Orchestra впервые в России исполнили две композиции из репертуара Эрика Клэптона в собственной  аранжировке - Bad 
28 июня 2016, 11:12
Избран новый состав совета директоров АвтоВАЗа

Избран новый состав совета директоров АвтоВАЗа

Сегодня состоялось общее годовое собрание акционеров АвтоВАЗа, на котором менеджмент представил актуализированный бюджет на 2016 год и среднесрочный план развития компании. Кроме того, держатели ценных бумаг проголосовали за обновленный состав совета директоров компании. Его председателем стал Сергей Скворцов – заместитель 

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Представители СоюзМаш РФ вошли в состав Комиссии при Президенте по вопросам развития авиации общего назначения

Представители СоюзМаш РФ вошли в состав Комиссии при Президенте по вопросам развития авиации общего назначения

Представители СоюзМаш России вошли в состав Комиссии при Президенте России по вопросам развития авиации общего назначения. Теперь эта структура будет заниматься еще и  навигационно-информационными технологиями на основе глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС.
В состав обновленной структуры  вошли  генеральный директор Госкорпорации Ростех  

22 июня 2016, 10:30
Машиностроители поставили цели и задачи на ближайшие годы

Машиностроители поставили цели и задачи на ближайшие годы

Машиностроительный комплекс страны должен быть локомотивом развития отечественной экономики. Понимание, что для этого нужно сделать, у правительства и профессионального сообщества есть. Цели и задачи перед отраслью на ближайшие годы поставили на Съезде «Союза машиностроителей России», который во вторник прошел в 

19 апреля 2016, 07:32
В Москве начал работу четвертый съезд

В Москве начал работу четвертый съезд "Союза машиностроителей России"

В Москве начали свою работу четвертый съезд "Союза машиностроителей России" и 7-й съезд Общероссийского отраслевого объединения работодателей. В них, в частности, принимают участие генеральный директор госкорпорации "Ростех", председатель "СоюзМаш России" Сергей Чемезов, министр промышленности, энергетики и торговли Денис Мантуров, первый 

19 апреля 2016, 12:50
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