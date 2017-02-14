Итоги работы одной из крупнейших общественных организаций страны в 2016 году подвел ее председатель, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он отметил, что на прошедшем в апреле 4 Съезде организации, работа Союза получила положительную оценку со стороны руководства страны, а именно президента Владимира Путина. По словам господина Чемезова, важное направление деятельности Союза и Лиги оборонных предприятий - законодательная работа. Поэтому принципиальным стало участие членов СоюзМаш в прошедших 18 сентября выборах в Государственную Думу и региональные законодательные собрания. Союзу удалось не только сохранить, но и приумножить число своих представителей как в нижней палате федерального собрания, так и на местах. Благодаря этим усилиям в Госдуме появилась отдельная Комиссия, которая направлена на развитие оборонно-промышленного комплекса. Ее возглавил первый вице-президент СоюзМаш Владимир Гутенев. Сергей Чемезов особо отметил, что наибольшую активность во время избирательной кампании проявило, в том числе, и Самарское реготделение, которое возглавляет зам. председателя правления управляющей компании Роснано, председатель правления управляющей компании холдинга "Волгопромгаз" Владимир Аветисян. Еще одно направление деятельности, которое успешно реализуется в 63-м регионе - поиск молодых талантов. В 2016 году был дан старт очередной многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», интерес к которой заметно вырос. В Самарской области результат по олимпиаде был существенно улучшен, а количество ее участников утроилось.
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В селах России до 2018 года должен появиться высокоскоростной интернет
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2 февраля 2017, 10:01
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Об экологической ситуации в России и в Самарской области шла речь на встрече депутата Госдумы Владимира Гутенева с жителями региона
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25 января 2017, 05:48
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Художник Путина написал портреты 12 топ-менеджеров АвтоВАЗа
В Тольятти открылась выставка портретов руководителей АвтоВАЗа с 1966 по 2016 год, созданная художником, писавшим с натуры Владимира Путина. Экспозиция, посвящённая 50-летию завода, организована «Союзом машиностроителей России».
На картинах народного художника СССР Бориса Семёнова изображены 12 топ-менеджеров, среди которых …
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27 декабря 2016, 02:02
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Судьбу Сергиевских минвод обсудили на приеме граждан у депутата Госдумы Владимира Гутенева
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27 декабря 2016, 01:32
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Самара может стать центром развития речного туризма России
Самара может стать центром развития речного туризма России. Об этом после встречи с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым рассказал корреспондентам «ТЕРРЫ» первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной …
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27 декабря 2016, 01:26
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На сцену КРЦ "Звезда" вышла группа D’Black Blues Orchestra
На сцену культурно-развлекательного центра "Звезда" под бурные овации вышли музыканты знаменитого интернационального коллектива D’Black Blues Orchestra. Своё выступление они начали с трогательной композиции Love, и продолжили заводными хитами Леннона и Харрисона. Напомним, в Самаре проходит "Концерт для Джона и Джорджа".
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17 декабря 2016, 09:12
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В Самаре начался "концерт для Джона и Джорджа"
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17 декабря 2016, 07:07
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Самарские студенты провели акцию по спасению жизней
Сегодня студенты самарского государственного технического университета приняли участие в добровольной донорской акции. На призыв сдать кровь нуждающимся откликнулись сотни молодых людей.
Будущие инженеры традиционно участвуют в этой гуманитарной акции, организованной крупнейшей общественной организацией страны Союз машиностроителей России.
Глеб Козлов, студент 2-го курса …
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3 октября 2016, 06:09
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Старт самарской ракеты с кораблем «Союз-2» отложили до ноября
Запуск самарской ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз-2», запланированный на 23 сентября, перенесен ориентировочно на 1 ноября, сообщает российский Центр управления полетами. Дата носит уведомительный характер, подчеркивают в ЦУПе, окончательное решение - за госкомиссией Роскосмоса. Дополнительные проверки космического аппарата не выявили …
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21 сентября 2016, 04:54
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Выборы укрепили статус Самарской области как политически активного региона
Выборы депутатов Государственной и Губернской Думы укрепили статус Самарской области как политически активного региона, поддерживающего руководство страны. На избирательные участки пришли около 55% избирателей. За последние 5 лет в регионе на треть возросло доверие населения к действующей власти. В абсолютных …
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20 сентября 2016, 05:54
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D’Black Blues Orchestra зажгли самарскую набережную
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28 июня 2016, 11:12
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Избран новый состав совета директоров АвтоВАЗа
Сегодня состоялось общее годовое собрание акционеров АвтоВАЗа, на котором менеджмент представил актуализированный бюджет на 2016 год и среднесрочный план развития компании. Кроме того, держатели ценных бумаг проголосовали за обновленный состав совета директоров компании. Его председателем стал Сергей Скворцов – заместитель …
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23 июня 2016, 04:41
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Представители СоюзМаш РФ вошли в состав Комиссии при Президенте по вопросам развития авиации общего назначения
Представители СоюзМаш России вошли в состав Комиссии при Президенте России по вопросам развития авиации общего назначения. Теперь эта структура будет заниматься еще и навигационно-информационными технологиями на основе глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС.
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22 июня 2016, 10:30
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Машиностроители поставили цели и задачи на ближайшие годы
Машиностроительный комплекс страны должен быть локомотивом развития отечественной экономики. Понимание, что для этого нужно сделать, у правительства и профессионального сообщества есть. Цели и задачи перед отраслью на ближайшие годы поставили на Съезде «Союза машиностроителей России», который во вторник прошел в …
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19 апреля 2016, 07:32
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В Москве начал работу четвертый съезд "Союза машиностроителей России"
В Москве начали свою работу четвертый съезд "Союза машиностроителей России" и 7-й съезд Общероссийского отраслевого объединения работодателей. В них, в частности, принимают участие генеральный директор госкорпорации "Ростех", председатель "СоюзМаш России" Сергей Чемезов, министр промышленности, энергетики и торговли Денис Мантуров, первый …
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19 апреля 2016, 12:50