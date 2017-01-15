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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
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Материалы по теме:

Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей

Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей

Элитный внедорожник Toyota Land Cruiser за считанные секунды пошел ко дну после дрифта на обледенелом озере, передает портал КТВ ЛУЧ.
 
Парень сначала развлекался, управляя «крузаком» на заснеженному берегу. Его друзья на снегоходах снимали происходящее на видео. Однако, когда 
5 января 2017, 03:31
На Сухой Самарке «Нива» провалилась под лед: два человека погибли

На Сухой Самарке «Нива» провалилась под лед: два человека погибли

ЧП произошло 1 января около 20:00 в районе старой понтонной переправы. Автомашина «Нива» выехала на лед реки Сухая Самарка, однако в пути провалилась в промоину и полностью ушла под воду.

Водитель «Нивы» сумел выбраться из салона и добраться до 
5 января 2017, 03:00
Крупный пожар на Лейтенанта Шмидта тушили более 70 человек, есть фото

Крупный пожар на Лейтенанта Шмидта тушили более 70 человек, есть фото

Сегодня, 11 августа, в Октябрьском районе Самары случился крупный пожар. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, примерно в 16:30 на улице Лейтенанта Шмидта загорелся частный дом. Пламя охватило площадь в 250 квадратных метров. На тушение выезжали 73 человека личного 

11 августа 2016, 10:25
В Самаре в затоне возле Кировского моста под лед провалился рыбак

В Самаре в затоне возле Кировского моста под лед провалился рыбак

Вчера, 8 апреля, в затоне реки Самара около Кировского моста в промоину провалился рыбак. Как передает ПСС по Самарской области, оказавшегося в воде любителя подледного лова заметили люди, проезжавшие по мосту. Они же и вызвали спасательную службу.
Спасатели были направлены 
9 апреля 2016, 11:26
В Самаре 50-летний мужчина провалился под лед на Полевом спуске

В Самаре 50-летний мужчина провалился под лед на Полевом спуске

Накануне самарские спасатели выезжали на оказание помощи человеку, провалившемуся под лед. Информация о происшествии на Волге в районе Полевого спуска (Самара, Октябрьский район) поступила в МЧС 8 марта около часа дня. На помощь 50-летниму пострадавшему выехали трое сотрудников МЧС. Его 
9 марта 2016, 10:37
В Самаре 9 декабря сгорел дом на ул. Шмидта

В Самаре 9 декабря сгорел дом на ул. Шмидта

Сегодня, 9 декабря, в 3 часа ночи до основания сгорел дом барачного типа в Самаре на улице Шмидта. Фотографии пожара появились утром в социальных сетях.

По словам жителей района, барак был недавно расселен и представлял собой притон алкоголиков и наркоманов. 
9 декабря 2014, 11:10
В Самаре на рабочего упала бетонная плита

В Самаре на рабочего упала бетонная плита

ЧП на стройплощадке. Сегодня, 29 марта, во время работ на улице Шмидта бетонная плита упала на одного из рабочих. Мужчина получил серьезные травмы головы и позвоночника, но остался жив. Отдел полиции Октябрьского района Самары проводит доследственную проверку по факту происшествия.
29 марта 2013, 05:17
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