Сегодня, 9 декабря, в 3 часа ночи до основания сгорел дом барачного типа в Самаре на улице Шмидта. Фотографии пожара появились утром в социальных сетях.

По словам жителей района, барак был недавно расселен и представлял собой притон алкоголиков и наркоманов.