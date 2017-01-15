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Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей
Элитный внедорожник Toyota Land Cruiser за считанные секунды пошел ко дну после дрифта на обледенелом озере, передает портал КТВ ЛУЧ.
Парень сначала развлекался, управляя «крузаком» на заснеженному берегу. Его друзья на снегоходах снимали происходящее на видео. Однако, когда …
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5 января 2017, 03:31
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На Сухой Самарке «Нива» провалилась под лед: два человека погибли
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5 января 2017, 03:00
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Крупный пожар на Лейтенанта Шмидта тушили более 70 человек, есть фото
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11 августа 2016, 10:25
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В Самаре в затоне возле Кировского моста под лед провалился рыбак
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9 апреля 2016, 11:26
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9 марта 2016, 10:37
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9 декабря 2014, 11:10
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В Самаре на рабочего упала бетонная плита
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29 марта 2013, 05:17