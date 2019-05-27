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Над губернатором Самарской области пролетело НЛО
Самолет, который прошел над Волгой во время выступления Дмитрия Азарова, комментаторы опознать не смогли.
В ходе открытия XXVI Фестиваля самарской прессы случился любопытный момент. В то время, когда губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на главной площадке праздника, на …
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26 мая 2019, 10:57
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Телерадиокомпания «ТЕРРА» приглашает самарцев на фестиваль «Пресса-2019»
25 мая 2019 года в Самаре на территории Струковского сада пройдет XXVI фестиваль журналистики «Пресса-2019».
В этом году Фестиваль будет посвящен Году театра в России. Организаторы мероприятия – Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара. В мероприятии …
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24 мая 2019, 01:39
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В столице губернии начался фестиваль «Самарское знамя»
В областном центре стартовал фестиваль «Самарское знамя». Мероприятие посвящено событиям освободительного движения болгарского народа против турецких завоевателей во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Тогда самарцы вместе со всей страной оказали поддержку дружественному народу и вручили в дар боевое знамя, изготовленное …
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18 мая 2019, 12:54
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За недостоверную информацию в Сети накажут рублем
Публиковать недостоверную информацию в интернете вскоре могут запретить. Совет Федерации одобрил законопроект о блокировке фейковых новостей. Документ предполагает удаление любых искажающих факты сообщений. Это касается зарегистрированных сетевых СМИ и любых других интернет-сайтов. Не касается газет, телеканалов, радиостанций и новостных агрегаторов.
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15 марта 2019, 10:55
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в фестивале «Мир гитары - 2019»
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12 февраля 2019, 05:23
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Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин
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31 октября 2018, 12:53
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В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности
Усаженная каштанами дорога к Софийском собору теперь называется Аллеей журналистской солидарности. Всего участники акции высадили 25 деревьев. Авторы проекта видят в нем сакральный смысл: эти молодые каштаны призваны стать символом защиты для действующих журналистов и дать «Благословенную тень» всем, кто …
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19 октября 2018, 11:45
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Журналист Ян Кучак застрелен в Словакии
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26 февраля 2018, 06:11
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Почти 20% россиян готовы отказаться от печатной прессы
Каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от чтения печатной прессы. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. Все больше жителей страны предпочитают получать информацию из электронных версий изданий. Если в 2013 году таких людей было только 29%, …
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10 января 2018, 12:21
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В Самаре проходит международный семинар по журналистике «Медиаполигон»
Около 200 молодых журналистов приехали в Самару, чтобы принять участие в масштабном проекте страны. «Медиаполигон» организован федеральным журналом "Русский репортёр" при информационной поддержке телерадиокомпании «ТЕРРА». В течение недели акулы пера будут делиться своим опытом друг с другом.
Впервые «Медиаполигон» …
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11 ноября 2015, 10:50
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Московские журналисты проведут мастер-классы в Самаре
С 9 по 15 ноября в Самаре пройдет международный учебно-практический семинар по журналистике «Медиаполигон-24». Мастер-классы проведут лучшие репортеры и научные журналисты федеральных изданий.
Молодые участники проекта смогут услышать практические профессиональные советы от главного редактора журнала «Русский репортер» Виталия Лейбина …
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2 ноября 2015, 03:45
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«Яндекс» создаст информагентство с роботами вместо журналистов
В следующем месяце компания «Яндекс» начинает работу информационного агентства, где материалы будут готовить не штатные «акулы пера», а роботы. Уже определены специальные алгоритмы этого процесса. На первых порах агентство станет выдавать информацию о метеоусловиях, дорожной ситуации, а также отслеживать темы, …
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26 октября 2015, 01:35
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