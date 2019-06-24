Intelligent Energy: iPhone 6 будет работать без подзарядки неделю



Отметим, сейчас при активном использовании телефонов ее не хватает даже на сутки. Небольшое по размеру … Британские ученые знают, как решить проблему, с которой периодически сталкиваются поклонники «яблочных» гаджетов. Они разработали аккумулятор для iPhone 6, который держит зарядку почти неделю.Отметим, сейчас при активном использовании телефонов ее не хватает даже на сутки. Небольшое по размеру