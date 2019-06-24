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В Самаре снова открылся Ботанический сад
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24 июня 2019, 04:57
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В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице
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24 июня 2019, 04:16
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Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков
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24 июня 2019, 03:57
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Фурам запретят курсировать на М-5 между Сызранью и Зеленовкой
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24 июня 2019, 02:39
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В блогах: в Кинель-Черкассах электрики загубили инкубационные яйца
Блогер и фермер из Кинель-Черкасс Виталий Ковригин рассказал в «Фейсбуке» об отключении электричества и загубленных инкубационных яйцах. «Написал обращение, получил ответ. Каждый год одно и то же: отключают без предупреждения и по долгу, - негодует автор. - Пытаешься узнать …
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24 мая 2019, 11:52
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Крупные самарские предприятия могут лишиться паровой энергии
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25 апреля 2019, 07:01
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«Зеленая энергетика»: под Новокуйбышевском открылась солнечная электростанция
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19 декабря 2018, 08:15
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В Самаре запустят первую солнечную электростанцию
Во вторник, 18 декабря, пройдет открытие первой очереди Самарской солнечной электростанции. Напомним, что она - первая солнечная электростанция в нашем регионе и Приволжском федеральном округе и самая крупная в России. По подсчетам специалистов, первая очередь сможет обеспечить электроэнергией весь Новокуйбышевск …
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17 декабря 2018, 02:52
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Курс на ЗОЖ: самарские чиновники стали выходить на утреннюю зарядку
Самарские чиновники решили стать законодателями новой моды и начали делать утреннюю зарядку на свежем воздухе. Первыми 22 ноября были сотрудники департамента спорта и муниципального предприятия «Парки Самары».
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23 ноября 2018, 11:50
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Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов
Корпорация Samsung запатентовала очередную свою новинку. Речь идет об «умном» свитере, предназначенном для зарядки мобильных устройств.
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11 декабря 2017, 01:08
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От розетки: В России разработают требования к пунктам зарядки электромобилей
Кабмин дал поручение Минэнерго, Минпромторгу и Ростехнадзору в течение месяца разработать предложения по единым требованиям к размещению и эксплуатации электрозарядных станций.
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25 августа 2017, 09:11
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В ноябре продажи электромобилей в России выросли на 30%
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16 декабря 2016, 11:23
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Самарские ученые создают дешевые аналоги аккумуляторов для электромобилей
В Самарском университете ученые разрабатывают новые батарейки из алюминия, которые предполагается использовать в электромобилях и системах хранения энергии. «Аккумуляторы будущего» будут дешевле и экологичнее и, главное, безопаснее нынешних литий-ионных батареек, уверены ученые.
Теоретически один атом алюминия может переносить втрое больший заряд, …
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18 июля 2016, 02:06
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В России за первые 6 месяцев 2016 года продали всего 31 электромобиль
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17 июля 2016, 05:02
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Hyundai Motor представит в 2016 году свой первый электромобиль
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12 октября 2015, 10:46
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Intelligent Energy: iPhone 6 будет работать без подзарядки неделю
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24 августа 2015, 11:34
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