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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре снова открылся Ботанический сад

В Самаре снова открылся Ботанический сад

В понедельник, 24 июня, в столице 63-го региона открылся для посетителей после масштабной реконструкции старейший на Волге Ботанический сад. По словам его директора Светланы Розно, он заработал в пробном режиме. Ремонтные работы все еще продолжаются. Озвучен и самый важный вопрос 
24 июня 2019, 04:57
В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В воскресенье, 23 июня, в Сызрани произошла авария, в которой один человек погиб, а второй - получил серьезные травмы. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в 11:45 52-летний водитель ехал на иномарке Infiniti EX25 по улице Жукова 
24 июня 2019, 04:16
Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков

Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков

В ночь на 24 июня в военном госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Москве скончался Владимир Разенков, ветеран Сызранского ВВАУЛ, председатель ветеранской организации Сызрани, полковник в отставке. По словам его коллег, Владимир Федорович еще накануне был весел и общался с 
24 июня 2019, 03:57
Фурам запретят курсировать на М-5 между Сызранью и Зеленовкой

Фурам запретят курсировать на М-5 между Сызранью и Зеленовкой

С пятницы, 5 июля, в Самарской области фурам запретят ездить на отрезке с 890 по 981 километр автодороги трассы М-5 «Урал» на участке от Сызрани до Зеленовки. Ограничения введут с 10:00 до 22:00 по местному времени по пятницам и воскресеньям 
24 июня 2019, 02:39
В блогах: в Кинель-Черкассах электрики загубили инкубационные яйца

В блогах: в Кинель-Черкассах электрики загубили инкубационные яйца

Блогер и фермер из Кинель-Черкасс Виталий Ковригин рассказал в «Фейсбуке» об отключении электричества и загубленных инкубационных яйцах. «Написал обращение, получил ответ. Каждый год одно и то же: отключают без предупреждения и по долгу, - негодует автор. - Пытаешься узнать 
24 мая 2019, 11:52
Крупные самарские предприятия могут лишиться паровой энергии

Крупные самарские предприятия могут лишиться паровой энергии

Промышленный сектор, расположенный в Кировском районе Самары, в ближайшее время может лишиться паровой энергии. Речь идет о десятке предприятий, которые используют пар в своем производстве, в том числе «Авиакор», «Тепличный», «РКЦ «Прогресс» и «Самарский завод железобетонных изделий». С 1 января 
25 апреля 2019, 07:01
«Зеленая энергетика»: под Новокуйбышевском открылась солнечная электростанция

«Зеленая энергетика»: под Новокуйбышевском открылась солнечная электростанция

Под Новокуйбышевском, в районе поселка Маяк, запустили первую в Самарской области солнечную электростанцию. К лету 2019-го, когда объект полностью введут в эксплуатацию, она будет самой крупной в России. А пока работает только ее первая очередь, мощности которой достаточно для того, 
19 декабря 2018, 08:15
В Самаре запустят первую солнечную электростанцию

В Самаре запустят первую солнечную электростанцию

Во вторник, 18 декабря, пройдет открытие первой очереди Самарской солнечной электростанции. Напомним, что она - первая солнечная электростанция в нашем регионе и Приволжском федеральном округе и самая крупная в России. По подсчетам специалистов, первая очередь сможет обеспечить электроэнергией весь Новокуйбышевск 
17 декабря 2018, 02:52
Курс на ЗОЖ: самарские чиновники стали выходить на утреннюю зарядку

Курс на ЗОЖ: самарские чиновники стали выходить на утреннюю зарядку

Самарские чиновники решили стать законодателями новой моды и начали делать утреннюю зарядку на свежем воздухе. Первыми 22 ноября были сотрудники департамента спорта и муниципального предприятия «Парки Самары». 
 
- Самые спортивные сотрудники администрации Самары вышли на утреннюю зарядку. Департамент спорта и 
23 ноября 2018, 11:50
Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов

Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов

Корпорация Samsung запатентовала очередную свою новинку. Речь идет об «умном» свитере, предназначенном для зарядки мобильных устройств.
Как рассказывают «Известия», инновационный предмет гардероба станет аккумулировать энергию от движений рук в особом блоке. С этой целью в одежду встроят соответствующее микрооборудование.
На 

11 декабря 2017, 01:08
От розетки: В России разработают требования к пунктам зарядки электромобилей

От розетки: В России разработают требования к пунктам зарядки электромобилей

Кабмин дал поручение Минэнерго, Минпромторгу и Ростехнадзору в течение месяца разработать предложения по единым требованиям к размещению и эксплуатации электрозарядных станций.
Новые нормы должны содержать характеристики зарядок, требования к их обозначению, особенности расчета, а также критерии их минимального количества для 

25 августа 2017, 09:11
В ноябре продажи электромобилей в России выросли на 30%

В ноябре продажи электромобилей в России выросли на 30%

По данным агентства «Автостат», в ноябре 2016 года на российском рынке было продано 9 электромобилей, что на 29% превышает прошлогодние показатели. Однако в годовом выражении рынок электрокаров в России продолжает падать. За 11 месяцев 2016 года количество проданных экземпляров уменьшилось на 

16 декабря 2016, 11:23
Самарские ученые создают дешевые аналоги аккумуляторов для электромобилей

Самарские ученые создают дешевые аналоги аккумуляторов для электромобилей

В Самарском университете ученые разрабатывают новые батарейки из алюминия, которые предполагается использовать в электромобилях и системах хранения энергии. «Аккумуляторы будущего» будут дешевле и экологичнее и, главное, безопаснее нынешних литий-ионных батареек, уверены ученые.

Теоретически один атом алюминия может переносить втрое больший заряд, 

18 июля 2016, 02:06
В России за первые 6 месяцев 2016 года продали всего 31 электромобиль

В России за первые 6 месяцев 2016 года продали всего 31 электромобиль

Новое исследование «Автостат Инфо» сообщило о падении продаж электромобилей в РФ в 2016 году. За первые полгода были реализованы всего 31 электрокара, в то время как в 2015 году этот показатель составил 42 единицы.
Если говорить о марках электромобилей, больше 

17 июля 2016, 05:02
Hyundai Motor представит в 2016 году свой первый электромобиль

Hyundai Motor представит в 2016 году свой первый электромобиль

Такие планы озвучили специалисты из Южной Кореи. Как сообщается, первоначальные намерения были несколько иными – машину хотели презентовать уже в начале этой зимы. Однако далее было решено перенести эти сроки на начало весны, чтобы новинку впервые показать на специализированной выставке 
12 октября 2015, 10:46
Intelligent Energy: iPhone 6 будет работать без подзарядки неделю

Intelligent Energy: iPhone 6 будет работать без подзарядки неделю

Британские ученые знают, как решить проблему, с которой периодически сталкиваются поклонники «яблочных» гаджетов. Они разработали аккумулятор для iPhone 6, который держит зарядку почти неделю.

Отметим, сейчас при активном использовании телефонов ее не хватает даже на сутки. Небольшое по размеру 
24 августа 2015, 11:34
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