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Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов
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4 марта 2019, 05:31
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В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда
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4 марта 2019, 05:18
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С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега
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4 марта 2019, 04:55
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«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша
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4 марта 2019, 04:35
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В Самарской области к среде потеплеет до +7
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4 марта 2019, 03:27
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Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся
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2 марта 2019, 08:23
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В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал
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1 марта 2019, 04:49
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В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и …
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1 марта 2019, 08:52
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Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода
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28 февраля 2019, 05:06
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На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему
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27 февраля 2019, 09:38
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Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов
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22 февраля 2019, 10:55
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В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело
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20 февраля 2019, 09:59
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Алиментщицу из Новокуйбышевска арестовали за долг в 600 тысяч рублей
В Новокуйбышевске из-за огромного долга арестовали мать двух девочек. Эта женщина не выплатила своим несовершеннолетним дочерям алименты - всего 600 тысяч рублей. Судебные приставы завели на нее два исполнительных производства. Нерадивая мать не поддерживала своих детей финансово, и вообще никакого …
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11 февраля 2019, 11:11
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В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации
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7 февраля 2019, 02:39
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В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали
Судебные приставы помогли вернуть жительнице Самарской области огромный долг. Исполнительное производство возбудили в Кинель-Черкасском районе. По материалам дела, некий мужчина должен был отдать даме долг - 580 тысяч рублей. Судебные приставы много раз приходили к нему домой, чтобы пообщаться, но …
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6 февраля 2019, 10:41
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В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей
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31 января 2019, 01:18
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Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном
Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к …
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27 ноября 2018, 04:50
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