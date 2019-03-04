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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

В суд в Самарской области направили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Сызрани. Его обвиняют в незаконной охоте с применением механического транспортного средства с причинением особо крупного ущерба. По версии следствия, этот мужчина в ночь с 9 на 10 января 
4 марта 2019, 05:31
В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В понедельник, 4 марта, заседание Самарского гарнизонного суда по делу бывшего майора ФСБ Сергея Абрамова внезапно прервала трагедия - умер его адвокат Владимир Гапонов. Защитник успел выступить, а во время допроса потерпевшего почувствовал себя плохо. Сотрудники суда и адвокат потерпевшего 
4 марта 2019, 05:18
С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц, дорог, парков, скверов и набережной Самары за эту зиму коммунальщики вывезли 765 000 тонн снега. В прошлом году за этот же период убрали только 500 000 тонн. В понедельник, 4 марта, такие цифры озвучили на еженедельном совещании в 
4 марта 2019, 04:55
«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

Второй раз за этот год у самарского театра драмы «Камерная сцена» протекла крыша. В здании на улице Некрасовской повсюду течет вода, сотрудникам только и остается, что подставлять ведра для воды, капающей с потолка и стен. На видео, снятом в театре, 
4 марта 2019, 04:35
В Самарской области к среде потеплеет до +7

В Самарской области к среде потеплеет до +7

В ближайшие три дня в Самарской области ожидаются осадки, местами гололедица и туман. В ночь на вторник, 5 марта, облачно с прояснениями, небольшой снег, южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит - 5, -10 градусов, на северо-востоке региона 
4 марта 2019, 03:27
Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Волонтеры группы Лиза Алерт объявили об окончании поисков подростка в Самаре. В семь часов утра он ушел в школу, но на уроках так и не появился. В половине шестого вечера стало известно, что ребенок погиб.
 
Очевидцы сообщили, что тело 
2 марта 2019, 08:23
В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти полицейские задержали автомобилиста, который сбил ребенка и уехал с места аварии. ДТП случилось вечером 24 февраля на улице Голосова. Около дома № 75 автолюбитель наехал на ребенка на тротуаре, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Сотрудники 
1 марта 2019, 04:49
В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и 
1 марта 2019, 08:52
Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Должник из Самарской области рассчитался с родственниками после того, как приставы арестовали его имущество. Исполнительное производство завели в отделе Октябрьска. Местный житель должен был отдать жене брата 300 тысяч рублей, которые он занял, но не вернул в оговоренный срок. Судебные 
28 февраля 2019, 05:06
На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

Самарская область, как и вся Россия, находится на краю демографической ямы. И это связано не только с тем, что смертность превышает рождаемость, а продолжительность жизни растет. Сухая статистика: в прошлом году численность населения уменьшилась почти на 10 тысяч человек - 
27 февраля 2019, 09:38
Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов

Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов

Житель Самарской области погасил долги по коммуналке после ареста его счетов. В отделе судебных приставов Отрадного завели исполнительное производство о взыскании с местного жителя долгов за газ, тепло и электроэнергию. На мужчине «висела» задолженность в 33 тысячи рублей. Во время 
22 февраля 2019, 10:55
В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области завели уголовное дело на алиментщика. Сначала судебные приставы из Кошкинского района возбудили два исполнительных производства о взыскании алиментов с местного жителя. Мужчина задолжал своим дочерям 250 тысяч рублей. Поскольку должник не желал платить алименты, то в отношении 
20 февраля 2019, 09:59
Алиментщицу из Новокуйбышевска арестовали за долг в 600 тысяч рублей

Алиментщицу из Новокуйбышевска арестовали за долг в 600 тысяч рублей

В Новокуйбышевске из-за огромного долга арестовали мать двух девочек. Эта женщина не выплатила своим несовершеннолетним дочерям алименты - всего 600 тысяч рублей. Судебные приставы завели на нее два исполнительных производства. Нерадивая мать не поддерживала своих детей финансово, и вообще никакого 
11 февраля 2019, 11:11
В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации

В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации

364 квартиры в Самаре остались без канализации из-за долгов. Напомним, что на сегодняшний день жители и предприятия областной столицы не заплатили за воду и водоотведение более 1,5 млрд рублей. Как поясняют сами коммунальщики, один из эффективных методов борьбы с должниками 

7 февраля 2019, 02:39
В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали

В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали

Судебные приставы помогли вернуть жительнице Самарской области огромный долг. Исполнительное производство возбудили в Кинель-Черкасском районе. По материалам дела, некий мужчина должен был отдать даме долг - 580 тысяч рублей. Судебные приставы много раз приходили к нему домой, чтобы пообщаться, но 
6 февраля 2019, 10:41
В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей

В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей

На 10 дней «задержится» за решеткой житель Самарской области, который задолжал своим детям крупную сумму. История началась с того, что судебные приставы из Приволжского района завели два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание дочерей с местного жителя. Нерадивый отец 
31 января 2019, 01:18
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к 
27 ноября 2018, 04:50
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