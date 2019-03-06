В Самарской области создан Общественный совет по экологической безопасности при губернаторе. Он был образован по поручению Дмитрия Азарова по итогам совещания, состоявшегося 14 августа 2018 года в Новокуйбышевске.

В состав совета вошли 27 человек. Это представители органов власти, общественных и коммерческих организаций, …