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Общественный совет по экологии при губернаторе создан в Самарской области
В Самарской области создан Общественный совет по экологической безопасности при губернаторе. Он был образован по поручению Дмитрия Азарова по итогам совещания, состоявшегося 14 августа 2018 года в Новокуйбышевске.
В состав совета вошли 27 человек. Это представители органов власти, общественных и коммерческих организаций, …
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6 марта 2019, 10:14
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Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии
В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений …
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6 марта 2019, 09:32
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Скрылся подрядчик ремонта на улице Луначарского
В Самаре скрылся в неизвестном направлении подрядчик, который занимался реконструкцией улицы Луначарского. Речь идет о компании "Мосстрой", в адрес которой неоднократно и из разных инстанций направлялись предписания об устранении недочётов, допущенных при выполнении работ. Фирма занималась благоустройством улицы и сорвала …
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6 марта 2019, 07:54
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В самарской гостинице нашли казино
Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В …
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6 марта 2019, 05:20
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Главным федеральным инспектором по Самарской области стал Владимир Купцов
В среду, 6 марта, стало известно, что новым главным федеральным инспектором по Самарской области аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе стал Владимир Купцов. Сегодня его представили в новом качестве в здании регионального правительства. Напомним, что его предшественник …
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6 марта 2019, 11:21
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Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы
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26 февраля 2019, 05:12
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Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год
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26 февраля 2019, 01:11
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Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва
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26 февраля 2019, 12:53
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Юбилейное увольнение в Тольятти
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20 февраля 2019, 08:05
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Гендиректор ООО «Смартс-Ситис» Александр Сергиенко стал директором УК технопарка «Жигулевская долина»
Председатель совета Клуба директоров Самарской области, член правления ТПП Тольятти и гендиректор ООО «Смартс-Ситис» Александр Сергиенко назначен директором управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» ГАУ «ЦИК СО».
В новой должности его представил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий …
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13 февраля 2019, 02:33
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Назначен новый главный судебный пристав Самарской области
В Самарской области назначен новый главный судебный пристав. Региональное управление ФСПП возглавил Закир Муратов, ранее руководивший управлением ведомства в Тульской области. Напомним, экс-руководитель самарского управления Владимир Князев, занимавший пост главного судебного пристава с 2013 года, ушел с должности в январе …
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27 июня 2018, 01:53
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Минпром Самарской области возглавил Николай Брусникин
В Самаре назначен новый руководитель областного министерства промышленности. С 20 июня ведомство с приставкой «врио» возглавил Николай Брусникин. О его назначении сообщили в правительстве Самарской области. Напомним, с 2017 года Николай Брусникин являлся советником губернатора Севастополя. Он стал одним из …
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21 июня 2018, 05:31
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