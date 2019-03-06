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Материалы по теме:

Общественный совет по экологии при губернаторе создан в Самарской области

Общественный совет по экологии при губернаторе создан в Самарской области

В Самарской области создан Общественный совет по экологической безопасности при губернаторе. Он был образован по поручению Дмитрия Азарова по итогам совещания, состоявшегося 14 августа 2018 года в Новокуйбышевске.

В состав совета вошли 27 человек. Это представители органов власти, общественных и коммерческих организаций, 

6 марта 2019, 10:14
Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений 
6 марта 2019, 09:32
Скрылся подрядчик ремонта на улице Луначарского

Скрылся подрядчик ремонта на улице Луначарского

В Самаре скрылся в неизвестном направлении подрядчик, который занимался реконструкцией улицы Луначарского. Речь идет о компании "Мосстрой", в адрес которой неоднократно и из разных инстанций направлялись предписания об устранении недочётов, допущенных при выполнении работ. Фирма занималась благоустройством улицы и сорвала 
6 марта 2019, 07:54
В самарской гостинице нашли казино

В самарской гостинице нашли казино

Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В 
6 марта 2019, 05:20
Главным федеральным инспектором по Самарской области стал Владимир Купцов

Главным федеральным инспектором по Самарской области стал Владимир Купцов

В среду, 6 марта, стало известно, что новым главным федеральным инспектором по Самарской области аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе стал Владимир Купцов. Сегодня его представили в новом качестве в здании регионального правительства. Напомним, что его предшественник 
6 марта 2019, 11:21
Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что депутат Самарской губернской думы Валерий Троян досрочно сложил полномочия. Как отметил спикер регионального парламента Геннадий Котельников, Валерий Троян давно написал заявление, поскольку сейчас проживает в другой области. Теперь в его округе 
26 февраля 2019, 05:12
Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Во вторник, 26 февраля, депутаты Самарской губернской думы внесли изменения в бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В областной казне на  2019 год учтены значимые поправки на сумму более 11 млрд рублей. Расходная часть бюджета на этот 
26 февраля 2019, 01:11
Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Главой Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва. Об этом стало известно во вторник, 26 февраля, на заседании губдумы. Смена руководителя ведомства связана с регламентом его работы. Председатель Счетной палаты не может занимать этот пост более 5 лет. Полномочия предыдущего 
26 февраля 2019, 12:53
Юбилейное увольнение в Тольятти

Юбилейное увольнение в Тольятти

Суд Центрального района Тольятти признал незаконным и отменил распоряжение мэра Сергея Анташева о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора своему бывшему заместителю Виктору Андреянову. Напомню, он был уволен в январе этого года. А через несколько дней подал исковое заявление в 
20 февраля 2019, 08:05
Гендиректор ООО «Смартс-Ситис» Александр Сергиенко стал директором УК технопарка «Жигулевская долина»

Гендиректор ООО «Смартс-Ситис» Александр Сергиенко стал директором УК технопарка «Жигулевская долина»

Председатель совета Клуба директоров Самарской области, член правления ТПП Тольятти и гендиректор ООО «Смартс-Ситис» Александр Сергиенко назначен директором управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» ГАУ «ЦИК СО».

В новой должности его представил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий 
13 февраля 2019, 02:33
Назначен новый главный судебный пристав Самарской области

Назначен новый главный судебный пристав Самарской области

В Самарской области назначен новый главный судебный пристав. Региональное управление ФСПП возглавил Закир Муратов, ранее руководивший управлением ведомства в Тульской области. Напомним, экс-руководитель самарского управления Владимир Князев, занимавший пост главного судебного пристава с 2013 года, ушел с должности в январе 
27 июня 2018, 01:53
Минпром Самарской области возглавил Николай Брусникин

Минпром Самарской области возглавил Николай Брусникин

В Самаре назначен новый руководитель областного министерства промышленности. С 20 июня ведомство с приставкой «врио» возглавил Николай Брусникин. О его назначении сообщили в правительстве Самарской области. Напомним, с 2017 года Николай Брусникин являлся советником губернатора Севастополя. Он стал одним из 

21 июня 2018, 05:31
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