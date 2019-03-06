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«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11
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6 марта 2019, 01:56
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«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны
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6 марта 2019, 01:05
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В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик
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6 марта 2019, 12:44
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В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение
Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 …
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6 марта 2019, 12:06
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В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки
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6 марта 2019, 11:50
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Гендиректор ООО «Смартс-Ситис» Александр Сергиенко стал директором УК технопарка «Жигулевская долина»
Председатель совета Клуба директоров Самарской области, член правления ТПП Тольятти и гендиректор ООО «Смартс-Ситис» Александр Сергиенко назначен директором управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» ГАУ «ЦИК СО».
В новой должности его представил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий …
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13 февраля 2019, 02:33
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Назначен новый главный судебный пристав Самарской области
В Самарской области назначен новый главный судебный пристав. Региональное управление ФСПП возглавил Закир Муратов, ранее руководивший управлением ведомства в Тульской области. Напомним, экс-руководитель самарского управления Владимир Князев, занимавший пост главного судебного пристава с 2013 года, ушел с должности в январе …
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27 июня 2018, 01:53
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Минпром Самарской области возглавил Николай Брусникин
В Самаре назначен новый руководитель областного министерства промышленности. С 20 июня ведомство с приставкой «врио» возглавил Николай Брусникин. О его назначении сообщили в правительстве Самарской области. Напомним, с 2017 года Николай Брусникин являлся советником губернатора Севастополя. Он стал одним из …
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21 июня 2018, 05:31
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Назначены новые главы двух департаментов в мэрии Самары
В Самаре назначены новые главы двух департаментов в городской администрации – департамента градостроительства и департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщили в мэрии Самары. Департамент градостроительства возглавил Сергей Дорошенко, сменивший Елену Бондаренко, которая занимала пост руководителя …
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13 июня 2018, 03:51
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Президент Владимир Путин поздравил школьницу из Тольятти с Новым годом, есть фото
Ученица 7-го класса из 44-й школы города Тольятти Элина Салихова получила персональную открытку, подписанную лично президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает официальный сайт главного федерального инспектора по Самарской области.
Такой чести девочка удостоилась в связи с тем, …
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31 декабря 2015, 01:20
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Главному федеральному инспектору по Самарской области Сергею Чабану - 58 лет
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25 декабря 2013, 12:53
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Сергей Чабан приступил к работе
Сегодня утром полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич официально представил нового главного федерального инспектора по Самарской области. Как уже рассказывала "ТЕРРА", им стал 57-летний Сергей Чабан. Он сменил на посту Алексея Бендусова, который трудился на этой …
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27 июня 2013, 11:55
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