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«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11

«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11

В четверг, 7 марта, самарцев просят быть особенно осторожными - после оттепели столбик термометра сразу опустится до - 11 градусов. Как сообщили в «Приволжском УГМС», в четверг ночью в регионе ожидается небольшой и умеренный снег, местами метель и сильная гололедица, 
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«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

В Похвистнево у местного жителя полицейские изъяли полкило наркотика. Во время патрулирования сотрудники ДПС обратили внимание на пешехода, который шел по обочине в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Во время беседы с силовиками нарушитель заметно нервничал, и 
6 марта 2019, 01:05
В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

Во вторник, 5 марта, произошла авария в Советском районе областной столицы. В 07:40 31-летний водитель ВАЗ 213100 ехал по Заводскому шоссе в направлении улицы Авроры. Но он не рассчитал скорость и его «Нива» врезалась в стоящий на дороге грузовик «Даф». 
6 марта 2019, 12:44
В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 
6 марта 2019, 12:06
В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В среду, 6 марта, в селе Рождествено Волжского района случилось ЧП — не выдержала тяжести снега и обвалилась крыша двухэтажного жилого дома. Как пишут в соцсетях местные жители, это случилось в доме № 7 по улице Шоссейной. На фотосникамх очевидцев 
6 марта 2019, 11:50
Гендиректор ООО «Смартс-Ситис» Александр Сергиенко стал директором УК технопарка «Жигулевская долина»

Гендиректор ООО «Смартс-Ситис» Александр Сергиенко стал директором УК технопарка «Жигулевская долина»

Председатель совета Клуба директоров Самарской области, член правления ТПП Тольятти и гендиректор ООО «Смартс-Ситис» Александр Сергиенко назначен директором управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» ГАУ «ЦИК СО».

В новой должности его представил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий 
13 февраля 2019, 02:33
Назначен новый главный судебный пристав Самарской области

Назначен новый главный судебный пристав Самарской области

В Самарской области назначен новый главный судебный пристав. Региональное управление ФСПП возглавил Закир Муратов, ранее руководивший управлением ведомства в Тульской области. Напомним, экс-руководитель самарского управления Владимир Князев, занимавший пост главного судебного пристава с 2013 года, ушел с должности в январе 
27 июня 2018, 01:53
Минпром Самарской области возглавил Николай Брусникин

Минпром Самарской области возглавил Николай Брусникин

В Самаре назначен новый руководитель областного министерства промышленности. С 20 июня ведомство с приставкой «врио» возглавил Николай Брусникин. О его назначении сообщили в правительстве Самарской области. Напомним, с 2017 года Николай Брусникин являлся советником губернатора Севастополя. Он стал одним из 

21 июня 2018, 05:31
Назначены новые главы двух департаментов в мэрии Самары

Назначены новые главы двух департаментов в мэрии Самары

В Самаре назначены новые главы двух департаментов в городской администрации – департамента градостроительства и департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщили в мэрии Самары. Департамент градостроительства возглавил Сергей Дорошенко, сменивший Елену Бондаренко, которая занимала пост руководителя 

13 июня 2018, 03:51
Президент Владимир Путин поздравил школьницу из Тольятти с Новым годом, есть фото

Президент Владимир Путин поздравил школьницу из Тольятти с Новым годом, есть фото

Ученица 7-го класса из 44-й школы города Тольятти Элина Салихова получила персональную открытку, подписанную лично президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает официальный сайт главного федерального инспектора по Самарской области.

Такой чести девочка удостоилась в связи с тем, 
31 декабря 2015, 01:20
Главному федеральному инспектору по Самарской области Сергею Чабану - 58 лет

Главному федеральному инспектору по Самарской области Сергею Чабану - 58 лет

25 декабря свой день рождения отмечает главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан.
25 декабря 2013, 12:53
Сергей Чабан приступил к работе

Сергей Чабан приступил к работе

Сегодня утром полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич официально представил нового главного федерального инспектора по Самарской области. Как уже рассказывала "ТЕРРА", им стал 57-летний Сергей Чабан. Он сменил на посту Алексея Бендусова, который трудился на этой 

27 июня 2013, 11:55
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