3D-принтер для печати в открытом космосе успешно прошел испытания Компания Made In Space создала и успешно испытала 3D-принтер Zero-G. Устройство может печатать в вакууме при микрогравитации и даже в открытом космосе.



Уже в этом году для постоянной работы гаджет доставят на МКС, благодаря которой год назад и был …