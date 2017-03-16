Тяжелые времена пришли для печатных средств массовой информации в век электронных технологий. Спрос на газеты и журналы в стране снижается. Сейчас их покупает не больше 20% населения. Сокращается и число киосков, которые специализируются на продаже прессы. За последние три года их стало на четверть меньше.
В Самарской области сейчас 440 сетевых точек распространения печатной продукции. Три года назад было на сто больше. В Самаре осталось 210 киосков. Город убирал их в одностороннем порядке, объясняя государственной необходимостью.
Евгений Киржнер, генеральный директор ООО "Печать"
- У нас ушли топовые киоски. У нас все демонтировали по Ново-садовой. Меня сейчас обрадовало известие о том, что мы оказывается продолжаем платить за то, что у нас ремонт происходит на улице трамвайной линии Ташкентской, у нас там киоски перенесены.
На этом рынке сейчас два игрока. Прибыль компаний "Печать" и "Роспечать" рухнула одновременно. Налоговые отчисления снизились. Процесс ликвидации киосков приостановлен, заверяют чиновники, но в городской схеме размещения торговых объектов, подготовленной для реализации в канун чемпионата мира по футболу, места не нашлось еще более, чем для 70.
Александр Ткачев, руководитель управления арендой Минимущества Самарской области
- Если на этой территории планируется строительство, реконструкция дорожного полотна, либо какой-то социально-значимый объект - детские сады, школы, либо строительство жилых домов, безусловно данные договора расторгаются. Но при этом существует возможность размещения на так называемых компенсационных местах. 59))
Компенсационные территории ритейлеры могут занять, минуя участие в торгах.
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