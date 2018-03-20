В Самаре 20 марта состоялось совещание по подготовке города к встрече гостей ЧМ-2018. Его в городской администрации провела глава Самары Елена Лапушкина. За 2017 года с улиц города убрали 334 незаконных киоска, сообщил руководитель гордепартамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка Александр Андриянов. С начала 2018 года демонтировано уже 57 незаконных киосков.
«Все незаконные объекты потребительского рынка на гостевых и туристических маршрутах должны быть ликвидированы до мая, это не обсуждается», - заявила Елена Лапушкина.
Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. В Самаре первый матч состоится 17 июня - на стадионе "Самара Арена" сыграют сборная Коста-Рики и Сербии. До конца месяца пройдут еще три матча группового этапа. В июле намечены матчи 1/8 и 1/4 финала.
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