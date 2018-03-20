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«Русское Радио» - радио большой страны!

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Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре началась торжественная церемония открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя». В ней принимают участие вице-премьер  Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк Курцер. Это 

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Волга вскроется в Самаре позднее

Волга вскроется в Самаре позднее

Из-за особенностей погоды в начале 2018 года Волга в районе Самары вскроется на неделю позже, чем в прошлом году. Об этом рассказал глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Полноценный ледоход на реке ожидается в начале апреля. Как 
20 марта 2018, 02:36
Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре

Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре

В Самаре планируют открыть Дом Коста-Рики. Он будет работать во время ЧМ-2018. Напомним, сборная по футболу из этого государства проведет матч на стадионе «Самара Арена» 17 июня. Соперником костариканцев станет сборная Сербии.

О планах по открытию Дома Коста-Рики сообщил международный наблюдатель 

19 марта 2018, 04:37
В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в 

16 марта 2018, 12:58
Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.

Вагоны с пассажирами будут проходить через почти 

16 марта 2018, 11:39
Четыре улицы станут пешеходными‍ на время ЧМ-2018 в Самаре

Четыре улицы станут пешеходными‍ на время ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре летом во время ЧМ-2018 на один месяц будут закрыты четыре улицы в центре города - Красноармейская, Куйбышева, Льва Толстого и Молодогвардейская. Они полностью будут закрыты для движения транспорта на всём протяжении, за исключением спецтранспорта. Эти улицы будут пешеходными, 

16 марта 2018, 10:57
В Самаре в 15 микрорайоне снесут незаконные киоски

В Самаре в 15 микрорайоне снесут незаконные киоски

Около трехсот самовольных построек – контейнеров, киосков, гаражей – снесут в Кировском районе Самары. Они занимают участки общего пользования или полосы отвода инженерных сетей. Информация опубликована на сайте мэрии. Решение о демонтаже принято профильной межведомственной комиссией.  Несколько десятков объектов находятся 

8 ноября 2017, 01:58
В Самарской области закрыли 100 газетных киосков

В Самарской области закрыли 100 газетных киосков

Тяжелые времена пришли для печатных средств массовой информации в век электронных технологий. Спрос на газеты и журналы в стране снижается. Сейчас их покупает не больше 20% населения. Сокращается и число киосков, которые специализируются на продаже прессы. За последние три года 

16 марта 2017, 10:55
В Самаре демонтируют незаконные киоски около вокзала и автостанции «Аврора»

В Самаре демонтируют незаконные киоски около вокзала и автостанции «Аврора»

В Самаре демонтируют незаконные киоски, которые располагаются около железнодорожного вокзала и автостанции «Аврора». Такие меры будут предприняты в рамках благоустройства гостевых маршрутов кЧМ-2018, сообщает мэрия. Ларьки, установленные легально, чиновники пообещали облагородить. Напомним, борьба с киосками в Самаре стартовала почти 4 

13 марта 2017, 05:29
Самарская мэрия собирается демонтировать

Самарская мэрия собирается демонтировать "левые" киоски

За оставшееся время до чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре намерены благоустроить улицы города, по которым будут следовать потоки туристов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что комплексный ремонт фасадов и ограждений предприятий будет осуществляться за счет 
11 марта 2017, 01:46
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