В Самаре на Авроре КамАЗ опрокинулся на бок и снес пешеходное ограждение, есть фото передает портал 63.ru. Авария случилась перед мостом, на выезде из города. По неизвестной пока причине большегруз завалился на бок и снес пешеходное ограждение. Информации о … Сегодня, 21 августа, в Самаре произошло очередное ДТП. На улице Авроры перевернулся грузовик КамАЗ,. Авария случилась перед мостом, на выезде из города. По неизвестной пока причине большегруз завалился на бок и снес пешеходное ограждение. Информации о