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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Госдума перенесла на 2017 год обсуждение законопроекта о нестационарных объектах розничной торговли

Госдума перенесла на 2017 год обсуждение законопроекта о нестационарных объектах розничной торговли

Документ до сих пор не может пройти межведомственное согласование. У Минпромторга возникли разногласия с Федеральной антимонопольной службой и Минэкономразвития  — они касаются торгов на получение прав аренды предпринимателями. По данным Росстата, на конец 2015 года в РФ насчитывалось более 220 

19 декабря 2016, 11:56
В блогах: про затерянный мир мусора за самарским вокзалом

В блогах: про затерянный мир мусора за самарским вокзалом

Блогер Игорь Кондратьев пишет про "задворки" самарского железнодорожного вокзала - о заброшенной территории, находящейся между одним из главных символов города и поселком Запанской. "Раньше я думал, что здесь находится много ж/д путей. На самом деле я тут обнаружил настоящий 
14 декабря 2016, 09:44
Рынок у «Авроры» в Самаре демонтируют к ЧМ-2018

Рынок у «Авроры» в Самаре демонтируют к ЧМ-2018

В Самаре 1 апреля 2017 года начнут демонтировать рынок на пересечении Авроры и Аэродромной, заявили в гордепартаменте потребрынка и услуг. По словам чиновников, в этот день истекает договор на использование земельного участка под объект торговли. Планов продлевать документ нет.

В следующем 

30 ноября 2016, 02:15
Памятник паровозу «Лебедянка» открыли на площади у вокзала Самары

Памятник паровозу «Лебедянка» открыли на площади у вокзала Самары

В пятницу, 30 сентября, в Самаре на Комсомольской площади у железнодорожного вокзала открыли памятник паровозу «Лебедянка». Мероприятие приурочили к двум праздникам – Дню пожилого человека и Дню РЖД.
 
«Лебедянка» - паровоз-труженик, который работал на линии около 50 лет, рассказали 
30 сентября 2016, 04:21
Железнодорожный вокзал Самары модернизируют к 2017 году

Железнодорожный вокзал Самары модернизируют к 2017 году

Компания «РЖДстрой» объявила конкурс по определению подрядчика для модернизации железнодорожного вокзала Самары. Цена контракта - почти 74 миллиона рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, победителю предстоит выполнить устройство напольных тактильных указателей и цветного противоскользящего покрытия, уложить спецлинолеум, поменять водопровод, канализацию 

22 сентября 2016, 05:43
В Самаре электричку до Курумоча отменят с 19 сентября

В Самаре электричку до Курумоча отменят с 19 сентября

С 19 сентября 2016 года Самарская пригородная пассажирская компания отменяет летнюю электричку №6336/6335, которая следует по маршруту Курумоч – Самара, сообщается на сайте СППК. От станции Курумоч электричка отправляется в 18 часов 50 минут, на самарский железнодорожный вокзал по графику 

29 августа 2016, 04:19
В Самаре на Авроре КамАЗ опрокинулся на бок и снес пешеходное ограждение, есть фото

В Самаре на Авроре КамАЗ опрокинулся на бок и снес пешеходное ограждение, есть фото

Сегодня, 21 августа, в Самаре произошло очередное ДТП. На улице Авроры перевернулся грузовик КамАЗ, передает портал 63.ru. Авария случилась перед мостом, на выезде из города. По неизвестной пока причине большегруз завалился на бок и снес пешеходное ограждение. Информации о 
21 августа 2016, 05:38
У администрации Самары нет денег на снос всех нелегальных киосков

У администрации Самары нет денег на снос всех нелегальных киосков

На межведомственном совещании в администрации Советского района Самары об этом заявили представители департамента потребительского рынка и услуг. Всего на второе полугодие предусмотрено 6 миллионов рублей на снос примерно 150-ти самарских киосков. Муниципальные власти продолжат кампанию по демонтажу нелегальных тоннаров после 

30 июня 2016, 09:38
На самарского чиновника завели уголовное дело за снос 16 киосков

На самарского чиновника завели уголовное дело за снос 16 киосков

Консультанта городского департамента потребрынка и услуг Дениса Ильина подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает прокуратура Самарской области. 

Потерпевшая сторона – ООО «Поволжские торговые ряды». По версии следователей, из-за действий Ильина было демонтировано 16 торговых объектов, 
22 июня 2016, 10:10
В Самаре пропало 450 демонтированных киосков

В Самаре пропало 450 демонтированных киосков

В Самаре исчезли почти 450 киосков, демонтированных и переданных мэрией на хранение компании «РГД». Недоимка обнаружена в ходе инвентаризации, проведенной администрацией города на складах подрядчика. Власти официально обратились в управление МВД с требованием принять меры в отношении лиц, допустивших нарушение 
15 декабря 2015, 01:35
Появилось видео пожара и эвакуации в офисном центре «Лидер» в Самаре

Появилось видео пожара и эвакуации в офисном центре «Лидер» в Самаре

Во вторник, 17 ноября, в Самаре случился пожар в офисном центре «Лидер». На место происшествия прибыли 9 единиц спецтехники. Из 4-этажного здания эвакуировали 70 человек.

В здании на пересечении Авроры и Гагарина располагается автосалон, продуктовый магазин, десятки офисов. Отделка 
18 ноября 2015, 10:08
В Самаре в массовом ДТП на Московском шоссе ранены 2 человека

В Самаре в массовом ДТП на Московском шоссе ранены 2 человека

Стали известны подробности утреннего ДТП на Московском шоссе возле кольца с улицей Авроры. По уточненным данным, столкнулись три машины – «Калина» и две иномарки «Лэнд Ровер Дискавери» и «Форд Фокус». Ранены два человека. В больницу увезли 33-летнего водителя «Лады» и 
16 ноября 2015, 01:32
В Самаре прошел митинг в защиту малого бизнеса

В Самаре прошел митинг в защиту малого бизнеса

Около двухсот предпринимателей и сотрудников частных компаний Самары вышли в четверг, 24 сентября, на митинг в сквер 30-летия Победы. Представители малого бизнеса требуют от областного правительства навести порядок в процессе ликвидации нестационарных объектов торговли. По данным регионального профсоюза предпринимателей, за 
25 сентября 2015, 11:07
В Самаре выявили незаконные киоски «Шаурма» и «Интим-магазин»

В Самаре выявили незаконные киоски «Шаурма» и «Интим-магазин»

В городской администрации опубликовали информацию о выявленных объектах потребрынка и услуг, установленных в Самаре незаконно.

Всего в перечне около трех десятков киосков и павильонов. Среди них, например, такие заведения, как «Шаурма» и «Интим-магазин» на улице Димитрова.

Администрация предлагает 
28 августа 2015, 12:56
Самара избавится от киосков до конца года

Самара избавится от киосков до конца года

Самара избавится от киосков до конца года. В этом в четверг, 30 мая, заверила депутатов губернской думы министр имущественных отношений Самарской области Юлия Степнова. По требованию минимущества в ближайшее время муниципалитет должен предоставить график сноса объектов. Первыми в списке стоят 

30 мая 2013, 04:38
Полиция отрабатывает несколько версий по делу о нападении на Станислава Максимова

Полиция отрабатывает несколько версий по делу о нападении на Станислава Максимова

Полицейские начали поиск свидетелей избиения самарского чиновника. Как уже рассказывала "ТЕРРА", вечером 19 марта неизвестные избили и ограбили исполняющего обязанности руководителя департамента потребительского рынка Станислава Максимова. В мэрии считают, что случившееся может быть связано со сносом незаконных киосков на рынке 

21 марта 2013, 12:02
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