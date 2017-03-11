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Госдума перенесла на 2017 год обсуждение законопроекта о нестационарных объектах розничной торговли
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19 декабря 2016, 11:56
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В блогах: про затерянный мир мусора за самарским вокзалом
Блогер Игорь Кондратьев пишет про "задворки" самарского железнодорожного вокзала - о заброшенной территории, находящейся между одним из главных символов города и поселком Запанской. "Раньше я думал, что здесь находится много ж/д путей. На самом деле я тут обнаружил настоящий …
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14 декабря 2016, 09:44
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Рынок у «Авроры» в Самаре демонтируют к ЧМ-2018
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30 ноября 2016, 02:15
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Памятник паровозу «Лебедянка» открыли на площади у вокзала Самары
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30 сентября 2016, 04:21
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Железнодорожный вокзал Самары модернизируют к 2017 году
Компания «РЖДстрой» объявила конкурс по определению подрядчика для модернизации железнодорожного вокзала Самары. Цена контракта - почти 74 миллиона рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, победителю предстоит выполнить устройство напольных тактильных указателей и цветного противоскользящего покрытия, уложить спецлинолеум, поменять водопровод, канализацию …
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22 сентября 2016, 05:43
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В Самаре электричку до Курумоча отменят с 19 сентября
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29 августа 2016, 04:19
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В Самаре на Авроре КамАЗ опрокинулся на бок и снес пешеходное ограждение, есть фото
Сегодня, 21 августа, в Самаре произошло очередное ДТП. На улице Авроры перевернулся грузовик КамАЗ, передает портал 63.ru. Авария случилась перед мостом, на выезде из города. По неизвестной пока причине большегруз завалился на бок и снес пешеходное ограждение. Информации о …
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21 августа 2016, 05:38
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У администрации Самары нет денег на снос всех нелегальных киосков
На межведомственном совещании в администрации Советского района Самары об этом заявили представители департамента потребительского рынка и услуг. Всего на второе полугодие предусмотрено 6 миллионов рублей на снос примерно 150-ти самарских киосков. Муниципальные власти продолжат кампанию по демонтажу нелегальных тоннаров после …
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30 июня 2016, 09:38
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На самарского чиновника завели уголовное дело за снос 16 киосков
Консультанта городского департамента потребрынка и услуг Дениса Ильина подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает прокуратура Самарской области.
Потерпевшая сторона – ООО «Поволжские торговые ряды». По версии следователей, из-за действий Ильина было демонтировано 16 торговых объектов, …
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22 июня 2016, 10:10
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В Самаре пропало 450 демонтированных киосков
В Самаре исчезли почти 450 киосков, демонтированных и переданных мэрией на хранение компании «РГД». Недоимка обнаружена в ходе инвентаризации, проведенной администрацией города на складах подрядчика. Власти официально обратились в управление МВД с требованием принять меры в отношении лиц, допустивших нарушение …
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15 декабря 2015, 01:35
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Появилось видео пожара и эвакуации в офисном центре «Лидер» в Самаре
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18 ноября 2015, 10:08
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В Самаре в массовом ДТП на Московском шоссе ранены 2 человека
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16 ноября 2015, 01:32
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В Самаре прошел митинг в защиту малого бизнеса
Около двухсот предпринимателей и сотрудников частных компаний Самары вышли в четверг, 24 сентября, на митинг в сквер 30-летия Победы. Представители малого бизнеса требуют от областного правительства навести порядок в процессе ликвидации нестационарных объектов торговли. По данным регионального профсоюза предпринимателей, за …
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25 сентября 2015, 11:07
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В Самаре выявили незаконные киоски «Шаурма» и «Интим-магазин»
В городской администрации опубликовали информацию о выявленных объектах потребрынка и услуг, установленных в Самаре незаконно.
Всего в перечне около трех десятков киосков и павильонов. Среди них, например, такие заведения, как «Шаурма» и «Интим-магазин» на улице Димитрова.
Администрация предлагает …
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28 августа 2015, 12:56
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Самара избавится от киосков до конца года
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30 мая 2013, 04:38
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Полиция отрабатывает несколько версий по делу о нападении на Станислава Максимова
Полицейские начали поиск свидетелей избиения самарского чиновника. Как уже рассказывала "ТЕРРА", вечером 19 марта неизвестные избили и ограбили исполняющего обязанности руководителя департамента потребительского рынка Станислава Максимова. В мэрии считают, что случившееся может быть связано со сносом незаконных киосков на рынке …
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21 марта 2013, 12:02