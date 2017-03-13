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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Подрядчика строительства трамвайной ветки к стадиону «Самара Арена» пока не нашли

Подрядчика строительства трамвайной ветки к стадиону «Самара Арена» пока не нашли

В понедельник стало официально известно об отмене торгов по определению подрядчика строительства трамвайной ветки к будущему стадиону «Самара Арена». На нем, напомним, пройдут три матча группового этапа ЧМ-2018, в том числе с участием сборной России, поединки одной восьмой и четвертьфинала. 
13 марта 2017, 04:36
На самарском вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках

На самарском вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках

В Самаре на железнодорожном вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках. Город выполнит требование ФИФА о единой системе информирования пассажиров. Двуязычные сообщения будут распространяться не только на международные поезда, но и на внутрироссийские и электрички. Запуск голосового оповещения 

13 марта 2017, 02:26
Самарская мэрия собирается демонтировать

Самарская мэрия собирается демонтировать "левые" киоски

За оставшееся время до чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре намерены благоустроить улицы города, по которым будут следовать потоки туристов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что комплексный ремонт фасадов и ограждений предприятий будет осуществляться за счет 
11 марта 2017, 01:46
В Самаре в 2017 году особое внимание уделят ремонту дорог в старом центре

В Самаре в 2017 году особое внимание уделят ремонту дорог в старом центре

Отремонтируют Полевую, Красноармейскую, Максима Горького, Молодогвардейскую, Чапаевскую, Галактионовскую и другие улицы, по которым проходят гостевые маршруты ЧМ-2018. По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, по 9 объектам из 51 торги уже прошли. Запланирован ремонт путепровода на улице Авроры и 

10 марта 2017, 08:16
Скоростного трамвая к ЧМ-2018 в Самаре не будет

Скоростного трамвая к ЧМ-2018 в Самаре не будет

Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, линия трамвая, которая свяжет «Самара Арену» и улицу Ташкентскую не будет скоростной, как это ранее заявляли чиновники. Ходить по тоннелю к улице Дальней станут обыкновенные вагоны. Общая протяженность путей составит около 1 километра 

10 марта 2017, 04:12
В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды

В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды

С самарских деревьев наконец-то начали снимать гирлянды, которые были развешены еще перед новым годом, в декабре 2016-го. Как пишет Прогород, это те самые светящиеся ленты, которыми было недовольно руководство области. Однако городским чиновникам «шары» очень понравились – и, несмотря на 
8 марта 2017, 04:43
Госдума перенесла на 2017 год обсуждение законопроекта о нестационарных объектах розничной торговли

Госдума перенесла на 2017 год обсуждение законопроекта о нестационарных объектах розничной торговли

Документ до сих пор не может пройти межведомственное согласование. У Минпромторга возникли разногласия с Федеральной антимонопольной службой и Минэкономразвития  — они касаются торгов на получение прав аренды предпринимателями. По данным Росстата, на конец 2015 года в РФ насчитывалось более 220 

19 декабря 2016, 11:56
В Сургуте демонтировали незаконно установленный бюст Сталина

В Сургуте демонтировали незаконно установленный бюст Сталина

Демонтаж незаконно установленного бюста Сталина был произведен по распоряжению властей Сургута утром 6 октября. Администрация города намерена взыскать потраченные на эту процедуру денежные средства с лиц, установивших памятник.  Правда,  пока эти лица неизвестны.
Бюст Иосифу Сталину был установлен в Сургуте 

6 октября 2016, 05:23
У администрации Самары нет денег на снос всех нелегальных киосков

У администрации Самары нет денег на снос всех нелегальных киосков

На межведомственном совещании в администрации Советского района Самары об этом заявили представители департамента потребительского рынка и услуг. Всего на второе полугодие предусмотрено 6 миллионов рублей на снос примерно 150-ти самарских киосков. Муниципальные власти продолжат кампанию по демонтажу нелегальных тоннаров после 

30 июня 2016, 09:38
В Самаре демонтируют торговые павильоны на Ново-Садовой

В Самаре демонтируют торговые павильоны на Ново-Садовой

Подрядчик начал вывозить торговые павильоны для расширения проезжей части в ходе ремонта улицы Ново-Садовой.
Продуктовый павильон напротив проходной завода Тарасова стоял здесь последние 13 лет, давал работу 8 сотрудникам. Его хозяйка Ольга Ватутина рассказывает, что обила все пороги в кабинетах 

11 мая 2016, 03:56
В Самаре осталось убрать 150 незаконных рекламных щитов

В Самаре осталось убрать 150 незаконных рекламных щитов

Областные чиновники отчитались о том, как в регионе идет демонтаж незаконных рекламных конструкций. Напомним, этот процесс в Самаре начался еще в 2013 году. Тогда речь шла о том, что 90% щитов находятся вне закона. С тех пор рекламы на улицах 
4 декабря 2015, 03:52
В Самаре прошел митинг в защиту малого бизнеса

В Самаре прошел митинг в защиту малого бизнеса

Около двухсот предпринимателей и сотрудников частных компаний Самары вышли в четверг, 24 сентября, на митинг в сквер 30-летия Победы. Представители малого бизнеса требуют от областного правительства навести порядок в процессе ликвидации нестационарных объектов торговли. По данным регионального профсоюза предпринимателей, за 
25 сентября 2015, 11:07
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