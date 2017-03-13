В Самаре демонтируют незаконные киоски, которые располагаются около железнодорожного вокзала и автостанции «Аврора». Такие меры будут предприняты в рамках благоустройства гостевых маршрутов кЧМ-2018, сообщает мэрия. Ларьки, установленные легально, чиновники пообещали облагородить. Напомним, борьба с киосками в Самаре стартовала почти 4 года назад. В апреле 2013-го горадминистрация утвердила новую схему расположения нестационарных объектов торговли. В нее вошли всего 94 точки, тогда как, по данным экспертов, их число превышало 3,5 тысячи. Это спровоцировало массовые акции протеста владельцев павильонов, скандал стали эксплуатировать различные политические партии. Уже к августу того же года в схеме числилось 1200 мест. В декабре 2015-го в нее включили еще около 700 точек.
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13 марта 2017, 02:26
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Самарская мэрия собирается демонтировать "левые" киоски
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Отремонтируют Полевую, Красноармейскую, Максима Горького, Молодогвардейскую, Чапаевскую, Галактионовскую и другие улицы, по которым проходят гостевые маршруты ЧМ-2018. По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, по 9 объектам из 51 торги уже прошли. Запланирован ремонт путепровода на улице Авроры и …
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11 мая 2016, 03:56
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4 декабря 2015, 03:52
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Около двухсот предпринимателей и сотрудников частных компаний Самары вышли в четверг, 24 сентября, на митинг в сквер 30-летия Победы. Представители малого бизнеса требуют от областного правительства навести порядок в процессе ликвидации нестационарных объектов торговли. По данным регионального профсоюза предпринимателей, за …
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25 сентября 2015, 11:07