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В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека
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9 ноября 2018, 05:21
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В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона
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9 ноября 2018, 04:38
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В Самарской области в озере нашли труп новорожденного
В пятницу, 9 ноября, в 12:00 в озере Сарма в поселке Березовый Гай в Волжском районе области нашли тело новорожденной девочки. Следственный отдел по Новокуйбышевску начал доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа, специалисты осматривают озеро и выясняют …
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9 ноября 2018, 02:59
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В Самаре директора ООО поймали на коммерческом подкупе
Куйбышевский следственный отдел завел уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп» в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. По версии следствия, 2 ноября прошлого года, находясь в одном из ресторанов города, эта дама получила от представителя федерального казенного предприятия 150 тысяч …
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9 ноября 2018, 02:52
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В Самаре избрали нового главу Общественной палаты
В областной столице выбрали нового председателя Общественной палаты. Им стал председатель комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, бывший глава администрации Самарского района Сергей Семченко. Члены палаты поддержали его кандидатуру единогласно. Напомним, что с 2011 года главой Общественной палаты был почетный …
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9 ноября 2018, 02:37
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Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину
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8 ноября 2018, 02:58
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Жесткие фото: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Самарской области
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8 ноября 2018, 11:18
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В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку
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7 ноября 2018, 01:32
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В Самаре столкнулись «четырнадцатая» и автобус: пострадали два человека
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7 ноября 2018, 08:48