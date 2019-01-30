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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

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В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару

В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару

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30 января 2019, 05:01
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Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport

С четверга, 31 января, стартуют продажи автомобиля LADA Vesta Sport. В этот день он появится в салонах, сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Новую модель позиционируют как машину для тех, кто стремится к постоянному «драйву» в жизни и на дороге. Она поставляется в 
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Чиновника из Сызранского района подозревают в получении взятки

Чиновника из Сызранского района подозревают в получении взятки

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В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери

В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери

Перед судом в Жигулевске предстанет 26-летний парень, которого подозревают в нападении на родственников. По версии следствия, 10 августа мужчина поссорился со своими родственникам из-за торговли на рынке. Из карабина «Сайга-12 С» 12 калибра он выстрелил в бедра двух своих родственников, 
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Винтовки, пистолеты и револьверы: у двоих самарцев нашли целый арсенал оружия

Винтовки, пистолеты и револьверы: у двоих самарцев нашли целый арсенал оружия

У двух жителей Самарской области в субботу, 26 января, нашли и изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов. Во время спецоперации ФСБ России, МВД России и Росгвардии в поле зрения силовиков попали 
28 января 2019, 10:51
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