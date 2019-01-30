|
В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей
В Самарской области директора муниципального учреждения задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Оказалось, что в поле зрения правоохранителей попал руководитель одного из муниципальных учреждений Отрадного, 50-летний житель села Кинель-Черкассы.
|
30 января 2019, 05:36
|
В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома
Про еще одного необычного человека поведал другой YouTube-канал - "Делай добро и бросай его в воду". Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома. Своеобразный социальный эксперимент продолжается довольно долго. Мужчина, которого зовут Андрей, забирает пассажиров с …
|
30 января 2019, 05:05
|
В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару
На YouTube-канале «Бодрый ленивец» уже четвертый день подряд транслируется видео о необычном путешественнике из Бузулука, который идет пешком в Самару. Парень надеется выиграть спор на 200 тысяч рублей. Молодой человек по имени Дмитрий затеял поход, который должен связать две …
|
30 января 2019, 05:01
|
Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport
|
30 января 2019, 03:05
|
Чиновника из Сызранского района подозревают в получении взятки
В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Сызранского района. Чиновника подозревают в получении взятки. По версии следствия, начальник отдела экологического контроля администрации Сызранского района Самарской области получил от некоего гражданина 25 тысяч рублей около торгового центра «Универмаг». Деньги …
|
30 января 2019, 08:54
|
В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери
|
29 января 2019, 03:11
|
Винтовки, пистолеты и револьверы: у двоих самарцев нашли целый арсенал оружия
|
28 января 2019, 10:51
Мы Вам перезвоним!