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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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2-3 новичка скоро появятся в самарских «Крыльях Советов»

2-3 новичка скоро появятся в самарских «Крыльях Советов»

В ближайшее время самарские «Крылья Советов» собираются подписать 2-3 новичков для укрепления основного состава. 
 
- Трансферная кампания не окончена, окно открыто до 1 сентября, - заявил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. 
 
Напомним, что ранее клуб заключил новые контракты 
5 июля 2018, 09:17

"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Факелом" в первом матче на стадионе "Самара Арена"

28 апреля "Крылья Советов" сыграли первый тестовый матч на стадионе "Самара Арена". Игра проходила в рамках 35 тура первенства ФНЛ, соперником волжан стал воронежский "Факел*.
 
Матч начался для "КС" неудачно, на 2-й минуте Максим Кузьмин вывел воронежцев вперёд. Отыгрались самарцы только 
28 апреля 2018, 09:31
Самарские «Крылья Советов» обыграли лидера ФНЛ красноярский «Енисей»

Самарские «Крылья Советов» обыграли лидера ФНЛ красноярский «Енисей»

Сегодня, 15 апреля, в Самаре на стадионе "Металлург" "Крылья Советов" принимали красноярский "Енисей" в 33-м туре первенства ФНЛ.
 
Этот поединок носил статус центрального в туре, поскольку играли лидирующие команды – "Енисей" занимает первое место, "Крылья" идут на третьей строчке.

15 апреля 2018, 08:43
Месть за основу:

Месть за основу: "Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" с хоккейным счетом 5:1

Самарские "Крылья Советов" обыграли на поле домашней арены «Металлург» "Спартак-2" из Москвы с разгромным счетом. 5:1 – такие цифры горели на табло по итогам матча. Хетр-трик оформил новичок "крылышек" Александр Соболев. К слову, он был автором единственного гола в матче, 

7 апреля 2018, 06:37
Подготовка кадров для машиностроительных предприятий станет лучше

Подготовка кадров для машиностроительных предприятий станет лучше

В среду, 13 августа, на базе Самарского техникума сервиса производственного оборудования и Поволжского государственного колледжа открылись два специализированных многофункциональных центра. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» в программе «Капитал. Подробности» рассказал Александр Лейбович - генеральный директор Национального агентства развития 

14 августа 2014, 04:01
В СГАУ обсудили проблему подготовки кадров для космической отрасли

В СГАУ обсудили проблему подготовки кадров для космической отрасли

В Самарском государственном аэрокосмическом университете, входящем в крупнейшую общественную организацию страны - Союз машиностроителей России, обсудили проблему подготовки кадров, в которых нуждается не только космическая отрасль, но и любое инновационное производство. В  мероприятии принял участие глава минэкономразвития Самарской области Александр 

7 марта 2014, 01:58
Какие специалисты нужны российской экономике?

Какие специалисты нужны российской экономике?

Комментируя постановление правительства, регламентирующее правила участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также разработке и реализации государственной политики в области среднего профессионального и высшего образования, первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш 

21 февраля 2014, 05:51
Дорогой английский футбол

Дорогой английский футбол

Сумма, которую потратят клубы английской Премьер-лиги на трансферы игроков в это межсезонье, может побить рекорд и превысить полмиллиарда фунтов, сообщают "Ведомости".

Сейчас общие расходы владельцев клубов Barclays Premier League на переходы игроков примерно равны 370 млн фунтов, что на 50% больше, 

22 августа 2013, 11:19
У нефтяников - кадровый голод

У нефтяников - кадровый голод

Больше всего работодателей нефтегазовой отрасли волнуют не цены на нефть, не экономическая нестабильность, а дефицит специалистов с нужными навыками. Неудивительно, что нефтяники так много зарабатывают, отмечают "Ведомости".

Во главе списка факторов, способных негативно повлиять на развитие бизнеса,  руководители нефтегазовой отрасли поставили 

26 февраля 2013, 09:58
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