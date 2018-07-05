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2-3 новичка скоро появятся в самарских «Крыльях Советов»
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5 июля 2018, 09:17
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"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Факелом" в первом матче на стадионе "Самара Арена"
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28 апреля 2018, 09:31
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Самарские «Крылья Советов» обыграли лидера ФНЛ красноярский «Енисей»
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15 апреля 2018, 08:43
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Месть за основу: "Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" с хоккейным счетом 5:1
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7 апреля 2018, 06:37
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Подготовка кадров для машиностроительных предприятий станет лучше
В среду, 13 августа, на базе Самарского техникума сервиса производственного оборудования и Поволжского государственного колледжа открылись два специализированных многофункциональных центра. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» в программе «Капитал. Подробности» рассказал Александр Лейбович - генеральный директор Национального агентства развития …
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14 августа 2014, 04:01
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В СГАУ обсудили проблему подготовки кадров для космической отрасли
В Самарском государственном аэрокосмическом университете, входящем в крупнейшую общественную организацию страны - Союз машиностроителей России, обсудили проблему подготовки кадров, в которых нуждается не только космическая отрасль, но и любое инновационное производство. В мероприятии принял участие глава минэкономразвития Самарской области Александр …
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7 марта 2014, 01:58
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Какие специалисты нужны российской экономике?
Комментируя постановление правительства, регламентирующее правила участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также разработке и реализации государственной политики в области среднего профессионального и высшего образования, первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш …
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21 февраля 2014, 05:51
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Дорогой английский футбол
Сумма, которую потратят клубы английской Премьер-лиги на трансферы игроков в это межсезонье, может побить рекорд и превысить полмиллиарда фунтов, сообщают "Ведомости".
Сейчас общие расходы владельцев клубов Barclays Premier League на переходы игроков примерно равны 370 млн фунтов, что на 50% больше, …
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22 августа 2013, 11:19
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У нефтяников - кадровый голод
Больше всего работодателей нефтегазовой отрасли волнуют не цены на нефть, не экономическая нестабильность, а дефицит специалистов с нужными навыками. Неудивительно, что нефтяники так много зарабатывают, отмечают "Ведомости".
Во главе списка факторов, способных негативно повлиять на развитие бизнеса, руководители нефтегазовой отрасли поставили …
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26 февраля 2013, 09:58