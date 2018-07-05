Месть за основу: "Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" с хоккейным счетом 5:1 Самарские "Крылья Советов" обыграли на поле домашней арены «Металлург» "Спартак-2" из Москвы с разгромным счетом. 5:1 – такие цифры горели на табло по итогам матча. Хетр-трик оформил новичок "крылышек" Александр Соболев. К слову, он был автором единственного гола в матче, …