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С 2019 года стадион "Самара Арена" перейдет в собственность области
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12 июля 2018, 02:19
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Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»
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11 июля 2018, 01:30
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7 место по заполняемости во время ЧМ-2018 заняла «Самара Арена»
«Самара Арена» заняла 7 место по заполняемости во время матчей ЧМ-2018. Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат, которое составило рейтинг стадионов городов-организаторов.
По подсчетам специалистов, средняя посещаемость самарского спорткомплекса не превысила 98,5%. С 17 июня по 7 июля …
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11 июля 2018, 11:41
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Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»
В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» прошел матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу сражались сборные Англии и Швеции, игра завершилась поражением шведов со счетом 2:0.
Вместе с тысячами российских и иностранных болельщиков на матче побывали участники оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального …
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9 июля 2018, 05:13
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Сколько денег заплатят «Крылья Советов» за каждый матч на «Самара Арене»
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6 июля 2018, 05:21
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На второй сбор в Австрию вылетели самарские «Крылья Советов»
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6 июля 2018, 08:35
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За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»
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5 июля 2018, 12:24