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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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С 2019 года стадион

С 2019 года стадион "Самара Арена" перейдет в собственность области

С 1 января следующего, 2019 года стадион "Самара Арена" может перейти в региональную собственность. Планируется, что в течение пяти лет расходы на его содержание будут субсидироваться из федерального бюджета. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области 
12 июля 2018, 02:19
Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»

Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»

Озвучены цены на билеты и абонементы на домашние матчи «Крыльев Советов» в сезоне 2018/2019. Базовая стоимость клубного абонемента составит 4000 рублей. Для тех болельщиков, кто покупал их на прошлый сезон, действует скидка - им придется заплатить 3600 рублей. Пропускной документ 
11 июля 2018, 01:30
7 место по заполняемости во время ЧМ-2018 заняла «Самара Арена»

7 место по заполняемости во время ЧМ-2018 заняла «Самара Арена»

«Самара Арена» заняла 7 место по заполняемости во время матчей ЧМ-2018. Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат, которое составило рейтинг стадионов городов-организаторов.

По подсчетам специалистов, средняя посещаемость самарского спорткомплекса не превысила 98,5%. С 17 июня по 7 июля 
11 июля 2018, 11:41
Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» прошел матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу сражались сборные Англии и Швеции, игра завершилась поражением шведов со счетом 2:0.

Вместе с тысячами российских и иностранных болельщиков на матче побывали участники оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального 

9 июля 2018, 05:13
Сколько денег заплатят «Крылья Советов» за каждый матч на «Самара Арене»

Сколько денег заплатят «Крылья Советов» за каждый матч на «Самара Арене»

За право провести матч Премьер-лиги на стадионе "Самара Арена" после окончания Мундиаля клубу "Крылья Советов" придется выкладывать немалые суммы -  по 5-7 миллионов рублей. Спортивный объект будет принадлежать компании "Спорт Ин" до 2019 года, пока не завершатся некоторые работы на 

6 июля 2018, 05:21
На второй сбор в Австрию вылетели самарские «Крылья Советов»

На второй сбор в Австрию вылетели самарские «Крылья Советов»

В четверг, 5 июля, игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» собрались в Москве, а затем вылетели на второй летний учебно-тренировочный сбор в Австрию. Самарская команда остановится в местечке Гайнбург и сыграет четыре контрольных матча. 
 
- Готовиться к сезону в Австрии «Крылья 
6 июля 2018, 08:35
За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»

За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»

В среду, 4 июля, в воронежский «Факел» перешел защитник Сергей Божин, сообщили представители клуба. Он выступал за основной и молодежный составы самарских «Крыльев Советов» с 2011 года. В основном составе команды футболист провел 35 матчей и забил один гол.
5 июля 2018, 12:24
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