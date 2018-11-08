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В Самаре нашли мышьяк в креветках из Таиланда
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8 ноября 2018, 01:12
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Председателем комитета по местному самоуправлению губдумы стал Михаил Матвеев
В четверг, 8 ноября, на совместном заседании комитета по ЖКХ и местному самоуправлению Самарской губернской думы на должность председателя комитета по местному самоуправлению избрали Михаила Матвеева. Проголосовали единогласно. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 14 ноября. Ранее обязанности …
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8 ноября 2018, 12:30
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«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал самарские «Крылья Советов». Клубу придется заплатить 10 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, без бросания на трибуны, поле и прилегающую к нему территорию. Напомним, что встреча «Крыльев Советов» и «Уфы» прошла …
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8 ноября 2018, 12:01
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Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей
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8 ноября 2018, 11:18
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В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона
В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что …
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8 ноября 2018, 10:55
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В Самаре банда драгдилеров «заработала» 285 млн рублей
В областной столице завершилось расследование уголовного дела в отношении 16 жителей региона. Их подозревают в участии в преступном сообществе, легализации доходов от наркоторговли. По версии следствия, с 2013 по 2016 год эти люди входили в преступное сообщество, которое распространяло синтетические …
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7 ноября 2018, 03:25
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17-летний самарец «сдал» отца силовикам
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7 ноября 2018, 12:14
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50-летний тольяттинец предстал перед судом за размещение видео в соцсети
Перед судом в Тольятти предстал 50-летний местный житель. Мужчина разместил на своей своей страничке в соцсети видеозапись, которая по решению Кировского районного суда Новосибирска была признана «экстремистским материалом, направленным на возбуждение ненависти, вражды к определенной социальной группе». В поле зрения …
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7 ноября 2018, 09:22