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В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека
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9 ноября 2018, 05:21
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В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона
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9 ноября 2018, 04:38
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В Самаре директора ООО поймали на коммерческом подкупе
Куйбышевский следственный отдел завел уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп» в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. По версии следствия, 2 ноября прошлого года, находясь в одном из ресторанов города, эта дама получила от представителя федерального казенного предприятия 150 тысяч …
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9 ноября 2018, 02:52
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В Самаре избрали нового главу Общественной палаты
В областной столице выбрали нового председателя Общественной палаты. Им стал председатель комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, бывший глава администрации Самарского района Сергей Семченко. Члены палаты поддержали его кандидатуру единогласно. Напомним, что с 2011 года главой Общественной палаты был почетный …
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9 ноября 2018, 02:37
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Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков
Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области завел уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного …
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9 ноября 2018, 10:38
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В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей
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8 ноября 2018, 10:17
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Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху
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8 ноября 2018, 04:45
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«ТЕРРА» отметила 20-летие семейным праздником
Звук приближающегося паровоза - визитная карточка торгово-развлекательного комплекса. «Гудок» в эту субботу потонул в громких криках, радостном смехе и ликовании групп поддержки. На большом семейном празднике, посвященном 20-летию телерадиокомпании «ТЕРРА», дети и взрослые, поделённые на разные возрастные группы, принимали участие …
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6 ноября 2018, 09:50
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В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист
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6 ноября 2018, 03:00
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В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку
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6 ноября 2018, 02:26
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В Самаре нашелся 14-летний подросток, которого разыскивали несколько дней
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6 ноября 2018, 09:40