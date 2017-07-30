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Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»
Очередной курьезный случай с ошибками камер фиксации нарушений Правил дорожного движения произошел в Ульяновске. Здесь камера «оштрафовала» водителя «ГАЗели» за скорость… 233 км/ч!. Пишет "За рулем".
Камеры фиксации нарушений ПДД все чаще дают сбои, приписывая фантастические скорости автомобилям, …
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29 июля 2017, 02:28
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В Самаре на Димитрова столкнулись 6 машин: пассажиры и водители получили травмы
В ночь с пятницы на субботу, с 28 на 29 июля, в Самаре произошло крупное ДТП с большим количеством участников. Пассажиры и водители получили травмы, к счастью обошлось без погибших, передают в группе «ЧП Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
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29 июля 2017, 01:57
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Век живи, век учись: В Сызрани инспекторы ГИБДД сымитировали дорожную аварию
Сегодня в паблике «ОГИБДД Сызранское» соцсети «ВКонтакте» опубликовали видеоролик, на котором один из сотрудников полиции в гражданской одежде показывал, как нужно действовать водителям во время мелкой автоаварии, а другой комментировал происходящее.
Цель видеоролика - научить водителей оформлять мелкие …
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27 июля 2017, 10:39
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Из иномарок – в больницу: с места ДТП под Самарой врачи забрали 5 человек
В криминальные сводки все чаще попадают сообщения про инциденты с участием несовершеннолетних детей. Сотрудники устанавливают обстоятельства ДТП на трассе М-5 «Урал». Две иномарки столкнулись на 1095-м километре утром в четверг, 27 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился …
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27 июля 2017, 03:36
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В Самаре две автоледи на иномарках не поделили дорогу на пустом перекрёстке, есть фото
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3 декабря 2016, 05:21
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В Самаре пьяный 17-летний подросток на «десятке» врезался в маршрутку: пострадали 3 человека
Сегодня, 7 ноября, на улице Каховской в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие. Около 6:20 утра там столкнулись ВАЗ-21102 и микроавтобус «Форд» с пассажирами, сообщает ГУ МВД Самарской области.
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель «десятки» в районе дома …
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7 ноября 2015, 06:12
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В Самаре временно ограничено движение транспорта на участке ул. Каховской
В Самаре временно ограничено автомобильное движение на улицы Каховской. На участке от проспекта Юных Пионеров до улицы Енисейской проводятся плановые ремонтные работы на теплотрассе, сообщают в Волжской ТГК. Возобновить движение транспорта планируется к 1 августа. Напомним, ВоТГК аффилирована известному российскому …
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8 июля 2013, 12:21