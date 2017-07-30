В Самаре две автоледи на иномарках не поделили дорогу на пустом перекрёстке, есть фото Сегодня, 3 декабря, на пересечении улицы Каховской с проспектом Юных Пионеров случилось ДТП. Как пишет портал 63.ru со ссылкой на очевидцев происшествия, там столкнулись две «Хонды» - «Панда» и «Сивик».



По предварительной информации, автомобилистка за рулем «Панды» двигалась по …