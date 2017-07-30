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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Очередной курьезный случай с ошибками камер фиксации нарушений Правил дорожного движения произошел в Ульяновске. Здесь камера «оштрафовала» водителя «ГАЗели» за скорость… 233 км/ч!. Пишет "За рулем".

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Из иномарок – в больницу: с места ДТП под Самарой врачи забрали 5 человек

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В Самаре две автоледи на иномарках не поделили дорогу на пустом перекрёстке, есть фото

В Самаре две автоледи на иномарках не поделили дорогу на пустом перекрёстке, есть фото

Сегодня, 3 декабря, на пересечении улицы Каховской с проспектом Юных Пионеров случилось ДТП. Как пишет портал 63.ru со ссылкой на очевидцев происшествия, там столкнулись две «Хонды» - «Панда» и «Сивик».

По предварительной информации, автомобилистка за рулем «Панды» двигалась по 
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В Самаре пьяный 17-летний подросток на «десятке» врезался в маршрутку: пострадали 3 человека

Сегодня, 7 ноября, на улице Каховской в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие. Около 6:20 утра там столкнулись ВАЗ-21102 и микроавтобус «Форд» с пассажирами, сообщает ГУ МВД Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель «десятки» в районе дома 
7 ноября 2015, 06:12
В Самаре временно ограничено движение транспорта на участке ул. Каховской

В Самаре временно ограничено движение транспорта на участке ул. Каховской

В Самаре временно ограничено автомобильное движение на улицы Каховской. На участке от проспекта Юных Пионеров до улицы Енисейской проводятся плановые ремонтные работы на теплотрассе, сообщают в Волжской ТГК. Возобновить движение транспорта планируется к 1 августа. Напомним, ВоТГК аффилирована известному российскому 

8 июля 2013, 12:21
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