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30 июня, суббота

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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«Впечатлило самарское пенистое»: рестораны города обслужили в июне 625 тысяч иностранцев

По итогам июня рестораны Самары получили серьезную выручку. Заведения обслужили свыше 625 тысяч иностранных клиентов, которые приехали посмотреть в наш города на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает в Твиттер городской департамент промышленности, предпринимательства и туризма.

С 
30 июня 2018, 04:05
Самарскую ГРЭС предлагают сделать частью набережной

Самарскую ГРЭС предлагают сделать частью набережной

Одна из дипломниц кафедры архитектуры Самарского политеха представила проект, в котором предлагается превратить территорию Самарскую ГРЭС в новую набережную. 
 
Согласно проекту, первыми следует соединить с набережной корпуса энергообъекта, которые в будущем выведут из эксплуатации. Внутри ГРЭС предлагается обустроить музей.
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Датский телеканал «ТВ 2» поведал об агрессивном фанате Мартине Брюле, который грозился повторить в московских «Лужниках» - во время матча с Францией в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 – свою самарскую хулиганскую выходку: устроить метание банками с пивом
 
30 июня 2018, 02:04
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