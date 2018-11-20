В 2017 году жители области сдали на капремонт около 2,5 млрд рублей В этом году жители Самарской области сдали на капитальный ремонт уже около двух с половиной млрд рублей. Собираемость взносов достигла 106% - учитываются средства, взысканные с должников за предыдущие годы. Помимо тех домов, которые необходимо привести в порядок по графику, …