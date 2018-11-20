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В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками
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20 ноября 2018, 01:07
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Бюджет Самары приняли в первом чтении
Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.
Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. …
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20 ноября 2018, 12:41
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В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81
В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. …
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20 ноября 2018, 12:04
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В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками
Стало известно, что 13 декабря чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретится с поклонниками из Самары в одном из торговых комплексов. Мероприятие начнется в 18:00 на фудкорте ТК «Амбар» на Южном шоссе, 5. Об этом сообщает официальная группа молла в Сети. …
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20 ноября 2018, 11:19
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Из Самарской области выдворили 842 нелегалов
С начала года судебные приставы выдворили из Самарской области 842 нелегальных мигрантов. Только за первую половину ноября регион покинули 12 граждан Узбекистана, также два жителя Казахстана и Украины.
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20 ноября 2018, 10:51
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В блогах: Что творят в Самаре местные "царьки" на улице Маяковского
Самарец Олег Александров через "Твиттер" обратился к мэру города, чтобы она посмотрела, что творят местные "царьки" на Маяковского, 78. "Этот дом не имеет центрального водоснабжения. В 30-градусную жару коммунальщики вдруг повесили на водопроводные колонки замки. Жителей оставили без воды", …
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6 июля 2018, 07:49
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Для экономии воды коммунальщики советуют самарцам принимать душ вдвоем
Самарские коммунальщики выступили с неожиданной идеей — они посоветовали горожанам принимать душ вдвоем ради экономии воды. Оказалось, что на расходование живительной влаги повлияли жара и наводнившие город туристы. В последние несколько суток в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% …
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5 июля 2018, 10:05
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Самара стала участником Всероссийского парада коммунальной техники
В минувшие выходные Самара присоединилась к Всероссийскому параду коммунальной техники. Акция инициирована федеральным Министерством строительства и ЖКХ, чтобы показать готовность коммунальных служб к зимнему сезону и рассказать жителям о работе сотрудников этой сферы.
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26 сентября 2017, 10:08
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В 2017 году жители области сдали на капремонт около 2,5 млрд рублей
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6 сентября 2017, 02:36