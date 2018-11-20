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Материалы по теме:

В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре вынесен приговор местному жителю, который снимал порновидео с участием несовершеннолетних юношей. Еще в октябре прошлого года сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области совместно с региональным СУ СК пресекли деятельность этого человека.

Во время обыска по месту 
20 ноября 2018, 01:07
Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.

Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. 
20 ноября 2018, 12:41
В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. 
20 ноября 2018, 12:04
В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками

В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками

Стало известно, что 13 декабря чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретится с поклонниками из Самары в одном из торговых комплексов. Мероприятие начнется в 18:00 на фудкорте ТК «Амбар» на Южном шоссе, 5. Об этом сообщает официальная группа молла в Сети. 
20 ноября 2018, 11:19
Из Самарской области выдворили 842 нелегалов

Из Самарской области выдворили 842 нелегалов

С начала года судебные приставы выдворили из Самарской области 842 нелегальных мигрантов. Только за первую половину ноября регион покинули 12 граждан Узбекистана, также два жителя Казахстана и Украины.
 
Как правило, мигранты въезжают в страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения 
20 ноября 2018, 10:51
В блогах: Что творят в Самаре местные

В блогах: Что творят в Самаре местные "царьки" на улице Маяковского

Самарец Олег Александров через "Твиттер" обратился к мэру города, чтобы она посмотрела, что творят местные "царьки" на Маяковского, 78. "Этот дом не имеет центрального водоснабжения. В 30-градусную жару коммунальщики вдруг повесили на водопроводные колонки замки. Жителей оставили без воды", 
6 июля 2018, 07:49
Для экономии воды коммунальщики советуют самарцам принимать душ вдвоем

Для экономии воды коммунальщики советуют самарцам принимать душ вдвоем

Самарские коммунальщики выступили с неожиданной идеей — они посоветовали горожанам принимать душ вдвоем ради экономии воды. Оказалось, что на расходование живительной влаги повлияли жара и наводнившие город туристы. В последние несколько суток в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% 
5 июля 2018, 10:05
Самара стала участником Всероссийского парада коммунальной техники

Самара стала участником Всероссийского парада коммунальной техники

В минувшие выходные Самара присоединилась к Всероссийскому параду коммунальной техники. Акция инициирована федеральным Министерством строительства и ЖКХ, чтобы показать готовность коммунальных служб к зимнему сезону и рассказать жителям о работе сотрудников этой сферы.
Напротив самарского департамента городского хозяйства было выставлено 

26 сентября 2017, 10:08
В 2017 году жители области сдали на капремонт около 2,5 млрд рублей

В 2017 году жители области сдали на капремонт около 2,5 млрд рублей

В этом году жители Самарской области сдали на капитальный ремонт уже около двух с половиной млрд рублей. Собираемость взносов достигла 106% - учитываются средства, взысканные с должников за предыдущие годы. Помимо тех домов, которые необходимо привести в порядок по графику, 

6 сентября 2017, 02:36
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