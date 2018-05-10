Улицу Дачная в Самаре городская администрация обещает начать ремонтировать в 2019 году. Предполагается, что это будет новая четырехполосная дорога с тротуарами. Сделать ее хотят в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего планируют привести в порядок еще 78 автомагистралей регионального и местного значения общей протяженностью почти 144 километра. На эти цели потратят более трех с половиной миллиардов, треть из которых выделит Москва, остальное - региональный бюджет.
Напомним, в прошлом году в рамках данного проекта сделали 50 километров дорог. В том числе Солнечную и Ново-Возкзальную. С ними закончат в ближайшее время. Там сейчас ведется укладка нового высокопрочного асфальтобетонного покрытия.
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