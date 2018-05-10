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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Материалы по теме:

Фото в блогах: «В Самаре ямы на XXII Партсъезда закладывают бревнами»

Фото в блогах: «В Самаре ямы на XXII Партсъезда закладывают бревнами»

Житель Самары Олег Павлов выложил в «Твиттер» фотографии, сделанные в районе пересечения улицы XXII Партсъезда с Заводским шоссе. Яму на дороге там просто заложили огромными бревнами.

«Просим вас произвести там хотя бы ямочный ремонт, – обращается автор к 
8 мая 2018, 03:33
Дорожную разметку за 46 млн рублей нанесут в Самаре

Дорожную разметку за 46 млн рублей нанесут в Самаре

В Самаре на дорожную разметку потратят 46 миллионов рублей. В первую очередь разметка появится на дорогах так называемого гостевого маршрута ЧМ-2018 в центре города. В порядок приведут улицы в районе площади Куйбышева, где 9 мая состоится Парад Победы: Молодогвардейскую, Красноармейскую, 

8 мая 2018, 02:09
На кольце по Луначарского включили «умные» светофоры, есть видео

На кольце по Луначарского включили «умные» светофоры, есть видео

В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе с понедельника, 7 мая, заработали «умные» светофоры. Режим работы светофоров будет корректироваться автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от обстановки на дороге, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора 

8 мая 2018, 09:51
Самарский художник посадил 4 килограмма картошки в ямах на улице Дачной

Самарский художник посадил 4 килограмма картошки в ямах на улице Дачной

Самарский художник Лев Ушаков устроил перфоманс, посвященный состоянию дорог в городе. Он высадил в ямы на улице Дачной 4 килограмма картошки. Таким образом он надеется привлечь внимание властей к состоянию асфальтового полотна на Дачной и поспособствовать ее скорейшему ремонту.

Свой поступок 

8 мая 2018, 09:49
В Самаре гейзер забил из-под земли на Дачной

В Самаре гейзер забил из-под земли на Дачной

Утром в четверг, 7 декабря, в Самаре на улице Дачной из-под земли забил гейзер. Прорвало водовод. Это случилось примерно в восемь часов утра, в районе пересечения с улицей Тухачевского.

«Утром высота "фонтана" достигала уровня второго этажа», - передает
7 декабря 2017, 12:32
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