Фото в блогах: «В Самаре ямы на XXII Партсъезда закладывают бревнами»



«Просим вас произвести там хотя бы ямочный ремонт, – обращается автор к … Житель Самары Олег Павлов выложил в «Твиттер» фотографии, сделанные в районе пересечения улицы XXII Партсъезда с Заводским шоссе. Яму на дороге там просто заложили огромными бревнами.«Просим вас произвести там хотя бы ямочный ремонт, – обращается автор к