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Материалы по теме:

«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

Завершился сезон Профессиональной футбольной лиги. В зоне «Урал-Приволжье» выступали сразу три клуба из самарского региона: «Сызрань - 2003», «Лада-Тольятти» и «Крылья Советов - 2».

Лучший результат показали сызранцы. По итогам сезона они завоевали бронзовые медали. В заключительном матче футболисты упустили серебряные медали, 

28 мая 2018, 09:51
Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»

Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»

Пресс-атташе футбольного клуба «Сызрань-2003» Светлана Щепеткова запустила в соцсети «ВКонтакте» интернет-флешмоб #спаситеСызрань2003. Суть акции в том, чтобы болельщики поделились фотографиями значимых моментов, связанных с командой, а также небольшими рассказами, почему для них она так важна. «Дорогие друзья. Ни для 
20 октября 2017, 09:45
«Сызрань-2003» может досрочно выбыть из первенства России

«Сызрань-2003» может досрочно выбыть из первенства России

Футбольный клуб «Сызрань-2003» рассматривает возможность сняться с первенства России. На крайнюю меру команда пойдет, если в ближайшее время не решатся финансовые проблемы организации. Такое заявление содержится в письме, которое администрация ФК направила в местную гордуму. Спортсмены просят депутатов посодействовать в 

9 октября 2017, 07:07
«Старший брат» прошел младшего: «Сызрань-2003» - «Крылья Советов» - 0:2

«Старший брат» прошел младшего: «Сызрань-2003» - «Крылья Советов» - 0:2

В Сызрани состоялся матч 1/32 финала кубка России между «Сызранью-2003» и самарскими «Крыльями Советов». Этот матч стал первой официальной встречей в истории этих двух клубов Самарской области.
 
Матч вызвал небывалый ажиотаж, и стадион был забит практически под завязку. Кроме 
23 августа 2017, 09:24
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