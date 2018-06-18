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«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ
Завершился сезон Профессиональной футбольной лиги. В зоне «Урал-Приволжье» выступали сразу три клуба из самарского региона: «Сызрань - 2003», «Лада-Тольятти» и «Крылья Советов - 2».
Лучший результат показали сызранцы. По итогам сезона они завоевали бронзовые медали. В заключительном матче футболисты упустили серебряные медали, …
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28 мая 2018, 09:51
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Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»
Пресс-атташе футбольного клуба «Сызрань-2003» Светлана Щепеткова запустила в соцсети «ВКонтакте» интернет-флешмоб #спаситеСызрань2003. Суть акции в том, чтобы болельщики поделились фотографиями значимых моментов, связанных с командой, а также небольшими рассказами, почему для них она так важна. «Дорогие друзья. Ни для …
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20 октября 2017, 09:45
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«Сызрань-2003» может досрочно выбыть из первенства России
Футбольный клуб «Сызрань-2003» рассматривает возможность сняться с первенства России. На крайнюю меру команда пойдет, если в ближайшее время не решатся финансовые проблемы организации. Такое заявление содержится в письме, которое администрация ФК направила в местную гордуму. Спортсмены просят депутатов посодействовать в …
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9 октября 2017, 07:07
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«Старший брат» прошел младшего: «Сызрань-2003» - «Крылья Советов» - 0:2
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23 августа 2017, 09:24