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В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым
Руководство парка львов «Тайган» из города Белогорск выразило желание забрать троих животных, обнаруженных 10 марта на автостоянке в районе 116-километра. Об этом в соцсети ВК сообщила организатор инициативной группы Ангелина Гриневич. Транспортные средства для перевозки Гриши, Тимы и Тиши …
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19 марта 2018, 05:05
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В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?
Блогер tornader задается философским вопросом: «Почему в «материковой» Самаре в маршрутках принято платить при входе»?
Автор считает, что это неудобно по ряду причин: лишний трафик в салоне, либо толпа у входа.
«Маршрутка может сломаться/попасть в аварию и не …
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16 марта 2018, 02:14
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В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе
Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.
«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так …
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15 марта 2018, 08:00
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В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...
Блогер s7005 поведал про самарский свадебный кризис: "Некоторое время назад здание, где находится арт-гостиная "Вернисаж", позиционировало себя как самый большой магазин свадебного платья... разумеется, в Самаре. Но пришлось свернуться. Не берет народ платья. Все-таки в Самаре и области стали действительно …
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13 марта 2018, 08:02
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«Странное свечение над аэропортом» обсуждают жители Самары
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26 февраля 2018, 04:21
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Фото в блогах: «Промзона Центрального района Тольятти зимой»
Блогер zdorovs опубликовал "свежие фотографии из промзоны Центрального района Тольятти". "Недавно в нашем городе из-за отсутствия ветра был смог и туман, - пишет автор. - СМИ писали о выбросах "неизвестного" предприятия. В солнечный ветреный день сразу стало видно, у …
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21 февраля 2018, 05:38
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Кросс-версию Lada XRay заметили на тестах в Тольятти
В Тольятти на улице заметили кросс-версию компактного кроссовера Lada XRay. Фото появилось в паблике RCI News. Автомобиль, эксклюзивные детали которого оклеены камуфляжной пленкой, выехал на тесты.
«На то, что это именно «кроссовая» модификация, указывает проступающий через маскировочную пленку …
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19 февраля 2018, 04:28
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Фото в блогах: что осталось от первого самарского хлебозавода
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1 февраля 2018, 07:04