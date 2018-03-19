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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Блогер zdorovs опубликовал "свежие фотографии из промзоны Центрального района Тольятти". "Недавно в нашем городе из-за отсутствия ветра был смог и туман, - пишет автор. - СМИ писали о выбросах "неизвестного" предприятия. В солнечный ветреный день сразу стало видно, у 
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Кросс-версию Lada XRay заметили на тестах‍ в Тольятти

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«Предприятие не работает уже достаточно давно, - пишет автор. - Хорошо хоть, нынешний собственник позаботился об охране объекта и ограничил туда доступ «нежелательных элементов» и детей. 

1 февраля 2018, 07:04
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