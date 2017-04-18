Каждый житель Самары может почтить память героев Великой Отечественной войны в День Победы 9 мая, став участником акции «Бессмертный полк». Для этого необходимо изготовить портрет участника войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу.
Участники «Бессмертного полка» в Самаре будут строиться 9 мая 2017 года в период с 09:00 до 10:15 на улице Молодогвардейской (от ул. Некрасовской до ул. Ленинградской). К месту сбора можно будет пройти через три КПП:
- со стороны улицы Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;
- со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;
- со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской.
С 10:15 участники акции начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну колонну. После завершения прохождения воинских расчетов и военной техники колонна «Бессмертного полка» выйдет на площадь им. В.В. Куйбышева.
Сбор и построение участников акции в Самаре организует Самарский союз молодежи. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 332-31-86, 332-77-12, на сайте Самарского союза молодежи www.samara.ruy.ru, в департаменте по делам молодежи Самарской области, в администрациях районов города Самары.
Бесплатно изготовить фотографии всем участникам акции помогут в администрациях районов города Самары, в центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, д.16а), в центральной городской библиотеке имени Н. Крупской (ул. Самарская, д.190б), где заявки от жителей будут приниматься до 3 мая текущего года.