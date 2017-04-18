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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
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В Самаре ожидается снег

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17 апреля 2017, 02:35
Самара становится городом машин

Самара становится городом машин

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«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

Утром в понедельник, 17 апреля, на трассе М-5 под Самарой столкнулись автомобиль «Шевроле» и фура Man. Фото с места ДТП очевидцы опубликовали в социальной сети.  По данным МЧС, столкновение произошло в 7:22 на 886 километре трассы.

«Авария на трассе 
17 апреля 2017, 10:44
В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки

В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки

В Самарской области за сутки в результате пожаров уничтожено 10 машин. Два инцидента зафиксированы в ночь на 14 апреля. В Самаре на улице Стара-Загоры горели вазовский автомобиль Lada Xray и иномарка «Ниссан». Фото с места ЧП появилось в социальной сети. По 
14 апреля 2017, 02:08
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