В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки В Самарской области за сутки в результате пожаров уничтожено 10 машин. Два инцидента зафиксированы в ночь на 14 апреля. В Самаре на улице Стара-Загоры горели вазовский автомобиль Lada Xray и иномарка «Ниссан». Фото с места ЧП появилось в социальной сети. По …