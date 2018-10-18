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Председателем Поволжского банка Сбербанка России стал Александр Анащенко
Председателем Поволжского банка Сбербанка России назначен Александр Анащенко, ранее руководивший Западно-Сибирским банком. Его кандидатуру утвердил Центробанк. Как уже рассказывала ТЕРРА, его предшественник - Владимир Ситнов перешел в блок "Корпоративный бизнес" центрального аппарата. Пресс-служба организации сообщила, что это новая практика Сбербанка, …
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18 октября 2018, 07:41
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В Самаре разрешат перекрывать дороги из-за карнавалов и фестивалей
В Самаре хотят разрешить перекрывать дороги из-за шествий, фестивалей и карнавалов. Соответствующую поправку в региональный закон о дорогах одобрили в губернской думе. Ранее власти областного центра имели возможность на законных основаниях перекрывать улицы только из-за публичных или спортмероприятий. Изменение, внесенное …
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18 октября 2018, 06:43
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Стало известно, на что потратят деньги от VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами»
Доходы от скандальной VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами» потратят на ее благоустройство. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Ремжилуниверсал», на балансе которого находится региональный памятник архитектуры. Компания отреагировала на возмущение пользователей соцсетей по поводу проведения на даче Головкина закрытого «гламурного …
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17 октября 2018, 10:23
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В Самарской области не могут решить проблему с утилизацией шприцов и частей человеческих тел
В Самарской области никак не решат проблему с утилизацией медицинских отходов, которые могут способствовать распространению опасных инфекций в больницах. В регионе для этого существует отдельная структура, однако с ней работает лишь малая часть медучреждений. Ситуация настолько серьезная, что ее вынесли …
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17 октября 2018, 10:17
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На стадионе «Металлург» уложат искусственный газон вместо натурального
В Самаре запланирована масштабная реконструкция стадиона «Металлург». Работы там стартуют после ЧМ, когда «Крылья Советов» окончательно обоснуются на «Самаре Арене».
Реконструкция пройдет в два этапа. Для начала там постелют синтетический газон вместо натурального, который есть сейчас. Это поле станет …
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11 мая 2018, 12:47
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В Самаре на стадионе «Металлург» начали устанавливать автоматизированную билетно-пропускную систему
На стадионе «Металлург» начали устанавливать новую автоматизированную билетно-пропускную систему. Основной целью БПС является обеспечение безопасности матчей, увеличение доли предварительных продаж билетов. Система обладает всеми современными функциями по сбору, обработке и визуализации данных, необходимых для полного контроля исполнения финансовых и организационных …
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20 июня 2014, 12:56
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На реконструкцию пропускной системы самарского стадиона «Металлург» выделят 34 млн рублей
Из бюджета области выделят 34 миллиона рублей на реконструкцию пропускной системы на стадионе «Металлург» в Самаре. Минстрой объявил конкурс на строительство турникетов, которые должны будут соответствовать нормам ФИФА и УЕФА. Всего на главном самарском стадионе могут находиться одновременно без малого …
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17 декабря 2013, 04:20
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Игра «Крыльев Советов» с «Зенитом» стала самой посещаемой в туре
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27 сентября 2013, 12:30