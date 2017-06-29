Лучшие выпускники школ Самарской области 2017 года собрались накануне в тольяттинском дворце культуры. Их награждал и поздравлял лично глава региона. Николай Меркушкин подчеркнул, что в случае, если золотой медалист по каким-либо причинам не сможет поступить в вуз, то расходы на его обучение возьмет на себя правительство Самарской области.
Всего учебные заведения области в этом году окончили 12 000 молодых людей. За успехи в учебе в этом году отмечены 1924 выпускника, то есть примерно каждый шестой. Из рук губернатора медали получил 631 выпускник.
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