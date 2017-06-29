Деньги в образование: самарским cтудентам отремонтируют общежития, а для детей откроют новые школы и сады В 2016 году в Самарской области открыли три новых школы. Из федерального бюджета на это было выделено 862 миллиона рублей. В этом году сдадут в эксплуатацию еще две в столице губернии и одну в Сергиевском районе. А в 2018-м, если …