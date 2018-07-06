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Английскому болельщику подарили торт в Самаре
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6 июля 2018, 11:37
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Самарские полицейские вернули иностранному болельщику потерянные документы и билеты на матч
Самарские полицейские помогли рассеянному иностранному болельщику. К правоохранителям поступила информация от одного из магазинов на железнодорожном вокзале. Покупатель оставил там документы и билеты на футбольный матч.
Гостя города сразу начали искать. Полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда ушел владелец документов, …
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5 июля 2018, 03:17
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Стала известна программа фестиваля болельщиков в Самаре на 6 июля
6 июля после двухдневного перерыва возобновит свою работу фестиваль болельщиков в Самаре. В этот день площадка откроется в 16:00. Развлекательная программа начнется с выступления группы "Джой Бэнд", танцевального коллектива NF и вокально-инструментального дуэта "Кирилл да Марья шоу". Затем на сцену …
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5 июля 2018, 01:10
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Кенгуру не пустили на матч чемпионата мира по футболу в Самаре
Во время чемпионата мира по футболу в Самаре с иностранцами происходят различные курьезные истории. Одно из них журналистам во время прогулки на теплоходе «Хирург Разумовский» рассказал врио вице-губернатора Александр Фетисов.
Австралийский фанат отправился на стадион «Самара Арена» в компании с надувным …
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5 июля 2018, 09:54