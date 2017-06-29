Сумасшедшая игра: Астраханец посмотрел матч Кубка конфедераций и повредился рассудком Болельщик в Астраханской области повредился рассудком после просмотра одного из матчей Кубка конфедераций, рассказывают региональные информагентства. Трансляция произвела на него настолько сильное впечатление, что сначала мужчина принялся рассказывать, что за ним охотятся спецслужбы, далее стал колотить себя гантелью по голове, …