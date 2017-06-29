Футболист будет легионером, об этом «ТЕРРЕ» сообщил спортивный директор команды Зураб Циклаури. Имя и фамилия будет объявлена в конце этой недели. На этом комплектование состава для выхода в премьер-лигу из ФНЛ не завершится. Идет подбор кандидатуры вратаря для основного состава – помимо имеющегося Евгения Конюхова, Виталия Шильникова и травмированного Георги Лория, который будет лечить травмированный локоть еще 2 месяца.
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Самарские «Крылья Советов» заявят в новом сезоне команду во 2-й лиге
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29 июня 2017, 03:52
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Штрафной удар: ФАС выявила незаконное использование символики Кубка конфедераций
Первый факт неправомерного использования символики Кубка конфедераций-2017 установлен в Северной столице. Об этом информирует пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
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27 июня 2017, 05:29
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Сумасшедшая игра: Астраханец посмотрел матч Кубка конфедераций и повредился рассудком
Болельщик в Астраханской области повредился рассудком после просмотра одного из матчей Кубка конфедераций, рассказывают региональные информагентства. Трансляция произвела на него настолько сильное впечатление, что сначала мужчина принялся рассказывать, что за ним охотятся спецслужбы, далее стал колотить себя гантелью по голове, …
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22 июня 2017, 02:07
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Футболисты «Крыльев Советов» поучатся играть вместе с сербами
В Сербии продолжается предсезонный сбор самарской футбольной команды «Крылья Советов». Волжане готовятся к новому сезону в Национальном тренировочном футбольном центре Сербии под Белградом. Главный тренер самарцев Андрей Тихонов взял с собой 21 игрока. «Крыльям» предстоит провести еще четыре матча.
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22 июня 2017, 01:55
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Обладатель Кубка УЕФА стал форвардом самарских «Крыльев Советов»
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19 июня 2017, 12:09
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«Крылья Советов» откроют чемпионат первой лиги в Самаре 8 июля
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14 июня 2017, 11:52