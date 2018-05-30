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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

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Каким образом детеныш оленя оказался 
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Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре

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Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти

Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти

В Тольятти во вторник, 29 мая, в восьмом квартале произошло ДТП. На улице Спортивной напротив ТЦ "Малина" столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2110» и Lada Granta. От удара «Гранта» выехала на разделительную полосу, врезалась в столб и перевернулась. По предварительным данным, за 

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Мотоциклист перевернулся на дороге к Волге в Самарской области

Мотоциклист перевернулся на дороге к Волге в Самарской области

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28 мая 2018, 04:28
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Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани

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В Самарской области пьяный старпом судна уснул за штурвалом и оно врезалось в берег

В Самарской области пьяный старпом судна уснул за штурвалом и оно врезалось в берег

25 мая в Сызранском районе произошло ЧП на воде. Около села Печерское в берег Волги врезался сухогруз. На борту судна находились 14 человек и 2900 тонн зерна, которое было отправлено в Крым.

По информации силовиков, причиной происшествия стал человеческий 
28 мая 2018, 02:05
«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами

«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами

Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этом пишет «КТВ ЛУЧ».

В Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был 
27 мая 2018, 12:05
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Ползучее нашествие: Ядовитые змеи атаковали детские площадки под Сызранью

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В Самаре байкер врезался в полицейскую машину с включенной сиреной

В Самаре байкер врезался в полицейскую машину с включенной сиреной

В ночь на 24 августа, в Самаре в районе парка Гагарина произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. В машину полиции с включенными маячками и звуковой сиреной врезался байкер. Это случилось после полуночи на пересечении улицы XXII Партсъезда и Московского шоссе. 

24 августа 2017, 04:35
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