В Самарской области на трассе М-5 «Урал» столкнулись молодой байкер на мотоцикле Suzuki и автомобиль Lada Granta. ДТП произошло во вторник, 29 мая, примерно в 9:40 в районе Сызрани. 23-летний мотоциклист ехал с пассажиром со стороны Тольятти в направлении села Переволоки. По данным полицейских, байкер «не выбрал безопасную дистанцию до впередиидущего транспортного средства» и столкнулся с «Грантой», которой управлял 54-летний мужчина. Пострадали два человека: мотоциклист и его 25-летний пассажир, мотошлема на котором не было. Оба госпитализированы. Выяснилось, что у байкера нет водительских прав, а его «Сузуки» в установленном порядке не зарегистрирован, и номерного знака на нем не было.
«Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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