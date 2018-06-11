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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью

Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 10 июня, около 19 часов на автотрассе «М-5 Урал» под Сызранью. Как передает "Маленькая Сызрань", в районе поселка Сборный столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль. В результате удара легковушка загорелась.
 
В 
11 июня 2018, 03:07
Пьяный самарец на внедорожнике проломил стену на Авроре

Пьяный самарец на внедорожнике проломил стену на Авроре

Сегодня, 11 июня, днем в Самаре произошло очередное ДТП. На перекрестке улиц Авроры и Мориса Тереза водитель на КИА протаранил стену. Фотографии разбитого внедорожника очевидцы опубликовали в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, судя по всему, 
11 июня 2018, 01:25
Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области

Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области

Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости.

В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение 
11 июня 2018, 08:34
«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре

«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре

9 июня в Самаре произошла авария около торгового центра «Космопорт». На улице Дыбенко столкнулись «Субару» и грузовик из Санкт-Петербурга.

Судя по информации, размещенной в паблике «ДТП Самара», ДТП спровоцировал водитель легковушки. Он ехал по дороге слишко близко к 
10 июня 2018, 10:18
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