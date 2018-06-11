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Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью
Страшное ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 10 июня, около 19 часов на автотрассе «М-5 Урал» под Сызранью. Как передает "Маленькая Сызрань", в районе поселка Сборный столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль. В результате удара легковушка загорелась.
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11 июня 2018, 03:07
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Пьяный самарец на внедорожнике проломил стену на Авроре
Сегодня, 11 июня, днем в Самаре произошло очередное ДТП. На перекрестке улиц Авроры и Мориса Тереза водитель на КИА протаранил стену. Фотографии разбитого внедорожника очевидцы опубликовали в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, судя по всему, …
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11 июня 2018, 01:25
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Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области
Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости.
В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение …
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11 июня 2018, 08:34
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«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре
9 июня в Самаре произошла авария около торгового центра «Космопорт». На улице Дыбенко столкнулись «Субару» и грузовик из Санкт-Петербурга.
Судя по информации, размещенной в паблике «ДТП Самара», ДТП спровоцировал водитель легковушки. Он ехал по дороге слишко близко к …
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10 июня 2018, 10:18