Самарец может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен … В Самарской области в суд направлено уголовное дело в отношении человека, которого подозревают в вырубке деревьев. По версии следствия, еще 3 ноября прошлого года мужчина в Борском участковом лесничестве с помощью бензопилы спилил 11 сосен. По подсчетам специалистов, он нанес