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В России вырос индекс потребительских цен на услуги высшего образования
Индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования в мае текущего года в сравнении с аналогичным показателем мая 2018-го вырос на 15%, говорится в ежемесячном докладе Росстата «Информация о социально-экономическом положении России», на который обратило внимание издание «Известия». Рост …
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27 июня 2019, 11:21
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Золото побило шестилетний рекорд
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27 июня 2019, 10:22
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Резидент ОЭЗ «Тольятти» инвестирует в производство керамогранита 3,5 млрд рублей
Действующий резидент Особой экономической зоны «Тольятти», ООО «Керамогранит КЕДА» планирует вложить в новое производство керамического гранита в рамках импортозамещения 3,5 млрд рублей. Уже в следующем году на производстве может быть открыто более 450 рабочих мест. Продукция будет использоваться в отделке …
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26 июня 2019, 12:13
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В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку
В столице 63-го региона хотят реконструировать Пятую просеку на участке от Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда» и «Акварель» до улицы Советской Армии. Как сообщили представители департамента градостроительства, реализация проекта запланирована на 2021 год при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов. …
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26 июня 2019, 11:07
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Самарец может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен
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26 июня 2019, 10:01
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В Самаре бизнесмен скрыл налоги на 100 млн рублей
В столице 63-го региона завели дело в отношении бизнесмена, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2015 по 2017 год директор компании, которая оказывает услуги по ремонту и содержанию газонефтепроводов, умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы. Правоохранители …
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26 июня 2019, 08:22
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Паломников узаконят: Госдума внесла изменения в законодательство
Статус паломника узаконят, а религиозные организации займутся паломническими поездками вместо турфирм. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Документ предполагает, что паломниками будут считаться граждане, отправившиеся в путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, а также …
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21 июня 2019, 11:15
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Президент говорит: на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более миллиона обращений
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20 июня 2019, 11:15
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Бензин в России может подорожать на 10 %
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23 мая 2019, 07:40
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Россия объявила в международный розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
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14 мая 2019, 08:25
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Когда в России ожидать очередного скачка цен на автомобильное топливо?
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22 марта 2019, 11:15
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Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?
Жизнь тех, кто платит ипотеку, похоже, станет легче. Депутаты Государственной думы в этот четверг приняли в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Он позволяет заемщикам уменьшить или отсрочить платежи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств. Максимально — на 6 месяцев. …
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21 марта 2019, 07:52
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В России избыток мощностей по производству бензина
В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане …
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14 февраля 2019, 11:10
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Минюст России исключил возвращение смертной казни
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20 октября 2015, 11:42
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В Пакистане отменен мораторий на смертную казнь
В Пакистане премьер-министр одобрил отмену смертной казни, сообщает Reuters. Такое решение было принято после теракта в школе Пешавара, где погибли больше сотни человек, большинство из которых – дети.
Отмена моратория будет касаться актов терроризма и их исполнителей.
Запрет на …
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17 декабря 2014, 06:07
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Из Самары за границу - только самолетом
Россия на целый год закрывает железнодорожное сообщение с Украиной, Азербайджаном, Таджикистаном и Казахстаном.
Федеральная пассажирская компания - дочерняя компания Российских железных дорог - объявила о годовом моратории на отправление поездов в некоторые страны СНГ из-за нерентабельности сообщения. Ограничение вступает в силу …
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9 декабря 2014, 05:19
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