1
59
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В России вырос индекс потребительских цен на услуги высшего образования

В России вырос индекс потребительских цен на услуги высшего образования

Индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования в мае текущего года в сравнении с аналогичным показателем мая 2018-го вырос на 15%, говорится в ежемесячном докладе Росстата «Информация о социально-экономическом положении России», на который обратило внимание издание «Известия». Рост 
27 июня 2019, 11:21
Золото побило шестилетний рекорд

Золото побило шестилетний рекорд

Стоимость золота впервые за 6 лет достигла максимума. По итогам торгов на Лондонской бирже металлов цена за тройскую унцию в начале недели повысилась на 1,4 % и составила 1439 долларов. Так дорого золото стоило лишь в 
мае 2013 года. По мнению 
27 июня 2019, 10:22
Резидент ОЭЗ «Тольятти» инвестирует в производство керамогранита 3,5 млрд рублей

Резидент ОЭЗ «Тольятти» инвестирует в производство керамогранита 3,5 млрд рублей

Действующий резидент Особой экономической зоны «Тольятти», ООО «Керамогранит КЕДА» планирует вложить в новое производство керамического гранита в рамках импортозамещения 3,5 млрд рублей. Уже в следующем году на производстве может быть открыто более 450 рабочих мест. Продукция будет использоваться в отделке 
26 июня 2019, 12:13
В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку

В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку

В столице 63-го региона хотят реконструировать Пятую просеку на участке от Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда» и «Акварель» до улицы Советской Армии. Как сообщили представители департамента градостроительства, реализация проекта запланирована на 2021 год при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов. 
26 июня 2019, 11:07
Самарец может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен

Самарец может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен

В Самарской области в суд направлено уголовное дело в отношении человека, которого подозревают в вырубке деревьев. По версии следствия, еще 3 ноября прошлого года мужчина в Борском участковом лесничестве с помощью бензопилы спилил 11 сосен. По подсчетам специалистов, он нанес 
26 июня 2019, 10:01
В Самаре бизнесмен скрыл налоги на 100 млн рублей

В Самаре бизнесмен скрыл налоги на 100 млн рублей

В столице 63-го региона завели дело в отношении бизнесмена, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2015 по 2017 год директор компании, которая оказывает услуги по ремонту и содержанию газонефтепроводов, умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы. Правоохранители 
26 июня 2019, 08:22
Паломников узаконят: Госдума внесла изменения в законодательство

Паломников узаконят: Госдума внесла изменения в законодательство

Статус паломника узаконят, а религиозные организации займутся паломническими поездками вместо турфирм. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Документ предполагает, что паломниками будут считаться граждане, отправившиеся в путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, а также 
21 июня 2019, 11:15
Президент говорит: на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более миллиона обращений

Президент говорит: на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более миллиона обращений

Главное событие этого четверга - 4-х часовая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. По данным колл-центров, всего поступило более миллиона обращений. Большинство касаются проблем в здравоохранении, образовании, в ЖКХ, много жалоб от обманутых дольщиков, от молодых семей по поводу 
20 июня 2019, 11:15
Бензин в России может подорожать на 10 %

Бензин в России может подорожать на 10 %

Цены на бензин на независимых сетях АЗС в ближайший месяц могут резко пойти вверх — с таким заявлением выступил «Независимый топливный союз» России. В организации предупреждают о росте как минимум на 10 %. Причина в удорожании топлива на биржах, в 
23 мая 2019, 07:40
Россия объявила в международный розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Россия объявила в международный розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

15 мая Самарский районный суд должен избрать меру пресечения подозреваемым.
14 мая 2019, 08:25
Когда в России ожидать очередного скачка цен на автомобильное топливо?

Когда в России ожидать очередного скачка цен на автомобильное топливо?

Стоимость бензина не повысится до лета. Российское правительство продлило соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на три ближайших месяца. Напомним, действие документа заканчивалось 31 марта, а подписан он был осенью прошлого года. Теперь главная интрига в том, что будет 
22 марта 2019, 11:15
Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?

Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?

Жизнь тех, кто платит ипотеку, похоже, станет легче. Депутаты Государственной думы в этот четверг приняли в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Он позволяет заемщикам уменьшить или отсрочить платежи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств. Максимально — на 6 месяцев. 
21 марта 2019, 07:52
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
В России избыток мощностей по производству бензина

В России избыток мощностей по производству бензина

В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане 
14 февраля 2019, 11:10
Минюст России исключил возвращение смертной казни

Минюст России исключил возвращение смертной казни

В министерстве вновь затронули эту тему, комментируя заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о необходимости установления такого вида наказания для террористов. Ответственные лица Минюста напомнили, что хоть в России и не отменена смертная казнь, но в 1997 году на ее 
20 октября 2015, 11:42
В Пакистане отменен мораторий на смертную казнь

В Пакистане отменен мораторий на смертную казнь

В Пакистане премьер-министр одобрил отмену смертной казни, сообщает Reuters. Такое решение было принято после теракта в школе Пешавара, где погибли больше сотни человек, большинство из которых – дети.
Отмена моратория будет касаться актов терроризма и их исполнителей.
Запрет на 
17 декабря 2014, 06:07
Из Самары за границу - только самолетом

Из Самары за границу - только самолетом

Россия на целый год закрывает железнодорожное сообщение с Украиной, Азербайджаном, Таджикистаном и Казахстаном.

Федеральная пассажирская компания - дочерняя компания Российских железных дорог - объявила о годовом моратории на отправление поездов в некоторые страны СНГ из-за нерентабельности сообщения. Ограничение вступает в силу 

9 декабря 2014, 05:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх