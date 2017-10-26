Провоз сотовых телефонов и верхней одежды на борту самолета может стать платным Министерство транспорта России рассматривает возможность исключения верхней одежды, фотоаппаратов, ноутбуков и сотовых телефонов из списка вещей, которые можно бесплатно с собой брать на борт самолёта, если их вес превышает бесплатный вес ручной клади. Данный документ изменений в авиационные правила был опубликован …