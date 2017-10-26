Новые правила провоза ручной клади в лайнерах отечественных авиаперевозчиков вступят в силу 5 ноября. Об этом говорится в приказе Минтранса, появившемся на сайте правовой информации.
В соответствии с новшествами норма бесплатного провоза ручной клади, определенная авиакомпанией, не может быть больше 5 кг. Ручная кладь, превышающая по весу данную величину, должна быть сдана туристами в багажное отделение.
В документе оговаривается, что помимо указанной нормы пассажиры имеют возможность взять с собой в салон рюкзак, дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду и некоторые другие вещи, в частности товары, приобретенные в Duty Free. При этом вес и габариты рюкзака и пакета с товарами из Duty Free министерство предлагает авиакомпаниям определять самостоятельно.
Напомним в этой связи, что в прошлом месяце в Российской Федерации начал работать закон, разрешающий компаниям реализовывать безбагажные невозвратные билеты. По ряду прогнозов, он позволит перевозчикам снизить стоимость авиабилетов на 20%.
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